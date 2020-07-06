Жара в Самаре в июле 2020: когда закончится, как спасаться

Это лето в регионе решило искупить грехи сразу нескольких предыдущих. Жара в Самаре наступила уже в начале июля 2020 года. 3 июля в пятницу температура уже выросла до 28 градусов, правда, ночью еще было прохладно. На выходных воздух разогрелся уже до 35-36 градусов, ночи тоже стали вполне южные.

Синоптики обещают, что жаркие деньки продлятся до августа, правда с небольшими перерывами. Но пока в ближайшие дни жара будет только крепчать. В среду температура поднимется до 32-36 градусов, в четверг уже до 37. И только к концу недели немного похолодает - до +30+32, фронтальные размеры атлантического циклона принесут кратковременные грозовые дожди. Также в некоторых районах может усилиться ветер. Сейчас он юго-восточный, дует со скоростью 5-10 метров в секунду.

Пока что ближайшие три дня жарко будет даже ночью - до 17-22 градусов выше ноля.

Также синоптики говорят, что в первой декаде июля средняя температура воздуха будет на три градуса выше нормы.

Также напомним, что до 15 июля запрещено посещение леса, сохраняется высокая пожароопасность 4 класса. Нельзя бесконтрольно сжигать мусор, траву, чтобы не вызвать пожар. Водителей просят не бросать окурки, бутылки и стекла. Для леса это может быть губительно.

Самих жителей просят как можно внимательнее относиться к своему здоровью, исключить нахождение на открытом солнце в самое жаркое время - днем, выходя на улицу, стараться надевать легкую, но закрытую одежду, головной убор. Нужно пить больше воды и исключить алкоголь.

Напомним, что пляжи в Самаре пока официально не открыты. Все документы готовятся, затем должна провести приемку пляжей специальная комиссия. Однако уже сейчас горожане отдыхают у воды. На пляжи завезен песок, дежурят спасатели, установлены скамейки, кабинки для переодевания, биотуалеты.