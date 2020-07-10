Максимум возможностей: АО "Самаранефтегаз" делает ставку на молодежь

Грамотная кадровая политика - основа успеха любого предприятия. В главном нефтедобывающем предприятии губернии делают ставку не только на опытных специалистов, но и на молодежь - активную, инициативную, работоспособную. И ведущий инженер отдела подготовки нефти Управления подготовки и перекачки нефти АО «Самаранефтегаз» Дмитрий Гомонов об этом знает не понаслышке.

- Я учился в СамГТУ. На третьем курсе проходил практику в «Самаранефтегазе». На четвертом - выступал на конференции, организованной вузом совместно с акционерным обществом, где меня заметили и в дальнейшем пригласили на собеседование, - вспоминает Дмитрий.

Вчерашний выпускник начинал простым рабочим - машинистом технологических насосов. И именно в этом статусе он стал победителем корпоративного конкурса «Лучший по профессии» ПАО «НК«Роснефть».

- Для меня это стало приятной неожиданностью: развитие - личностное, профессиональное - я считаю главным в жизни, - продолжает Дмитрий Гомонов. - Старт работы в «Самаранефтегазе» получился очень интересным. В первые годы работы в Обществе я не только прошел три этапа конкурса профмастерства, но и принял участие в первой для себя научно-технической конференции молодых специалистов, правда, в качестве слушателя. Но уже тогда для себя я решил: на следующий год обязательно приму участие и поборюсь за победу.

Участником научно-технической конференции Дмитрий был трижды - на уровне АО «Самаранефтегаз» всегда входил в тройку лидеров, дважды ездил на межрегиональную конференцию ПАО «НК «Роснефть» в Москву. Параллельно поднимался по карьерной лестнице: стал мастером, технологом, ведущим инженером…

- Жизнь поменялась: все больше времени уходило на изучение специальной литературы, самообразование, развитие - рассказывает Гомонов. - Появлялись идеи, было интересно проверить, насколько они жизнеспособны.

Вместе с научным руководителем, начальником отдела эффективности производственных процессов управления развития производства Иваном Кожевниковым, Дмитрий предложил применять установки для предварительного сброса воды на месторождениях. Такие установки ранее не использовались в дочерних обществах ПАО «НК «Роснефть». Получивший одобрение и поддержку на межрегиональном этапе проект внедряется в производство.

- Стараюсь внести свой вклад в модернизацию производства, - рассуждает инженер.

Дмитрий Гомонов работает на предприятии уже более трех лет, поэтому на сегодня он вышел из статуса «молодой специалист», но с научной, изыскательской и рационализаторской деятельностью он прощаться не планирует.

- В этом году я попробовал себя в роли научного руководителя: волнительно, - улыбается Дмитрий. - Отвечаешь не только за себя, но и за своего подопечного. Очень рад за молодых коллег. Столько у них впереди удивительного! Участвуя в конкурсах и конференциях, я не только профессионально рос, но и страну посмотрел, побывал в 8 городах, пообщался с коллегами из других регионов. У молодых специалистов АО «Самаранефтегаз» возможности практически безграничные. Я по личному опыту это знаю.