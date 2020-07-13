Женщина получила квитанцию за тепло на 30 млрд рублей: энергетики объяснили, как это произошло

"Это что - миллиарды?"

Вопиющий случай произошел в Самаре. Жительница города как обычно в начале июля получила коммунальные квитанции и собралась их добросовестно оплатить. Однако зайдя на цифровой сервис «Квартплата24», чтобы совершить платеж, обомлела – на экране красовалась сумма ни много ни мало – в 30 миллиардов 432 миллиона 243 тысячи 018 рублей 90 копеек. Женщина схватилась за сердце – коммунальные платежи всегда платила вовремя, да и сколько веков должен был копиться такой внушительный долг! Возмущенная самарчанка выложила скриншот платежки на страничке в социальной сети.

- Полюбуйтесь, какая сумма мне за месяц пришла. Это что - миллиарды? Как такое может быть, откуда такая сумма, как это вообще понимать? - изумилась самарчанка.

Сбой в платежной системе заставил самарчанку изрядно поволноваться

Система зависла и перепутала цифры

Однако практически сразу выяснилось, что в появлении ужасающей суммы в квитанции виновата техническая ошибка. Как рассказали журналисту «КП-Самара» в теплоэнергетической компании ПАО «Т Плюс», чье название высвечивалось на платежке, из-за сбоя в сервисе начисления квартплаты номер лицевого счета и непосредственно самого начисления были отображены как сумма.

- Счет на такую сумму компания не выставляла, - прокомментировали теплоэнергетики. – Мы выставили квитанцию с корректной суммой – 867 рублей за тепло, этот клиент платит одинаковые суммы ежемесячно. Никакой задолженности по этому лицевому счету нет, плательщик добросовестный. Но на стороне платежного сервиса «Квартплата24» произошла техническая ошибка: при отображении номер лицевого счета и начисления отображались как сумма.

Как заверили коммунальщики, сейчас техническую ошибку уже устранили.

- Сбой по этому лицевому счету длился всего 11 минут, потом все оперативно устранили и все заработало в штатном режиме. Однако в тот момент жительница оплатить счет так и не смогла – система зависла, - пояснили в «Т Плюс».

Выставлять дополнительную квитанцию переволновавшейся самарчанке не будут – сейчас платежный сервис корректно отображает первоначальную квитанцию. Сведений о других пострадавших от сбоя в платежной системе нет – других жалоб коммунальщикам не поступало.