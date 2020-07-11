Коронавирус в Самарской области, последние новости на 11 июля 2020 года: пляжи и кафе переполнены, жара бьет рекорды

В Самарской области за последние дни снижается число новых заболевших коронавирусом. Если несколько дней подряд новых зараженных выявляли более сотни ежедневно, то сейчас заболеваемость пошла на спад. А вот число выздоровевших увеличивается. Практически все ограничения уже отменены- работают бары и рестораны, масочный режим соблюдается тоько в общественных местах. Закрытыми остаются пока только фитнес-клубы. Рассказываем все подробности про коронавирус в Самарской области на 11 июля 2020 года.

Статистика о заболевших коронавирусом в Самарской области на 11 июля (7.00 утра)

За сутки в Самарской области выявлено 77 новых больных, инфицированных коронавирусом. Это ненамного больше, чем накануне – тогда заболело 75 человек. Общее число заболевших в Самарской области достигло 5721 человек, из них 3504 выздоровели и были выписаны из больниц, еще 61 – скончался.

Больше всего новых заболевших выявили в Самаре – 49 человек, 12 обнаружили в Тольятти, еще по два- в Жигулевске, Отрадном, Чапаевске, Борском и Исаклинском районах. На одного заболевшего больше стало в Новокуйбышевске и Приволжском районе.

Накануне, 10 июля, в Самарской области было зафиксировано еще две смерти от коронавируса. А общее число погибших в регионе достигло 61 человека.

3504 человека выписаны из больниц. Еще 2156 – остаются на амбулаторном и стационарном лечении.

Коронавирус и лето: бары открыты, пляжи полны

В Самарской области уже больше двух недель официально не действует режим самоизоляции. Можно почти все – гулять на улицах, парках и скверах, загорать и купаться на Волге. Открыты торговые центры и салоны красоты, заработали открытые веранды ресторанов и бары. По-прежнему закрытыми остаются пока только фитнес-центры. Все работающие предприятия в обязательном порядке проводят дезинфекцию всех помещений, а внутри магазинов и в других общественных местах посетителей попросят надеть маску.

Лето 2020 бьет все рекорды по жаре - на этой неделе столбик термометра поднимался почти до сорокоградусной отметки. Поэтому самарцы массово устремляются на отдых – кто на дачи, кто за Волгу. На переправах традиционно аншлаг, турбазы забронированы на несколько недель вперед, однако отыскать свободные места все же реально.

Активно работает и аэропорт Курумоч, и железнодорожный вокзал. Жители региона отправляются на юг, к морю. Но и в Самару, которая сама обладает прекрасными курортными качествами, охотно приезжают туристы, чтобы отдохнуть, набраться сил, здоровья и хороших впечатлений.