2020-07-10T23:41:32+03:00
Общество

Коронавирус в Самарской области, последние новости на 11 июля 2020 года: пляжи и кафе переполнены, жара бьет рекорды

Рассказываем последние новости про коронавирус в Самарской области на 11 июля 2020 года
Ольга НОВИКОВА
Поделиться:
Переправа черед Волгу и прогулки по воде очень популярны после долгой самоизоляцииПереправа черед Волгу и прогулки по воде очень популярны после долгой самоизоляцииФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
Изменить размер текста:

В Самарской области за последние дни снижается число новых заболевших коронавирусом. Если несколько дней подряд новых зараженных выявляли более сотни ежедневно, то сейчас заболеваемость пошла на спад. А вот число выздоровевших увеличивается. Практически все ограничения уже отменены- работают бары и рестораны, масочный режим соблюдается тоько в общественных местах. Закрытыми остаются пока только фитнес-клубы. Рассказываем все подробности про коронавирус в Самарской области на 11 июля 2020 года.

Статистика о заболевших коронавирусом в Самарской области на 11 июля (7.00 утра)

За сутки в Самарской области выявлено 77 новых больных, инфицированных коронавирусом. Это ненамного больше, чем накануне – тогда заболело 75 человек. Общее число заболевших в Самарской области достигло 5721 человек, из них 3504 выздоровели и были выписаны из больниц, еще 61 – скончался.

Больше всего новых заболевших выявили в Самаре – 49 человек, 12 обнаружили в Тольятти, еще по два- в Жигулевске, Отрадном, Чапаевске, Борском и Исаклинском районах. На одного заболевшего больше стало в Новокуйбышевске и Приволжском районе.

Накануне, 10 июля, в Самарской области было зафиксировано еще две смерти от коронавируса. А общее число погибших в регионе достигло 61 человека.

3504 человека выписаны из больниц. Еще 2156 – остаются на амбулаторном и стационарном лечении.

Коронавирус и лето: бары открыты, пляжи полны

В Самарской области уже больше двух недель официально не действует режим самоизоляции. Можно почти все – гулять на улицах, парках и скверах, загорать и купаться на Волге. Открыты торговые центры и салоны красоты, заработали открытые веранды ресторанов и бары. По-прежнему закрытыми остаются пока только фитнес-центры. Все работающие предприятия в обязательном порядке проводят дезинфекцию всех помещений, а внутри магазинов и в других общественных местах посетителей попросят надеть маску.

Лето 2020 бьет все рекорды по жаре - на этой неделе столбик термометра поднимался почти до сорокоградусной отметки. Поэтому самарцы массово устремляются на отдых – кто на дачи, кто за Волгу. На переправах традиционно аншлаг, турбазы забронированы на несколько недель вперед, однако отыскать свободные места все же реально.

Активно работает и аэропорт Курумоч, и железнодорожный вокзал. Жители региона отправляются на юг, к морю. Но и в Самару, которая сама обладает прекрасными курортными качествами, охотно приезжают туристы, чтобы отдохнуть, набраться сил, здоровья и хороших впечатлений.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Самарской области: последние новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Более тысячи жителей Приморья и Сахалина узнали свой ВИЧ-статус во время Всероссийской акции Минздрава России «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020»
26 июня две команды специалистов Минздрава России одновременно стартовали из Камчатки и Калининграда, чтобы проследовать навстречу друг другу через всю страну и встретиться 16 ноября в Казани на закрытии акции
Не оценила советские сосиски: как американская школьница Саманта Смит, приглашенная в СССР Андроповым, отдыхала в «Артеке»
Девочка стала первым ребенком из США, побывавшим в советском пионер-лагере, где отдыхали дети со всего Союза, включая Урал. В «Артек» она приехала 9 июля, 37 лет назад.
День инженера-механика 2020: история и традиции праздника
День инженера-механика 2020 в России является праздником для людей, профессия которых очень многогранна. Их задачей является проектирование, создание, тестирование и ввод в эксплуатацию различных устройств
Новости 24
Самара вошла в семерку регионов РФ с самым низким уровнем психических заболеваний
В Самаре ищут пропавшую ярко-рыжую женщину
В России откроются «Менделеевские классы». Но пока не везде
В Самаре СМИ дадут гранты на публикации про ответственное потребление
Самарского экс-чиновника, насмерть сбившего девушку в Пермском крае, отпустили из зала суда
Мэрия Самары изменила ограничения в движении транспорта по ул.Некрасовской
В центре Самары лихач на белой иномарке сбил девушку, вылетел на пешеходную аллею и перевернулся
Лучшему сельскому почтальону Самарской области вручили велосипед
В Самаре подвели итоги конкурса «Медицина - мое призвание»
В Самаре на выходные объявили сразу два уровня опасности
Губернатор посмотрел, как строят дорогу Тольятти-Ягодное
Траты россиян возвращаются к уровню до пандемии
Четыре человека умерли в перевернувшейся Тойоте в Красноярском районе
В Тольятти полицейские задержали мужчину, у которого было больше килограмма наркотиков
Niva снова LADA: популярный автомобиль вернулся в семью
Медики раскрыли причины смерти еще двух человек с коронавирусом в Самарской области
Стала известна дата окончания строительства развязки на трассе М-5 в Тольятти
«Тольяттикаучук» повышает надежность производства
Великая самоизоляция глазами оператора связи
Стало известно, как и где заболели коронавирусом еще 77 жителей Самарской области
В Самарской области женщина смогла отобрать у бывшего мужа свой автомобиль
Аграрии Самарской области выгодно продали остатки прошлогоднего урожая за рубеж