Динамо – Крылья Советов 12 июля 2020: прогноз на матч 28 тура чемпионата России РПЛ

Матч, в котором таится множество интриг, состоится уже в это воскресенье в Москве. Среди самых популярных из них – сможет ли Андрей Талалаев продлить свою беспроигрышную серию с «Крыльями Советов», а также продолжает ли его коллектив так уверенно и сильно прибавлять. Действительно, после прихода на тренерский мостик Талалаева, самарцы буквально зацвели. Упустив победу в поединке с «Локомотивом», сыграв с неуступчивым «Ростовом» 0:0, КС буквально разгромили «Арсенал» (4:2), проигрывая ему по ходу встречи.

За самарцев в этом матче, конечно говорит их успешная выездная статистика. Ни для кого не секрет, что они хуже играют в своих стенах, нежели в гостях. Однако в составе предпоследней команды чемпионата есть серьезные кадровые потери. Из-за перебора карточек не сыграют Никита Чернов и Артем Тимофеев. Также длительную дисквалификацию словил Владимир Полуяхтов. От травм продолжают восстановление Тарас Бурлак и Мехди Зеффан. Возможно, это шанс проявить себя вспыльчивого иракци Сафаа Хади, но решать в любом случае главному тренеру.

У «Динамо», которое еще до перерыва билось за зону еврокубков, также неоднозначная ситуация. В клубе приключилась коронавирусная вспышка, несколько игроков отпало еще до начала тренировок, что, безусловно сказалось на коллективе. Как итог, динамовцы ни разу не победили после возвращения РПЛ: было сыграно две ничьи – с ЦСКА (0:0) и с «Сочи» (1:1), а также проиграно два поединка – тульскому «Арсеналу» (0:1) и «Уралу» (1:2). Безусловно, ни поклонников, ни Кирилла Новикова такой расклад не устраивает. Столичный клуб с его исполнителями и бюджетом, однозначно должен находиться выше текущего 10-го места.

Так или иначе, это будет сложный и от того еще более интересный поединок. «Крыльям» нельзя отступать, так как они наконец-то почувствовали спасительный воздух – до «Тамбова», идущего на 14-м месте всего одно очко, до «Ахмата» – три балла. «Динамо» же имеет плотный график игр, так как одна игра еще была перенесена на 19 июля. Столичный клуб провел свой матч в четверг, в то время как КС во вторник. У кого будет больше сил и задора на этот матч, тот и победит.

Однако букмекеры весьма однозначны в выборе фаворита на этот матч. По их мнению, «Динамо» должно выигрывать, на их успех стоит коэффициент 1.82. Ничейный результат оценивается в 3.76, на «Крылья» аж 5.22. Наша редакция считает, что можно поставить на КС, так как ход, который подопечные Талалаева набрали, вызывает воодушевление и уверенность. Самарцы должны выбираться из опасной зоны вылета, независимо от того, сколько команд зайдет в лигу в следующем сезоне. Осмелимся и поставим на победу КС со счетом 2:1. Как же все-таки этот поединок завершится, узнаем уже в воскресенье, 12 июля. Матч начнется в 18:30 по московскому времени (19:30 по самарскому) и будет показан в прямом эфире телеканала «Матч Премьер». Текстовая трансляция будет доступна на нашем сайте.