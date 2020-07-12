Два пенальти в ворота «Крыльев Советов» принесли победу «Динамо»

Первое поражение Талалаева в качестве тренера КС, а также первая победа «Динамо» за это лето. Вот таким получился матч, который состоялся в Москве сегодня, 12 июля. До конца чемпионата осталось всего два матча, «Крылья Советов» находятся на 15-м месте в турнирной таблице.

У самарской команды игра изначально не задалась. Много потерь в составе, плотный график игр – все это сказалось на какой-то вялости игроков из Самары. Уже на 15-й минуте матча Лысцов проворонил Филиппа, тот выскочил один на один с Фроловым, после чего последний сбил немца в своей штрафной. Изначально арбитр Карасев фола не увидел, но пересмотрев видеоповтор, решение поменял и указал на точку. Сам пострадавший счет открыл.

А еще через девять минут сфолил в своей штрафной площади Максим Карпов. На этот раз бил Комличенко и не промахнулся: 2:0 в пользу «Динамо» уже на 24-й минуте игры. Талалаев попробовал игру исправить, но сильно это не помогло. Вышедший вместо Кабутова Радонич старался, но этого было мало. Игра у КС не шла от слова совсем. Количество брака в передачах зашкаливало, множество индивидуальных ошибок в обороне заставляет сказать «спасибо», что в графе пропущенные лишь два мяча.

При этом придумать чего-то сверхъестественного в атаке также не вышло. Было несколько хороших возможностей, но точности ударов и реализации катастрофически не хватало. Складывалось ощущение, что все свое голевое везение самарцы оставили в Туле.

Из положительных моментов можно отметить выход на поле большого количество игроков самарской молодежки. Дмитрий Молчанов, Данила Смирнов, Геннадий Киселев были старательны, но не слишком смогли помочь команде.

Динамо - Крылья Советов. 1:0. Максимилиан Филипп (пенальти), Тинькофф РПЛ, 28 тур 12.07.2020 от Тинькофф Российская Премьер-Лига на Rutube•LiST

Кроме того, поединок был с огромным обилием борьбы и предупреждений. В конце матча в руках арбитра и вовсе появилась красная карточка. Ее получил Плиев, который не выдержал и ударил по лицу Поповича. Обладателями предупреждений стали динамовцы Скопинцев, Комличенко, Рыков и Ордец, а у самарцев – Карпов, Радонич, Лысцов, Комбаров, Киселев.

Динамо - Крылья Советов. 2:0. Николай Комличенко (пенальти), Тинькофф РПЛ, 28 тур 12.07.2020 от Тинькофф Российская Премьер-Лига на Rutube•LiST

Лучшим игроком стал украинский защитник «Динамо» Иван Ордец. 2:0, итоговый счет матча. Следующий поединок «Крылья Советов» проведут против «Краснодара» в среду, 15 июля, «Динамо» на следующий день против «Уфы».