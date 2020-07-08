Карта распространения коронавируса в Самарской области по районам на 8 июля

После снятия очень многих ограничений в регионе, тема коронавируса стала не такой уж и животрепещущей. Однако, до полной стабильности еще далеко: пока она выражается только в том, что каждый день стали выявлять стабильно больше 100 зараженных коронавирусом человек. Мы составили карту распространения коронавируса в Самарской области на 8 июля 2020 года и готовы рассказать, где болеют больше всего, какие районы по-прежнему остаются островками безопасности, а где могут вновь ввести ограничения. Самая точная и проверенная информация. Также можно посмотреть интерактивную версию карты.

Карта распространения коронавируса в регионе

В лидерах по количеству зараженных коронавирусом, конечно, областная столица. В Самаре число заболевших за все время перевалило за 2500 - и это только официальные цифры тех людей, у которых тестами подтвержден коронавирус. При этом именно в Самаре в последние дни рост самый активный. С 1 июля число заболевших за сутки варьируется от 32 до 78. При этом в городе работают рестораны, торговые центры, хотят открыть фитнес-залы. Официально действует масочный режим. Реально маски заставляют надевать только в магазинах и то уже не во всех.

На втором месте Тольятти, здесь 1230 зараженных за все время. Пиковое значение фиксировалось 5 июля - заболели сразу 21 человек. В городе на каждые 100 тыс населения приходится 175 заболевших. В Самаре на каждые 100 тыс. человек - 230 заболевших.

Не самая лучшая ситуация и в Сызрани. Здесь на 100 тысчеловек приходится 340 заболевших, всего же больных 544.

В Новокуйбышевске 100 тыс - это все население, и здесь заболевших за все время 215 человек. Только с 1 июля заболели 28 человек.

Также из малых городов в лидерах Чапаевск и Кинель, 75 и 93 заболевших соответственно.

Среди муниципальных районов традиционно лидируют Ставропольский и Волжский - районы, которые тесно связаны с самыми крупными городами области.

Самым безопасным пока остается Хворостянский район, здесь только три человека заболели коронавирусом за все время. Меньше 10 заболевших в Пестравском, Камышлинском, Большечерниговском, Алексеевском районах.

46 заболевших в Красноярском районе, 29 в Кинельском - это тоже большие районы, часто сообщающиеся с Самарой. 27 заболевших в Кинель-Черкасском районе - он долго держался без единого больного, но летом выявленных носителей коронавируса стало больше. При этом главврач местной больницы рассказывал о большом количестве больных с пневмониями.

Напомним, что в Самарской области выявлено всего 5501 пациентов с коронавирусом за все время. 3191 вылечились. Однако в последние три дня рост стал слишком высоким: три дня подряжд выявляют больше 100 человек.