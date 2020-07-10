Оренбург – Ростов 12 июля 2020: прогноз на матч 28 тура чемпионата России РПЛ

Знаменательная игра, после которой, при определенных раскладах мы сможем узнать звание команды, которая гарантированно займет последнее место в турнирной таблице и вылетит из РПЛ. Речь, конечно, об Оренбурге. Команда уже отпустила «Крылья Советов», идущие на 15-м месте на четыре очка, а до «Тамбова», расположившимся на спасительной 14-й позиции – пять баллов. Если «Оренбург» не одержит победу над «Ростовом», а «Крылья Советов» победят в Москве «Динамо», следующий сезон оренбуржцы проведут в лучшей лиге мира.

Предпосылок для того, чтобы все сложилось иначе, честно говоря, немного. Хозяева поля проиграли первый матч после рестарта «Локомотиву», после чего с ними приключилась коронавирусная история. Порядка 10 игроков и персонала клуба заболели COVID-19, техническое поражение было назначено за два домашних матча против «Краснодара» и «Урала». Но и вернувшись на поле, «Оренбург» уступил в гостях «Рубину», после чего вчистую проиграл ЦСКА (0:4). Команда выглядит откровенно слабо, неконкурентно способно.

Что касается «Ростова», то тут, конечно, тоже не без проблем. Своя ковидная история приключилась и тут. Но она благополучно завершена, хоть части лидеров клуба все еще приходится набирать кондиции после болезни. «Ростов» не безгрешен, но они смогли обыграть тульский «Арсенал», вырвать на последних минутах ничью с «Краснодаром», сыграть без голов в Самаре против «Крыльев», после чего внезапно уступить «Уфе» (1:2), ведя по ходу поединка.

Однозначно, что подопечные Валерия Карпина будут очень мотивированы – для них гонка за медалями еще не завершена, такое привлекательное третье место всего в трех баллах. На фоне неровно выступающего «Краснодара», который на своей четвертой позиции убежал от дончан лишь на два очка, для ростовчан все очевидно – надо побеждать.

Впрочем, что все в этом матче так или иначе понятно, считают и букмекеры. На победу хозяев стоит коэффициент 5.20, на ничью – 3.90, а на победу гостей – 1.76. «Оренбургу» будет очень сложно, при этом команда, увы, не выглядит как раненный зверь, который до последнего будет биться за место в элите российского футбола. «Ростов» должен побеждать и набирать очки, чтобы бороться за медали и квалификацию еврокубков. Наша редакция предполагает, что гости победят в этом матче со счетом 3:1. Как оно будет на самом деле, будет известно уже в это воскресенье, 12 июля. Поединок начнется в 18:30 по московскому времени (20:30 по оренбургскому).