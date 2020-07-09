Коронавирус в городах Золотого Кольца, последние новости на 9 июля 2020 года

Коронавирус в Переславле - Залесском

Число заболевших: 241 (+4)

Всего в Ярославской области 5106 (4041)

Самоизоляция для приезжих: ограничений нет, междугородных автобусов стало меньше

Музеи: работают для индивидуальных посетителей

Коронавирус в Ростове Великом

Число заболевших: 284 (0)

Всего в Ярославской области 5106 (4041)

Самоизоляция для приезжих: ограничений нет, междугородных автобусов стало меньше

Музеи: работают для индивидуальных посетителей, можно проводить экскурсии в помещениях

В Ярославской области начали работать загородные детские лагеря. Всего в этом сезоне смогут начать работу 20 загородных лагерей, загрузка смен - не более 50%, посещение посторонними людьми запрещено.

С 4 июля начали работать гостиницы и туристско-информационные центры. И уже в первый день работы они приняли в среднем по 50 путешественников. Гости приехали из Москвы, ближайших областей, Магадана, Самары, Ульяновска и Казани, Санкт-Петербурга. Гостиницы и отели могут заселять туристов только на 3/4 мест.

Также музеи-заповедники и выставочные залы могут проводить экскурсии в помещении для групп не более 5 человек.

Коронавирус в Суздале

Число заболевших: 80 (+0)

Всего во Владимирской области 4598 (3154)

Самоизоляция для приезжих: приезжие должны уведомить о себе, посещение региона не рекомендуется. Автобусов на междугородних линиях меньше

Музеи: работают для индивидуальных посетителей

В Суздале заболевших по прежнему не так много, да и во Владимирской области прирост зараженных не слишком высок.

В регионе собираются начать открывать кинотеатры - пока что в качестве одного из вариантов рассматривают кинопоказыв формате open air.

А вот торговые центры после открытия вызвали небывалый ажиотаж. Толпы людей ходили по коридорам и стояли в очередях перед торговыми точками. Жители надеются, что такой ажиотаж не вызовет рост заболеваемости и - соответственно - приток новых пациентов, а затем и ужесточение мер.

Коронавирус в Костроме

Число заболевших: 600 (+16)

Всего во Костромской области 1752 (1122)

Самоизоляция для приезжих: 14 дней или справка. на въезде встречают патрули

Музеи: работают для индивидуальных посетителей

В регионе не так уж высок прирост заболевших. При этом врачи уже помогли победить инфекцию более чем 60% пациентов. Ограничения понемногу снимают. Сейчас уже можно посетить музеи и масочные залы, к концу недели откроют веранды ресторанов. Обязательно нужно носить маски и использовать все средства защиты.

Коронавирус в Сергиевом Посаде

Число заболевших: 1818 (+20)

Всего в Московской области 59 716 (39 550)

Самоизоляция для приезжих: 14 дней или справка, плюс документальное обоснование для приезда

Музеи: работают для индивидуальных посетителей

Целый ряд ограничений в регионе собираются отменить с 15 июля. В парках откроют летние кинотеатры, аттракционы, начнут работу пляжи и школьные лагеря. А уже с 25 июля в транспорте снова будут принимать оплату наличными и откроют все кафе и рестораны. Гостиницы официально откроют только с 1 августа.

Коронавирус в Иваново

Число заболевших: 1947 (+21)

Всего в Ивановской области 5232 (3255)

Самоизоляция для приезжих: 14 дней или справка, плюс документальное обоснование для приезда

Музеи: работают для индивидуальных посетителей

В Ивановской области число заболевших за сутки продолжает падать. Но по прежнему в лидерах именно областной центр. Именно поэтому власти смягчают режим ограничительных мер, но делают это постепенно. Пока что даже не планируют открывать пляжи и парки в городе - это может произойти только к середине июля.

В регионе хотели снять больше ограничений, но индекс заболеваемости незначительно вырос. Поэтому в минздраве считают, что людям нужно продолжать вести себя осторожно и носить маски.