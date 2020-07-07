2020-07-07T01:08:03+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Самарской области, последние новости на 7 июля 2020 года:еще больше путешествий

Рассказываем последние новости коронавируса в Самарской области на 7 июля 2020 года: что происходит в больницах, какие меры ограничений действуют и когда наступит свобода
Ольга АФАНАСЬЕВА@angelPonaroshku
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В Самаре уже встречают туристов не первый день. В музеи, правда, не пускаютВ Самаре уже встречают туристов не первый день. В музеи, правда, не пускаютФото: Евгений КОТМЫШЕВ
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Два дня число заболевших новой инфекцией в регионе растет, но оперативный штаб уверяет: ситуация стабилизировалась. Будут ли снимать новые ограничения - неизвестно, может быть, придется убирать и те, что уже отменены. Рассказываем последние новости про коронавирус в Самарской области на 7 июля 2020 года - во всех подробностях.

Статистика по коронавирусу в Самарской области на 7 июля 2020 года

В Самарской области снова взрывной рост числа заболевших. За сутки результаты анализов подтвердили наличие в организме коронавируса у 135 человек. Всего в регионе 5399 новых случаев заражения. Выздоровели больше половины пациентов - 3126. Из оставшихся 40% находятся дома и переносят болезнь достаточно легко, в бессимптомной форме. Показатель заболеваемости в регионе в три раза ниже среднероссийского показателя и ниже, чем в среднем в ПФО. 66,8% коек в больницах свободно. Власти обнадеживают: ситуация стабилизировалась. Подробнее о том, где именно в регионе болеют коронавирусом, в интерактивной карте.

Тем не менее в красной зоне пять муниципалитетов. В лидерах, конечно, областная столица, затем Сызрань, Новокуйбышевск, Тольятти и Ставропольский район. Здесь заболеваемость выше средней по региону.

Властям "провинившихся" муниципалитетов рекомендовали подумать об усилении контроля и возвращении ограничительных мер, если это необходимо

Коронавирусной лето в Самаре: как оно проходит

Если забыть о цифрах, жизнь в Самарской области начинает налаживаться.Работают рестораны, начались речные прогулки на теплоходиках с экскурсиями на открытом воздухе, речные перевозки перегружены клиентами. Жара на улице провоцирует людей к тому, чтобы как можно скорее отправиться к водоему. Но пока пляжи на Волге официально не открыты. Их подготовили к сезону, поставили зонтики, скамейки, биотуалеты. Но пока что комиссия МЧС не провела проверку и официального разрешения на их эксплуатацию не выдало.

Тем не менее, люди, конечно, вовсю загорают и купаются на основных пляжах,ездят за Волгу и проводят там выходные. В регионе работают гостиницы, с 17 июля вернется в расписание поезд Жигули. Самолеты из Самары летают в Москву 10 раз в день, а также в Крым, Адлер, Краснодар и Анапу.

А по Волге ходят теплоходы, они прибывают в Самару с туристами из других городов и забирают в круиз наших, самарских. К сожалению, пока музеи в Самаре не открылись, людям приходится довольствоваться практически исключительно открытыми экскурсиями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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