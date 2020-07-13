Коронавирус в Самарской области, последние новости на 13 июля 2020: Роспотребнадзор проверяет воду на пляжах

В Самарской области продолжает увеличиваться число заболевших коронавирусом, но ситуация стабилизировалась – число новых заболевших ежедневно не превышает сотни человек. Хотя санитарные врачи напоминают самарцам о необходимости соблюдать социальную дистанцию, масочный режим сохраняется только в транспорте, закрытых помещениях и общественных местах. Собрали для вас последние новости про коронавирус в Самарской области на 13 июля/

Статистика заболеваемости коронавирусом в Самарской области. Фото: yandex.ru

Статистика по заболевшим коронавирусом в Самарской области на 13 июля (7.00 утра)

За минувшие сутки в Самарской области было выявлено 78 новых пациентов, зараженных коронавирусом. Это немного меньше, чем обнаружили накануне, когда в регионе заболело 84 человека. Сейчас общее число заразившихся коронавирусом в регионе достигло 5882 человека, из них 3596 выздоровели и уже вернулись из больниц домой, еще 64 человека – скончались.

По статистике оперштаба, больше всего новых заболевших медики нашли в Самаре – 33 человека, 13 обнаружили в Тольятти. Еще по 6 человек заболело в Кинель-Черкасском и Ставропольском районах, три случая - в Красноярском районе. По два новых больных обнаружили в Сызрани, Чапаевске, Кинеле, Безенчукском районе По 1 новому случаю в Жигулевске, Нефтегорске, Отрадном, Октябрьске, Большечерниговском, Волжском, Елховском, Кинельском, Кошкинском райнах.

Выздоровели больше половины пациентов - 3596, из них 34 - за последние сутки.

К сожалению, трений день подряд не обходится без жертв. От коронавируса умерла еще одна женщина 62 лет, а общее число погибших достигло 64 человек.

Сейчас коэффициент смертности от коронавируса в Самарской области составляет 2,0, по стране - 7.76. Коэффициент летальности в области - 1,09, в стране - 1,56.

Роспотребнадзор проверяет пляжи

В Самарской области стоит сильная жара, и новая неделя не станет исключением. Поэтому самарцы дружно тянутся к Волге, чтобы окунуться в воду и охладиться. Все автобусы и маршрутки, направляющиеся в сторону Волги, едут полными, пляжи битком забиты людьми, а на переправах за Волгу выстраиваются настоящие очереди.

Все пляжи уже оборудованы раздевалками, туалетами и лавочками. На новой набережной к услугам самарцев также устроены деревянные настилы, где можно с комфортом вымыть ноги. На пляжах дежурят спасатели на катерах, натянуты сетки для волейбола.

Однако купаться безопасно не везде. Региональное управление Роспотребнадзора по Самарской области провело проверку воды и песка на основных пляжах города. В результате в двух местах отдыха они выявили несоответствия нормам по микробиологическим показателям. Вопросы вызвали пляж в Загородном парке и на первой очереди набережной - от улицы Ленинградской до ул. Вилоновской. В то же время никаких возбудителей патогенной микрофлоры там не обнаружено, а качество песка соответствует гигиеническим требованиям. Но на всякий случай специалисты рекомендуют не спешить с купанием на этих участках волжского пляжа.