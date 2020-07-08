2020-07-08T20:46:43+03:00
Спорт

Чалов снова забил и ЦСКА разделал "Оренбург"

Голы за армейцев забили Влашич и Чалов, которому особенно радовались фанаты
Ольга АФАНАСЬЕВА@angelPonaroshku
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Оренбург ничего не смог противопоставить гостямОренбург ничего не смог противопоставить гостямФото: с сайта ФК "Оренбург".
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ЦСКА в гостях обыграл "Оренбург" в игре 8 июля 2020 года в 27 туре РПЛ. Матч закончился с разгромным счетом 0:4. Теперь армейцы с 46 очками располагаются на третьей строчке, но это ненадолго: Краснодар и Ростов также могут выиграть свои матчи. А вот "Оренбург" остается на последней строке в турнирной таблице. К сожалению, из-за двух пропущенных матчей с техническим поражением из-за вспышки коронавируса в команде, она упала на самое дно и теперь ей грозит вылет в ФНЛ.

Открыл счет на 32 минуте Федор Чалов, нападающий армейского клуба. Передачу на него сделал Никола Влашич. Чалов забивает уже во втором матче подряд, а до этого на игроке с ноября 2019 года как будто лежало какое-то проклятие и он не мог поразить ничьи ворота. Фанаты смеются, что сейчас Чалов ожил, чтобы повысить стоимость на трансферном рынке. Слышно об интересе к игроку европейских клубов.

На 59 минуте голом отметился и сам Влашич. Чалов поймал мяч с прострела Марио Фернандеса, передал его Николе и тот технично пробил в дальний угол.

Гол Чалова в ворота Оренбурга 8 июля. Оренбург - ЦСКА. 0:1. Федор Чалов, Тинькофф РПЛ, 27 тур 08.07.2020.ЦСКА открывает счёт в матче

Автором третьего гола стал Щенников. Он завершил красивую комбинацию: мяч по флангу перебросил Фернандес, Влашич головой скинул его Бистровичу, тот подал мяч в центр штрафной и уже там его ждал Щенников, который в касание пробил по воротам.

Гол Влашича на 59 минуте. 8 июля, Оренбург-ЦСКА. 0:2.Влашич забивает в ворота хозяев

Оренбург - ЦСКА. 0:3. Георгий Щенников, Тинькофф РПЛ, 27 тур 08.07.2020.Щенников забивает в ворота Оренбурга

Четвертый гол в раздевалку отправил в ворота "Оренбурга" Обляков, подставив ногу под летящий от Тикнизяна мяч. 0:4 - игра закончилась.

Матч оказался богат на желтые карточки. Горчичники получили:

25" Фамийе, 47" Дивеев, 51" Кулишев, 57" Набабкин, 73" Михаил Сиваков (отменен), 84" Криворучко, 90" Терехов

На 73 минуте арбитр назначил Сивакову карточку и даже собирался дать пенальти, но посмотрел VAR и вопрос решился. Наказание было снято.

Лучшим игроком матча назван Влашич.

ИСТОЧНИК KP.RU

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