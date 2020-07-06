Ждала квартиру, а осталась на улице: почему под Самарой сельского врача выселяют из общежития

Непростая ситуация сложилась под Самарой, в Борском районе. Семью врача-анестезиолога местной больницы хотят выселить «в никуда» из общежития, где люди прожили восемь лет. Медик, которая когда-то бросила работу в городе и приехала в Борское по программе «Молодой врач на селе», может оказаться на улице. Рассмотрение соответствующего иска начинается в местном районном суде 7 июля.

«Денег нет, жилья нет»

Наталья и Александр Лыдины с маленькой дочкой переехали в Борское из Самары в далеком 2012 году.

- Жена работала в областном госпитале ветеранов войн, она врач анестезиолог-реаниматолог. Ей предложили поработать в сельской больнице по госпрограмме, - рассказывает Александр Лыгин. – Я к тому времени ушел на пенсию с госслужбы, мы посоветовались и решили рискнуть. Пообщались с главным врачом, она заявила, что с радостью трудоустроит Наталью, а мне предложила должность завхоза. Нужно было решить вопрос с жильем. Мы побывали на приеме у главы, который пообещал обеспечить нас благоустроенным служебным жильем. Правда, на тот момент жилья у администрации не оказалось. Нам выдали комнату в общежитии и пообещали – дескать, вы первые на очереди на служебную квартиру.

Так семья въехала в двухкомнатную секцию местного общежития. При этом никаких документов Лыдины не подписывали, договоров соцнайма не заключали – им просто выдали ключи и сказали – «живите пока тут, потом будет служебная квартира». Состояние жилья оставляло желать лучшего, и Лыдиным пришлось делать ремонт за свой счет - как утверждает Александр, приведение помещения в порядок потребовало около 90 тысяч рублей.

Наталья Лыдина с мужем и дочкой до последнего надеются на решение жилищного вопроса

А дальше начались странности. Ожидание затянулось – в районной администрации твердили: «денег нет, жилья нет».

- В какой-то момент оказалось, что человек, ставивший нас на очередь на служебную квартиру, уволился, и нам заявили, что никаких документов мы не подавали и в очереди не состоим, - рассказывает Александр. – Глава нам по-прежнему говорил, что жилья у него нет, но при этом медики, которые приехали работать в ЦРБ позже нас, служебное жилье получали. А нас почему-то обходили стороной.

«Пожалуйте на выход»

В 2018 году и вовсе грянула беда. Часть общежития медицинского колледжа, в которой жили Лыдины, ранее принадлежала больнице. Однако теперь учебному заведению передали все здание. Проведя ревизию, администрация колледжа поняла – в общежитии живут люди, которые не имеют на это никаких законных оснований. Лыдиным указали на дверь. Те не согласились. Колледж обратился в суд.

Директор медицинского колледжа им.Ляпиной Надежда Ярочкина разводит руками – дескать, все понимаем, сочувствуем, но общежитие официально передано учебному заведению, и жить здесь теперь должны студенты.

- Поймите, у нас растут контрольные цифры приема, мне надо будет поселить более сотни студентов, - объяснила Надежда Ярочкина журналисту «КП-Самара». – И я не имею права позволить, чтобы это место занимали люди, которые не имеют никаких законных оснований для проживания в общежитии колледжа. Поэтому мы обратились в суд. Мы действуем строго в рамках закона.

«Мы вам выплату уже дали»

В министерстве здравоохранения Самарской области подтвердили – Лыдиным действительно было предоставлено общежитие, однако из-за передачи здания в ведение колледжа семья должна покинуть помещение.

Вот в этом общежитии живет семья Лыдиных

- Поскольку Наталья Лыдина и члены ее семьи не являются работниками образовательного учреждения, договор найма с ними подлежит прекращению, - прокомментировали журналисту «КП-Самара» в минздраве. - Медицинский колледж также требует от семьи Лыдиной возмещения расходов по содержанию комнаты в общежитии, поскольку семья не вносит плату за жилое помещение и коммунальные услуги. Лыдина сообщает, что ее семья понесла расходы на ремонт этого помещения, однако наниматель жилья и так обязан это делать. В связи с отсутствием других жилых помещений, закрепленных за Борской ЦРБ, предоставить заявительнице другое жилье объективно не представляется возможным.

В то же время в минздраве рассказали, что еще в 2012 году семья Натальи Лыдиной получила от властей единовременную стимулирующую выплату в миллион рублей.

- Это компенсационная выплата и основной ее целью является стимулирование медицинских работников к переезду на работу в село из городов и компенсирование затрат, связанных с переездом и обустройством. То есть выплата была предоставлена, в том числе, для решения жилищных вопросов, - отметили в минздраве.

