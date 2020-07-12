Динамо – Крылья Советов 12 июля 2020 года: прямая онлайн-трансляция матча 27 тура РПЛ

Прямая онлайн-трансляция матча Динамо – Крылья Советов начнется 12 июля в 19:30 (самарской время, +1 мск). Команды сыграют в 28 туре РПЛ.

«Динамо» очень слабо выступает после возобновления чемпионата. В команде еще до рестарта РПЛ были выявлены заболевшие коронавирусом, ввиду чего даже была перенесена игра с «Краснодаром». Коллектив Кирилла Новикова ни разу не смогли победить в последних четырех играх. Такое положение дел отбросило столичную команду на 12-е место.

«Крылья Советов», напротив, находятся на подъеме. После смены главного тренера на Андрея Талалаева, самарцы не проигрывают – две ничьи и волевая победа над «Арсеналом». Команде необходимо выбираться из зоны вылета – сейчас до «Тамбова», который уже провел свои игру и уступил, остается лишь одно очко.

Прогноз на игру Динамо - Крылья Советов 12 июля 2020 года

Эксперты, несмотря на это, считают, что хозяева смогут победить в этом матче. У них намного длиннее скамейка, меньше потерь в составе. Вероятным исходом, конечно, также считается ничья. Причем предпосылок для результативного футбола немного. Самарцы, скорее всего, будут действовать вторным номером, «Динамо» же стараться вскрыть оборону КС.

Составы команд на игру 12 июля 2020 года

Крылья Советов

У «Крыльев» есть серьезные проблемы – не сыграет основной защитник Никита Чернов, а также трудяга-опорник Артем Тимофеев. У них перебор желтых карточек. Длительную дисквалификацию получил Владимир Полуяхтов. Мы вправе ожидать появления на поле Максима Карпова, а также Сафаа Хади. Также возможен выход кого-нибудь из молодых игроков.

Динамо

Кирилл Новиков вряд ли будет делать какие-то перестановки в составе. На флангах неплохо выглядит Жоаозиньо, а Николай Комличенко будет главной надеждой в атаке.

Смотреть прямую онлайн-трансляцию матча Арсенал - Крылья Советов можно на канале МАТЧ Премьер. На радио Самара Максимум о ходе поединка расскажет Андрей Миронов. Текстовая онлайн-трансляция матча доступна на сайте kp.ru.