2020-07-07T09:16:12+03:00
Спорт

Арсенал - Крылья Советов 7 июля 2020 года: прямая онлайн-трансляция матча 27 тура РПЛ

Футбол. Арсенал - Крылья Советов, прямая онлайн-трансляция игры 7 июля 2020 года из Тулы, статистика игроков, составы команд, прогноз, точный счет,
Владислав КИРСАНОВ
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Сегодня самарцы попробуют забрать очки у "Арсенала"Сегодня самарцы попробуют забрать очки у "Арсенала"Фото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).
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Прямая онлайн-трансляция матча Арсенал - Крылья Советов начнется 7 июля 2020 года в 21.30 (самарское время, +1 мск). Команды встретятся в 27 туре РПЛ

Арсенал - уверенный середнячок этого сезона. 10-е место, 31 очко - один балл отделяет как от 7, так и от 12 места. При этом еврокубки клубу уже не светят, а в зону вылета он точно не слетит, так что мотивация бороться довольно сомнительная. Если не учитывать, что матч домашний и своих болельщиков огорчать нехорошо.

А вот "Крылья Советов" после смены тренера две игры провели вничью и теперь вскарабкались на 15 строчку, но при этом остаются в зоне вылета. Для того, чтобы из нее уйти, надо побеждать и надеяться, что проиграет Ахмат.

Кстати, последнюю игру оба клуба играли в меньшинстве около часа. Так что вряд ли в этот раз игроки будут очень быстрыми и ловкими, скорее всего игра пройдет в невысоком темпе. Интересный факт, что обе команды недавно сменили тренера.

Прогноз на игру Арсенал - Крылья Советов 7 июля 2020 года

Эксперты уверены, что ждать от матча высокой результативности не приходится. Во-первых, скажется усталость команд, во-вторых сама статистика: в сезоне ни хозяева, ни гости не феерят голами. Скорее всего будет ничья, либо же победа хозяев с перевесом в одно очко.

Статистика очных встреч Арсенал - Крылья Советов

Между собой команды провели пять игр. В четырех из них побеждали "канониры", одна игра закончилась вничью. В прошлом очном туре "Крылья" уступили тулякам со счетом 2:3 на домашнем поле. Получится ли у них взять реванш и выиграть впервые, узнаем уже вечером.

Составы команд на игру 7 июля 2020 года

Крылья Советов

Предварительный состав скорее всего не сильно изменится по сравнению с предыдущей игрой. Не сыграет за самарцев удаленный в прошлом матче Владимир Полуяхтов. А вот Сафаа Хади вернется в заявку и, возможно, выйдет на поле.

Арсенал

Изменений в составе не предвидится.

Смотреть прямую онлайн-трансляцию матча Арсенал - Крылья Советов можно на канале МАТЧ ТВ и МАТЧ Премьер. На радио Самара Максимум о ходе поединка расскажет Андрей Миронов. Текстовая онлайн-трансляция матча доступна на сайте kp.ru.

Арсенал - Крылья Советов, 7 июля 2020 года, онлайн-трансляция.

ИСТОЧНИК KP.RU

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