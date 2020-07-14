Пять лет и сотни добрых дел

Островок стабильности

За последние полгода наша жизнь круто и совершенно неожиданно поменялась. От многого пришлось отказаться (например, от заграничного отпуска, массовых мероприятий), а ко многому, напротив, привыкнуть - к маскам и перчаткам, к удаленной работе и социальной дистанции. Но есть островки стабильности: несмотря на эпидемиологическую ситуацию в стране и мире, РИТЭК (дочернее предприятие группы ЛУКОЙЛ) продолжает прием заявок на очередной, уже шестой по счету, конкурс социальных и культурных проектов. Бюджет, как и в прошлые годы, составляет 15 миллионов рублей. К участию приглашаются негосударственные некоммерческие организации, государственные муниципальные бюджетные учреждения, органы местного самоуправления, желающие принести пользу своему краю и его жителям. Каждая заявка получит экспертную оценку жюри. Лучшие идеи, благодаря грантам ЛУКОЙЛа, воплотятся в жизнь, сделав ее красивее, комфортнее, чище и немного добрее.

«Спасибо за поддержку»

За пять предыдущих лет конкурсная комиссия рассмотрела 1999 заявок. 351 из них получили поддержу ЛУКОЙЛа - в общей сложности 75 миллионов рублей. И ни одна копейка из этих денег не была потрачена впустую. Так, конкурсный грант в 300 тысяч рублей помог спасти водопад в селе Токмакла. Еще совсем недавно он находился в плачевном состоянии. Чтобы сохранить красоту, необходимо было провести работы по укреплению дорожного покрытия, прилегающего ландшафта, горного спуска. Сейчас все проблемы решены: проведены работы по снятию верхнего слоя горы, сделан подъездной путь к месту нахождения водопада, а для отдыхающих установлены беседка и скамейки для отдыха.

- Вместе с односельчанами мы разработали проект «Сохранение природных объектов» и отправили его на конкурс социальных и культурных проектов. Результат радует и местных жителей, и многочисленных туристов. Спасибо благотворительному фонду «ЛУКОЙЛ» и РИТЭКу за поддержку, - говорит глава сельского поселения Токмакла Надежда Соловьева.

Специальная номинация

В конкурсе три традиционных номинации: «Спорт», «Экология», «Духовность и культура». В последней обычно больше всего заявок, и это неудивительно, - ведь именно пожилые и дети, а также люди с ограниченными возможностями здоровья особенно нуждаются в поддержке. Так, детская библиотека Безенчукского района Самарской области в прошлом году стала одним из победителей конкурса, представив проект «Песочные фантазии». Он направлен на социально-педагогическую адаптацию детей-инвалидов через песочную терапию Sun-Art. Один из сотрудников библиотеки уже проходит обучение в чапаевской артстудии «Волшебный песок». Совсем скоро ребята и их родители смогут приступить к занятиям.

Как показывает практика, особенно актуальна для участников конкурса тема Великой Отечественной войны. Свои проекты представляют школы, музеи, администрации городов и поселений, неравнодушные самарцы… Одним из победителей в прошлом году стал проект «Сороковые роковые. Сохранение исторической памяти» историко-краеведческого музея Большеглушицкого района. На средства гранта в музее уже обновлена экспозиция, посвященная Великой Отечественной войне.

- На протяжении полугода сотрудниками музея велась кропотливая работа по разработке эскиза будущей экспозиции, демонтажа существующего раздела, ремонтные работы, а также фондовые работы по наполнению разделов. При поддержке ЛУКОЙЛа мы добились результата, о котором так долго мечтали, - рассказывает сотрудница музея Лариса Ежелева.

В год 75-летия Победы организаторы конкурса учредили специальную юбилейную номинацию «Великий Подвиг». Гранты получат лучшие проекты, направленные на поддержку ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла, создание и восстановление военно-мемориальных комплексов и музеев, патриотическое воспитание молодежи.

VI конкурс социальный и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» в Самарской области

Заявки на конкурс принимаются в дистанционном формате по адресу представительства ООО «РИТЭК» в Самарской области: 443041, г. Самара, ул. Ленинская, 120а. Тел. (846) 339-48-48 (доб. 1291). Подробнее на официальном сайте предприятия: www.ritek.lukoil.ru. Прием конкурсных работ продлится до 1 августа.