2020-07-08T10:16:51+03:00
Спорт

Оренбург - ЦСКА 8 июля 2020 года, прямая онлайн-трансляция матча 27 тура РПЛ чемпионата России

Футбол. Оренбург - ЦСКА, 8 июля 2020 года. Представляем прямую онлайн-трансляцию матча 27 тура РПЛ со стадиона "Газовик" в Оренбурге, прогноз на игру, составы команд, статистика личных встреч
Ольга АФАНАСЬЕВА@angelPonaroshku
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Оренбургу нужно выигрывать. Но получится ли?Оренбургу нужно выигрывать. Но получится ли?Фото: c cайта ФК "Оренбург".
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Прямая онлайн-трансляция матча Оренбург - ЦСКА 8 июля 2020 года начнется 8 июля в 18.00 (мск) со стадиона "Газовик". ЦСКА, оккупировавшие пятую строчку, едут в гости к аутсайдеру сезона. "Оренбург" скатился на дно турнирной таблицы из-за коронавирусных проблем. Два пропущенных из-за инфекции матча, два технических поражения - и клуб оказался в зоне вылета с 23 очками. До ближайших "Крыльев" - 4 очка. Теперь команде, у которой настроение и так не слишком хорошее, придется отбивать потери и стараться вылезти из ямы. Но ведь и из соперников в ФНЛ не рвется никто.

Прогноз на игру Оренбург - ЦСКА 8 июля

Оренбург готовится к матчу против ЦСКА. Подписывайтесь на Официальный YouTube-канал Футбольного Клуба "ОРЕНБУРГ" http://www.youtube.com/c/fcorenburg?sub_confirmation=1 НАШ САЙТ: http://fcorenburg.ru/ МЫ в СОЦСЕТЯХ: https://twitter.com/fcorenburg http://instagram.com/fcorenburg https://www.facebook.com/fcorenburg http://vk.com/fcorenburg https://www.tiktok.com/@fcorenburg

У ЦСКА 43 очка, это очень комфортная разница с Уфой (33 очка) и практически точное попадание в Еврокубки. О чем еще мечтать? В "Оренбурге" 8 июля будет очень жарко - будет ли команда тратить силы - еще вопрос. А вот хозяевам придется закусить губу и стараться. На матч пустят только самых преданных болельщиков с абонементами, всех заставят надеть перчатки и маски. Каким будет счет? Скорее всего игра будет достаточно вялой и спокойной, возможно хозяевам удастся забить и выиграть с минимальным перевесом.

Статистика личных встреч Оренбург - ЦСКА

Между собой команды играли пять раз, один раз победили горожане, четыре раза - армейцы. В прошлом очном туре москвичи дома вырвали победу со счетом 2:1.

Составы команд на игру Оренбург - ЦСКА 8 июля 2020 года

Напомним, что у 8 футболистов "Оренбурга" обнаружен коронавирус, так что на поле они не выйдут.

У ЦСКА не сыграют Дзагоев и Ахметов.

Прямая онлайн-трансляция встречи Оренбург - ЦСКА 8 июля 2020 года пройдет в 18.00 (мск), это 20.00 по местному времени. Текстовую онлайн-трансляцию проведет сайт kp.ru

Оренбург - ЦСКА 8 июля 2020, онлайн-трансляция.

ИСТОЧНИК KP.RU

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