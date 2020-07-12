2020-07-12T11:48:13+03:00
Спорт

Оренбург - Ростов, 12 июля 2020 года: прямая онлайн-трансляция матча 28 тура РПЛ

Футбол. Онланй-трансляция матча Оренбург - Ростов 12 июля 2020 года со стадиона "Газовик" в 28 туре РПЛ, составы, счет матча, прогноз
Ольга АФАНАСЬЕВА@angelPonaroshku
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Футболисты постараются отыграть хотя бы одно очкоФутболисты постараются отыграть хотя бы одно очкоФото: c cайта ФК "Оренбург".
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Прямая онлайн-трансляция матча Оренбург - Ростов 12 июля в 28 туре РПЛ начнется в 20.30 местного времени (18.30 мск). Время матча перенесли из-за жары.

На стадионе "Газовик" воскресным вечером встретятся две команды, измученные коронавирусом. Карантин - долгий у хозяев и небольшой, но не менее обидный у гостей - вверг клубы в кризис.

Прогноз на игру Оренбург - Ростов 12 июля

Оренбург после рестарта Чемпионата России ни рпзу не смог выиграть. Со счетом 0:1 уступил Рубину и Локомотиву, разгромно проиграл ЦСКА. В двух играх из-за коронавируса команде засчитали техническое поражение.

Ростов находится на пятой строчке, у желто-синих 43 очка. И надежды на еврокубки - для этого нужно поьеждать. Негативно на игре сказалось и то, что отдельные игроки переболели коронавирусом. А в матче с Сочи, который отказалмч переносить игру, молодежный состаы разгромно проиграл, но все равно стал героями.

Составы команд на игру Оренбург - Ростов

Оренбург: не сыграет Фамейе

Ростов: не сыграет Байрамян

Прогноз на игру Оренбург - Ростов 12 июля 2020 Букмекеры отдают предпочтение гостям с коэффициентом 1,7.

Статистика личных встреч Оренбург - Ростов

Команды играли междц собой пять раз, три раза выиграли Оренбург, дважды Ростов. В последней игре сильнее оказались желто-синие, матч дома у дончан закончился со счётом 2:1. Прямая онлайн-трансляция игры Оренбуг-Ростов 12 июля 2020 года

Онлайн видео трансляция начнётся в 18.30 мск по каналу Матч ТВ, текстовая онлайн - трансляция доступна на сайте kp.ru.

Оренбург - Ростов, онлайн-трансляция, главное, смотреть.

ИСТОЧНИК KP.RU

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