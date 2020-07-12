2020-07-12T17:32:09+03:00
Общество

В самарском лесопарке появились теремки для птиц и холодильник с книгами

Местные жители не только отвоевали территорию от застройки, но и решили благоустроить ее своими силами [фото]
Ольга НОВИКОВА
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Вот такие небанальные кормушки появились в самарском лесопаркеВот такие небанальные кормушки появились в самарском лесопаркеФото: Ольга НОВИКОВА
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В Самаре в лесопарке им. 60-летия Советской власти недавно появились поразительные кормушки для птиц и белочек. Вместо обрезанных пластиковых бутылок, картонных пакетов из-под сока и криво сбитых фанерок, в которые раньше местные житель щедро сыпали угощение лесным обитателям, на деревьях вдоль главной аллеи лесопарка появились настоящие терема.

И птицам удобно, и смотреть приятно! Фото: Ольга НОВИКОВА

И птицам удобно, и смотреть приятно!Фото: Ольга НОВИКОВА

Трубы, столы и лестницы

Сразу заметно, что авторы кормушек подошли к их изготовлению не только технически грамотно, но и вложили в устройство домиков для птиц всю душу и незаурядную фантазию. Чего тут только нет! Хотя все теремки явно выполнены в одном стиле из остатков строи тельных материалов и старой мебели, двух одинаковых домиков тут не встретить.

Некоторые авторы не поленились изготовить внутри птичьих домиков столик и лавочку Фото: Ольга НОВИКОВА

Некоторые авторы не поленились изготовить внутри птичьих домиков столик и лавочкуФото: Ольга НОВИКОВА

Некоторые авторы сделали упор на функциональность, основательно укрепив конструкцию. Кто-то украсил крышу теремка трубой, заботливо насадив на ее кончик пробку от бутылки – а вдруг дождь? Другие с выдумкой отнеслись к внутреннему «убранству» кормушек, снабдив их столом и стульями. Но самое сильное впечатление на гуляющих по лесопарку самарцев произвели кормушки с самыми настоящими лестницами, прекращающими заурядную «едальню» в роскошный царский терем.

Пернатые обитатели лесопарка оценили новинку Фото: Ольга НОВИКОВА

Пернатые обитатели лесопарка оценили новинкуФото: Ольга НОВИКОВА

- Когда я в первый раз увидела такую кормушку, глазам не поверила – это же просто произведение искусства! – восхищается местная жительница Алла Петровна. – Мы всегда ту птиц и белок подкармливаем, но использовали просто обрезанные пятилитровые банки из-под воды. Выглядели они, конечно, ужасно. А как появились эти деревянные теремочки, большинство старых кормушек мы сняли – пусть лучше новые глаз радуют! Да и для птиц и белок они удобнее.

Ну прямо не кормушка а царские хоромы с парадной лестницей Фото: Ольга НОВИКОВА

Ну прямо не кормушка а царские хоромы с парадной лестницейФото: Ольга НОВИКОВА

Обитатели лесопарка действительно уже оценили новые кормушки. Ими активно пользуются и местные птицы - в лесопарке кроме голубей, воробьев и синиц водятся щеглы, дрозды, дятлы и другие пернатые. С удовольствием заглядывают в кормушки и местные белки – им они как раз по размеру.

Кормушки явно изготовили из остатков строи тельных материалов и старой мебели Фото: Ольга НОВИКОВА

Кормушки явно изготовили из остатков строи тельных материалов и старой мебелиФото: Ольга НОВИКОВА

Кто изготовил такие теремочки, пока непонятно – в расположенной по соседству школе №32 журналисту «КП-Самара» заявили, что, возможно, это их ученики, но мастерили они кормушки точно не на уроках – из-за пандемии школа работала дистанционно. В окрестных подростковых клубах от авторства кормушек тоже отказались.

Местные жители всегда активно подкармливали птиц и белок в лесопарке Фото: Ольга НОВИКОВА

Местные жители всегда активно подкармливали птиц и белок в лесопаркеФото: Ольга НОВИКОВА

Холодильник для книг

Еще одним элементом благоустройства лесопарка, который неравнодушные горожане отстояли от застройки, стал холодильник. Самарские общественники покрасили старый холодильник в голубой цвет, обклеили яркими наклейками и поставили на аллее. Внутрь они положили несколько книг, предложив местным жителям включиться в буккроссинг.

В лесопарке поставили холодильник для книг Фото: Ольга НОВИКОВА

В лесопарке поставили холодильник для книгФото: Ольга НОВИКОВА

-Почему холодильник? Ответ просто- так экологичнее, - объяснили организаторы. - Этот аппарат находился в нерабочем состоянии, но вместо утилизации было принято решение сделать нечто креативное и полезное.

Местные жители уже оценили идею и активно подключились к обмену книгами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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