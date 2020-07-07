В Самаре буйный фитнес-тренер напал на двух сотрудников Росгвардии

10 лет лишения свободы грозит самарскому фитнес-тренеру за нападение на сотрудников Росгвардии. Их было четверо, на стороне Александра – лишь пьяный друг Никита. Но чтобы утихомирить эту парочку, вневедомственной охране пришлось применять перцовый баллончик, резиновую дубинку и наручники. Несмотря на очевидное превосходство два стража порядка оказались в больнице с травмами головы. А фитнес-тренер теперь оправдывается за былые «подвиги» на скамье подсудимых.

Когда вечер перестал быть томным

Александру 27 лет, за его плечами – уже две судимости, за разбойное нападение и грабеж. Пока парень отбывал наказание, на воле жена родила ему сына. Освободившись, мужчина на какое-то время остепенился, стал фитнес-тренером, активно рассказывал своим клиентам и подписчикам в соцсетях про пользу спорта, правильного питания и здорового образа жизни. Красивая сказка разбилась о волны реальности в ночь с 5 на 6 сентября прошлого года в одном из самарских баров.

- Это был четверг, народу немного, но музыка гремела, как обычно, люди танцевали и отдыхали. Около двух часов ночи приехала эта парочка, с порога было видно, что оба пьяны, к тому же вооружены: у одного из них охрана изъяла метательные ножи, - вспоминала тот вечер сотрудница бара Вероника.

По словам девушки, горе-посетители сели за барную стойку и повысили градус собственного веселья еще порцией шотов. А потом почувствовали себя неотразимыми секс-идолами и «пошли в народ» знакомиться с девушками. Посетительницы были не в восторге от того, что их хватают то за руки, то за волосы и начали разбегаться. Управляющий баром понял, что дело запахло нехорошо и нажал на тревожную кнопку.

Послали в определенном направлении

- К нам вызов поступил около 2 часов ночи, мы приехали на точку, администратор заведения показала посетителей, которые мешают отдыхать другим. Мы подошли, представились и предложили выйти на свежий воздух поговорить, потому что в баре слишком громко играла музыка, - вспоминает события того вечера страж порядка Михаил. – Ответная реакция была неадекватной: нас послали в сторону мужского полового органа, парни начали размахивать руками, кричать. А когда я попытался успокоить одного из них, услышал, что я, оказывается, - человек нетрадиционной сексуальной ориентации и мне следует идти в ранее указанном направлении.

Александра и его друга Никиту в итоге все же удалось вывести «подышать», к тому моменту к бару приехал еще один наряд вневедомственной охраны. Александр и Никита вспомнили, что внутри остались их вещи, и сотрудники Росгвардии почему-то решили пойти им навстречу и разрешили вернуться в бар. Это был стратегический просчет.

Зайдя внутрь, парни опять направились к барной стойке, заказали выпивки, а когда за спинами у них вновь появились стражи порядка, Александр выплеснул одному из них в лицо содержимое стакана.

Никита уверен: ничего плохого в тот вечер они с другом не сделали, и их обидели зряФото: Соцсети

После этого нервы не выдержали у обеих сторон, вневедомственная охрана стала теснить агрессоров к выходу, те сопротивлялись и вопили, Александр бросался на представителей закона с кулаками, и в результате человек в погонах по имени Евгений распылил в лицо буйному фитнес-тренеру содержимое первого баллончика, после чего, по показаниям некоторых из свидетелей, заботливо направил своего оппонента в нужном направлении при помощи резиновой дубинки.

На этом пыл Александра не угас, на улице он успел ударить еще одного стража порядка, и только потом его удалось окончательно победить, скрутить и заковать в наручники. Но даже внутри служебного автомобиля спортсмен не давал никому скучать: брыкался, извергал все новые опусы и обещания отомстить.

Взмахнул рукой и получил перцу ни за что

Интересно, что главные герои всех этих событий, Александр и Никита, ту ночь помнят совершенно иначе: приехали в бар, были вежливы, никому не мешали, и тут вдруг администратор вызывает наряд.

- Когда мы вышли на улицу поговорить, два сотрудника Росгвардии уже тогда вели себя вызывающе и некорректно, но объяснили, что нас обвиняют в том, что мы не платим за напитки в баре. Но это была неправда: мы показали чеки, и нас отпустили, - излагает иную версию событий Никита.

Парни вернулись в бар, залили горечь несправедливых обвинений алкоголем, и тут Александр решил, что пришла пора расставить все точки над i:

- Я подошел к девушке-администратору, она сидела на барной стойке. Я сел рядом и стал спрашивать, зачем она вызвала наряд, если мы на самом деле за все платили, - вспоминает Александр. – Она мне сделала замечание, что нельзя на стойке сидеть, я ответил, что она же сама подает пример окружающим. Потом ко мне подошел охранник, и я с барной стойки слез.

По словам двух товарищей, сотрудники Росгвардии зачем-то вернулись еще минут через 30 и в грубой форме, щедро приправленной нелитературными русскими выражениями, приказали им покинуть заведение. Фитнес-тренер в сердцах взмахнул руками, что приходится завершать вечер на такой вот неприятной ноте, а стражи порядка восприняли это как акт агрессии и распылили ему перцовый баллончик прямо в глаза, после чего повалили на пол и стали избивать дубинками и ногами.

В соцсетях Александр активно занимается саморекламойФото: Соцсети

По словам спортсмена, издевательства продолжались и дальше – газу росгвардейцы якобы «подбавляли» даже по пути, то есть распыляли содержимое перцового баллончика в машине.

- Я то и дело терял сознание, просил вызвать мне «Скорую помощь», но меня привезли в отделение и отпустили только когда приехала жена, - негодует фитнес-тренер, попавший в историю.

Дамоклов меч уже завис

Когда Александра и Никиту стали допрашивать следователи и парни поняли, что запахло жаренным, они вспомнили, что в тот вечер видели в баре своих знакомых – Алену и Татьяну. Девушек допросили и они, что удивительно, частично подтвердили слова Александра о том, что перцовый баллончик ему в глаза распылили ни за что, а потом еще и резиновой дубинкой приложили.

Вот только Алена – подруга жены Александра, а Татьяна – сестра Алены, поэтому к их показаниям следствие отнеслось с некоторой долей скептицизма.

По итогам расследования Никита по делу прошел свидетелем, а вот Александру предъявили обвинение в оскорблении стражей порядка и в нападении на представителей закона, которые были при исполнении своих должностных обязанностей. Тем более, что двое сотрудников Росгвардии предоставили справки: в больнице имени Пирогова после ночных баталий у них диагностировали травмы головы.

За нападение на стража порядка при исполнении закон предусматривает суровое наказание - вплоть до 10 лет реального лишения свободы.

Впрочем, вопрос о виновности фитнес-тренера и о мере наказания для него будет решать суд.