Коронавирус в Самарской области, последние новости на 10 июля 2020 года: туристов ждут оздоравливаться
В Самарской области ситуация с коронавирусом остается стабильной. Последние новости на 10 июля свидетельствуют, что число заболевших растет небыстро, при это больше половины пациентов уже поправились и выписаны. При этом в регионе хорошая погода и люди вовсю гуляют, забыв об ограничениях и даже масочном режиме.
Статистика коронавируса в Самарской области на 10 июля
68 новых случаев коронавируса нашли в регионе за сутки
52 человека заболели в Самаре
23 заболели после контакта с зараженными раньше
5644 случая заражения зафиксировано всего
3406 человек выздоровели
59 человек скончались
Самоизоляции для приезжих: нет, нужно сообщить, если почувствуете себя плохо
Гостиницы: работают
Транспорт: функционирует
Музеи и экскурсии: работают экскурсии на открытом воздухе, ждут запуска музеев
Коронавирусные будни Самарской области
В регионе стоит жара до +42 градусов, люди забыли и об ограничениях, и о необходимости масочного режима. В регионе уже нет самоизоляции, работают парки и скверы, официально не работают пляжи, но это не мешает людям отдыхать на них.
А самарский отель 7 Avenue Hotel&Spa решил заняться разработкой своего продукта для внутреннего туризма. Жителям всех регионов здесь уже с августа готовы предложить уникальные программы оздроровления, в которые будут входить и диетическая кухня, и консультации психолога, и эмоциональный детокс. Партнерами программы стали центр правильного питания, косметология, самарский психолог. Как считает руководитель департамента туризма Артур Абрашитов, это очень своевременный продукт, который объяснит гостям из других регионов и даже столицы, зачем нужно ехать на берег Волги. Жить гости будут в отеле 7 avenue, которому присвоили 5 звезд.
ИСТОЧНИК KP.RU