“Еще пару дней и забрали бы труп”: в Самарской области мужчина неделю морил голодом и избивал жену

Алексей и Ольга вместе уже около 10 лет, она родила ему двоих детей. Месяц назад она перестала выходить на связь с родней, а потом прислала сестре SMS с просьбой срочно забрать ее. Оказалось, что весь этот месяц женщина была в заложницах у собственного мужа. Еще немного, и спасать было бы уже некого. Начало конца

- Ольга - человек очень добрый и мягкий, мы вместе учились на филфаке, потом дружили, - рассказала корреспонденту “КП-Самара” Анастасия. - 7 июля с ее сестрой Катей мы приехали в Зольное, где она жила с мужем, и увидели живой труп: разве может взрослая женщина 35 кг весить Врачи сказали, еще пара дней, и спасать нам было бы некого.

Позже Ольга расскажет: проблемы начались около года назад - мужа Алексея на работе подставил друг, его уволили, он начал пить, обстановка дома стала напряженная. Месяц назад агрессия взрослого мужчины перекинулась на детей, и тогда их мать решила: хватит

Узнав, что Ольга решилась на развод, Алексей отобрал у нее мобильник, документы, запер в доме и начал избивать.

- Вы спросите: неужели никто ничего не слышал Соседи, конечно, слышали как она кричала и просила спасти детей. Даже полицию вызывали. Он им объяснение написал, сделал вид, что все понял, а как только они уехали, избил ее еще сильнее, - рассказывает подруга Ольги Анастасия.

По ее словам, детям тоже доставалось, когда они пытались защитить маму. В последнюю неделю, когда Алексей перестал давать жене еду и воду, сын с дочкой потихоньку приносили ей чего-нибудь попить, и этим спасли маме жизнь. Сейчас дети живут у бабушки. Страх на всю жизнь

Жертва не раз жаловалась на мучителя

Спасать Ольгу приехали сестра с мужем и подруга. Алексей спал, дверь открыла дочка Надя имя ребенка изменено. Прим. автора , потому что ее мама встать уже не могла.

- Увидев, в каком она состоянии, вызвали “Скорую помощь”, начали искать ее документы, а нашли лишь груду изорванной одежды, - рассказывает Анастасия. -

Пришла сестра Алексея, через нее он отдал нам Олины документы. Сам даже не вышел из комнаты.

В тот же день Ольга и ее сестра написали заявление в полицию, Алексея забрали на допрос, но поздно вечером отпустили, после чего он заявился в больницу.

- Хорошо, что мы заранее попросили охрану не пускать его, - говорит Анастасия. - Она очень боялась, что он закончит начатое и убьет ее в больнице.

В больнице женщина оказалась в ужасном состоянииФото: Личный архив

На самом деле той ночью женщина чуть не погибла и без “помощи” своего мужа: ее сердце остановилось, не справившись со всеми навалившимися невзгодами. Но врачи спасли ее, и сейчас она начала понемногу восстанавливаться.

В областной полиции “Комсомолке” сообщили, что уже начали проверку. Чем закончится эта история, не ясно. Семья Ольги уверена в одном: возвращаться к мужу ей нельзя. В следующий раз ее могут не спасти.

Комментарий эксперта

Андрей Сиднев, адвокат:

Ситуация с Ольгой и насилием, которому она подверглась в стенах собственного дома ужасающа. Но она родилась не сиюминутно, постепенно развиваясь. Классический случай семейного абъюза: он ее "воспитывает", она надеется на то, что он исправится, все превращается в системное явление в отдельно взятой семье. Позиция невмешательства соседей основана на менталитете "милые бранятся". Полиция, как правило, относит сообщения о таких инцидентах к "семейным разборкам" и дело умирает на уровне участкового инспектора, который то ли сам также воспитывает своих домашних, то ли по иным соображениям не считающий необходимым реагировать.

Законодатели, выводя домашнее насилие из канвы УК РФ фактически развязали руки любителям эти самые руки распускать.

У Ольги имеются опасные для жизни телесные повреждения, переломы костей, давностью несколько дней. Фактически она не имела возможности обратиться за помощью, была лишена свободы. Другими пострадавшими от действий преступника стали двое несовершеннолетних детей. В настоящее время по факту совершения преступления проводится доследственная проверка Следственным Комитетом. Считаю, что в данном деле имеются исчерпывающие и достаточные основания для лишения отца детей родительских прав. Мы намерены оказать Ольге необходимую юридическую помощь.