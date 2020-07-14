Коронавирус в Самарской области, последние новости на 14 июля 2020 года: возможность снятия ограничений

Число заболевших коронавирусом в Самарской области достигло почти 6 тысяч рублей. Обновленные данные, наверняка, эту цифру не только догонят, но и перевалят за нее. Однако сегодня состоялось заседание оперативного штаба, на котором обсуждались, в том числе, возможности смягчения ограничений, действующих на территории региона.

Статистика по коронавирусу в Самарской области на 14 июля

Данные за минувшие сутки по коронавирусу в Самарской области похожи на день предыдущий. Однако, за прошедший день не зафиксировано жертв COVID-19. Число заболевших выросло на 72 человека. Общее количество составляет теперь 5954 человека. Также за один день амбулаторное лечение завершили 11 человек. Всего же излечились от инфекции 3607 пациентов. Число погибших осталось неизменным – 64 человека. У большинства из них были сопутствующие заболевания.

На амбулаторном и стационарном лечении в регионе остаются 2283 человека. При этом специалисты докладывают о том, что 60% коечного фонда свободно, а коэффициент распространения инфекции равен 0,8. По прежнему большинство заболевших приходятся на людей с ОРВИ и пневмонией. Это связывают с улучшением диагностики заболевания при помощи компьютерной томографии.

Лагеря готовы, другие послабления рассматриваются

Также сегодня состоялось заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса. Одним из вопросов стал старт детской оздоровительной программы. Большинство лагерей уже готовы принять детей. Они будут соблюдать социальную дистанцию, а также пребывать на территории зон отдыха безвыездно. Кроме того, родители уже сейчас забронировали 100: всех льготных путевок.

Окончательные решения по поводу заездов в лагеря детей будут приняты сегодня, 14 июля. Многие федеральные и региональные оздоровительные учреждения уже начали свою работу в соответствии с требованиями Роспотребнадзора.