Лыдины не отрицают – выплату они действительно получили и даже вложили ее в жилье, купили однокомнатную квартиру в черновой отделке в одном из новых микрорайонов в пригороде Самары. И до сих пор делают там ремонт.

- Это не была целевая выплата на приобретение жилья, - говорит Александр Лыдин. – Да и зачем, если врачи приезжают на время контракта, на несколько лет, и продляют его не все. Многие на эти деньги покупали машины, в жилье почти никто не вкладывает. Нам обещали служебное жилье, а вместо этого выгоняют из общежития. Что нам, палатку на центральной площади ставить?

«Выход один – арендуйте!»

Главный врач Борской ЦРБ Ольга Чуйкова говорит, что вариант у Лыдиных только один – снять жилье в селе.

- Да у нас сейчас восемь врачей жилье снимают! – рассказала она журналисту «КП-Самара». – Это не так дорого – в селе снять квартиру стоит максимум 4-5 тысяч в месяц, а в среднем в больнице врачи у нас по 50-55 тысяч получают. К тому же администрация района может компенсировать 2 тысячи рублей из сумм, затраченных на съем жилья. Правда, для этого нужно, чтобы был официально заключен договор аренды, а местные жители на это идут неохотно. У больницы своего жилья нет, мы написали ходатайство в администрацию района, чтобы они предоставили Лыдиным служебную квартиру, надеемся, что до конца года этот вопрос решится. Еще один вариант – оставить за больницей это помещение в общежитии, но оно требует содержания и ремонта, а у нас на это денег нет. Мы написали в минздрав письмо в просьбой оставить нам это помещение и выделить средства на его содержание, но положительного решения пока нет.

Власти района уверяют, что возможности предоставить жилье у них нет, а общежитие находится не в их ведении

В администрации Борского района журналисту «КП-Самара» сообщил, что в районе отсутствует программа по предоставлению жилья в собственность медработникам. И вообще местные власти здесь не причем – нет ни денег, ни полномочий.

- Вопрос обеспечения жильем в собственность Натальи Лыдиной не входит в компетенцию администрации района, так как врач работает в Борской ЦРБ, - заявили в администрации. – В 2012 году по программе «Земский доктор» она получила миллион на строительство или покупку жилья. Вопрос выселения из общежития находится в компетенции колледжа. Бюджет района не получал денег на приобретение жилья для врачей. В настоящее время не представляется возможным рассмотрение вопроса о предоставлении семье Лыдиных жилья ввиду отсутствия жилых помещений, находящихся в собственности района.

В администрации заявили – мол, Лыдиным было предложено обратиться в жилищный отдел, чтобы их семью признали нуждающимися в улучшении жилищных условий и они могли бы поучаствовать в госпрограмме, но этого так и не было сделано.

- Жилье, которое находится в собственности района, выделяется медикам по договору соцнайма по ходатайству больницы. В 2020 году мы приобрели в муниципальный фонд две квартиры за 2,3 млн рублей, это жилье уже распределено между врачами по договорам соцнайма.

Лыдины признаются – первый вопрос, который им задают, когда они рассказывают свою печальную историю, это «почему вы не уедете из района, раз вас на улицу выгоняют»? Ведь анестезиологи-реаниматологи нужны везде, и проблем с поиском новой работы у Натальи точно не будет. Но пока Наталья и Александр надеются, что вопрос с жильем в Борском все же решится, и не хотят уезжать – у медика неподалеку живет семья, да и дочка к школе уже привыкла. На это же остается надеяться и пациентам больницы, которым Наталья Лыдина помогла остаться в живых. И если ей будет где жить – поможет еще не раз.

ОФИЦИАЛЬНО

По данным минздрава с 2012 года в Самарской области в программах по получению стимулирующих выплат для медиков, работающих в селе, принял участие 751 врач (они получили по 1 миллион рублей) и 61 фельдшер (получили по 500 тысяч рублей). В 2018 году выплаты получили 75 врачей и 26 фельдшеров, в 2019 году – 64 врача и 35 фельдшеров. Со всеми получателями были заключены договоры с обязательством об отработке в медицинской организации не менее 5 лет. Кроме того, в 2019 году за счет средств облбюджета приобретено 39 квартир, которые предоставляются в качестве служебного жилья медикам больниц, испытывающих кадровый голод. На 2020 год на компенсационные выплаты медикам в бюджете предусмотрено 112, 25 млн рублей, в том числе: 72,9 млн из федерального бюджета, 39,28 млн - из областного бюджета.