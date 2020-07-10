2020-07-10T12:44:33+03:00
Общество

Самарские медики тестируют аппарат для спасения легких больных с COVID

Его изготовили на Самарском электромеханическом заводе и передали в ковидный госпиталь на базе Клиник СамГМУ
Ольга АФАНАСЬЕВА@angelPonaroshku
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В Самаре намерены лечить больных коронавирусом новым аппаратом. Фото: СамГМУВ Самаре намерены лечить больных коронавирусом новым аппаратом. Фото: СамГМУ
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В Самаре тестируют новый аппарат, который может помочь больным с коронавирусом. Физиотерапевтический электромагнитный прибор "РАНЕТ ДМВ -20" поступил в инфекционное отделение клиник СамГМУ и его готовы опробовать на пациентах с диагнозом COVID 19. Производит чудо-прибор Самарский электромеханический завод - оборонное предприятие освоило выпуск медтехники в рамках диверсификации по поручению президента.

ДМВ-20 - прибор дециметровой терапии, который используют при болезнях внутренних органов, периферической нервной системы. По словам генерального директора предприятия Василия Мухина, аппарат уже хорошо зарекомендовал себя в лечении пневмоний. Именно поэтому его решили подарить Клиникам, чтобы здесь оценили результаты и - при позитивных для здоровья последствиях - уже тиражировали этот опыт на всю страну.

Врачам аппарат подарили - для экспериментов. Фото: СамГМУ

Врачам аппарат подарили - для экспериментов. Фото: СамГМУ

Главный врач Клиник СамГМУ Александр Колсанов сообщил, что уже в ближайшие дни аппарат будут использовать в составе комплексного лечения пациентов с коронавирусом.

- Это физиотерапевтический аппарат, в задачи которого входит воздействие на легочную ткань. Он улучшает кровоток, восстанавливает колотеральное кровообращение, а, как известно, при коронавирусной инфекции одна из проблем – тромбоз сосудов. Мы апробируем этот аппарат в лечении пациентов с COVID-19, дадим заключение эффективности, и после этого, надеюсь, его будут тиражировать не только в нашем регионе, но и в стране, - объяснил главный врач.

Напомним, что сегодня в Самарской области уже зарегистрировано 5721 случай заражения коронавирусом. В России с начала пандемии зафиксировано 713,936 тыс человек, пострадавших от инфекции. Окончательно коронавирус не отступает - число больных не растет, но остается на одном уровне уже долгое время. Есть и тяжелые случаи. Врачи уже не раз отмечали, что легкие страдают даже у тех, кто переносит болезнь в бессимптомной форме. И никто не знает, какие последствия для организма будет иметь вирус. Если этот прибор поможет восстанавливать легочную ткань быстрее, в России его смогут использовать во многих больницах для спасения тысяч человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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