Самые красивые девочка и мальчик живут в Сызрани. Кто они?

Матвей Чибилькаев и Юлианна Баранникова Фото: Личный архив героя публикации

На прошлой неделе Сызрань прогремела не только на всю Россию, но и на весь мир. Оказалось что здесь появляются на свет и растут самые красивые дети - сразу двух подростков из Сызрани назвали самыми красивыми в мире и стране. Кто они - эталоны красоты из провинциального городка, чем удивили мировое жюри и о чем мечтают, узнали корреспонденты "КП-Самара".

"Я и не думала, что победить может девочка из Сызрани!"

Самая красивая 13-летняя девочка мира живет в Сызрани. Юлиана Баранникова стала победительницей международного конкурса в своей возрастной категории. Сызранке отдало предпочтение именитое жюри, а до этого за участницу проголосовали 2883 человека и не только из России - из США, ОАЭ, Италии, Египта.

Юлиана говорит, что победа подарила ей веру в себя

Для школьницы - ученицы восьмого класса - это уже далеко не первый конкурс. Она участвовала в конкурсе "Юная Топ-модель России", не раз побеждала в конкурсах красоты. В общем, умеет себя правильно подать.

- Я очень хотела победить в этом конкурсе. Сначала нужно было выложить свою фотографию. Те, что набрали больше всего, попадали в полуфинал. И уже среди нас жюри выбирало лучших. Для меня такое признание - это огромный подарок. Теперь я верю, что девочка из маленького городка может также как и все рассчитывать на успех и победу. И это мотивирует меня дальше делать что-то подобное, не сдаваться, - признается сама Юлиана.

Девочка гордится знакомством с Пьером Нарциссом

По словам девочки, во время конкурса были и экспресс-задания. Например, нужно было представить себя в роли ресторатора в роли ресторатора и показать 5 оригинальных блюд. Для того, чтобы выполнить это задание девочка отправилась в местное заведение общепита и удивила креативными подачами и шеф-повара, и жюри.

Сызранская школьница удивила жюри креативом

Сейчас в жизнь Юлианы уже пришла слава. Ровесницы хотят с ней сфотографироваться на улице.

- Меня приглашали на показ мод в Москву модель Оксана Фёдорова и Сергей Зверев, но в связи с соревнованиями я не смогла поехать. Приглашали фотографы города Сызрань на съемки, также поступило предложение сняться в рекламе кухни, - перечисляет новые для себя возможности девочка.

Юлиана профессионально занимается хип-хопом и является членом сборной по этим танцам. В будущем девочка хочет стать участницей балета Тодес или моделью, открыть свою модельную школу. Пока же ей предстоит закончить школу - в этом году в дневнике у нее всего одна четверка. А больше всего красотка любит географию и английский - что ж, эти предметы в жизни будущей супермодели точно пригодятся.

Юлиана фотографировалась со звездами

" Мы никогда так весело время не проводили"

А через пару дней после победы Юлианы в своем конкурсе стало известно, что в Сызрани живет и самый красивый 13-летний мальчик страны. Матвей Чибилькаев тоже учится в восьмом классе и никогда себя в роли модели не пробовал. Только от девчонок, наверное, отбоя нет, но это не афишируется. Матвей перешел в восьмой класс, год закончил с одной тройкой по математике, еще учится на хореографическом отделении в школе искусств имени Островского, занимается танцами с 3 лет. Лауреат многих международных и российских конкурсов. Участник и лауреат телепроекта "Первый на неделе". Парень занимается кроссфитом, пишет музыку, учится технике исполнения "битбокс"

Матвей очень артистичен и умеет подать себя

- О конкурсе мы узнали из социальных сетей. Сначала Матвей не очень хотел участвовать. Я его уговорила. Зарегистрировались. Стали набирать голоса . За поддержкой в социальные сети и СМИ мы не обращались. Матвей этого не хотел. Даже его знакомые и друзья не знали о том, что он участвует в конкурсе, - рассказывает мама парня.

Сначала за Матвея проголосовали 141 человек. Потом был первый экспресс-конкурс, в котором победить не получилось. Затем началась самоизоляция, а для участия в мини-соревнованиях нужен был инвентарь. Но семья Чибилькаевых не сдалась!

-Делали всё сами своими руками. И костюмы, и реквизит. Наш дом превратился в студию. Матвей пел, танцевал, читал стихи, готовил блюда. Сам монтировал, сам озвучивал ролики. Даже написал музыку к одному экспрессу. Было очень интересно. Это очень сплачивает семью . Мы никогда так весело не проводили время, - улыбается Оксана Чибилькаева.

В экспресс-конкурсе "Евровидение по-русски" Матвей победил и вышел в полуфинал. Уже здесь делали выбор жюри и они решили, что именно сызранский подросток - самый красивый мальчик 13 лет в стране.

- Жюри было из модельных агентств. В первую очередь, детей оценивали, как модель....А это не только красота. Это артистизм, харизма, пластичность, умение работать на камеру ! И это многолетний труд!!! - говорит мама школьника.

Юноша серьезно увлекается хореографией

Больше всего школьника поддерживала семья, близкие друзья. Сейчас о карьере модели он и не думает, но этот опыт считает полезным.

- Лично в свой адрес мы никаких осуждений не слышали. Но я знаю, как некоторые люди относятся к подобным у мальчиков. Если такие высказывания и будут, я знаю, Матвей это переживёт. Он у меня парень стрессоустойчивый и знает себе цену! - делится мама. И уже подумывает о конкурсе "Самый красивый мальчик в мире". Но решение остается за сыном.

Матвей включил весь артистизм и креативность, чтобы покорить жюри

Мнение эксперта

Алена Теряева, семейный психолог:

- Разумеется, нельзя чесать всех под одну гребенку, но часто в модельный бизнес своих детей приводят родители, которые видят в них собственное продолжение. И тогда дочь становится не личностью, а ответственной за реализацию того, чего мама или папа добиться не смогли. Наверняка вы слышали фразу «Ребенок - лучшая инвестиция». По-моему, это ужасно. В детстве человек может получать искреннее удовольствие от того, что мама и папа им гордятся. Но в подростковом возрасте практически неизбежно возникает желание отделиться от родителей, что приведет к конфликтам. Воспитанный в такой атмосфере человек будет сильно зависеть от оценки окружающими, постоянно стремиться произвести впечатление, иметь трудности с глубокими отношениями.

А вот если инициатива исходит от самого ребенка в уже осознанном возрасте, никакой проблемы здесь нет. Такие конкурсы учат ребят правильно презентовать себя, верить в свои силы, не сдаваться перед трудностями. И это обязательно пригодится в жизни.