Последние новости со строительства Дворца Спорта в Самаре в июле 2020: появились фото внутри здания

Кровля почти готова

Подрядчик и архитектор строительства Дворца Спорта на ул.Молодогвардейской в Самаре рассказали, как продвигается возведение спортивного сооружения. В настоящее время на площадке уже завершено устройство монолитных конструкций. Рабочие уже закончили обустройство трибун на центральной арене будущего Дворца Спорта, начали монтаж внутренних инженерных систем и приступили к подготовке будущих ледовых полей. Строители обещают, что уже к концу июля в здании будет готова кровля – арену накрыли крышей уже почти полностью. Вовсю кипят и отделочные работы.

Работы по строительству идут по графику. Фото: Дмитрий Орлов

- Сейчас коробка здания практически готова, рабочие полным ходом ведут работы по отделке фасада, - рассказал журналисту «КП-Самара» архитектор Дворца спорта Дмитрий Орлов. – Начаты и внутренние отделочные работы, в здании штукатурят стены, выполнен уже достаточно большой объем этой работы.

Генеральный директор компании - подрядчика «Волгартансстрой-9» Андрей Костенко пояснил, что сейчас специалисты главным образом заняты монтажом кровли и инженерных систем, а также ведут работы по антикоррозийной обработке, гидроизоляции и защите от огня.

- Прокладываем коммуникации, в зиму зайдем уже с теплом, - сообщил он. – Также дополнительно идут работы по монтажу электроподстанции, чтобы подвести электропитание.

Вот так сейчас выглядит будущий зал для керлинга. Фото: Дмитрий Орлов

Панно на фасаде напомнит о старом здании

Напомним, строить новый Дворец спорта на месте старого начали в 2018 году. Спортивное сооружение будет значительно больше своего предшественника. Число мест на зрительных трибунах увеличат до 5000, площадь фойе увеличится, внутри появится поле для керлинга, легкоатлетические залы и конференц-зал. Однако коренные самарцы заметят явную преемственность со старым зданием. Это будет сделано за счет панно на фасаде – здесь предусмотрен явный отсыл к прежней мозаике.

Внутри здания сейчас пусто и темно. Фото: Дмитрий Орлов

- Для коренного самарца отсыл к старому зданию будет очевиден – на фасаде разместится панно с хоккеистами, а возле подъема на лестницу со стороны ул.Молодогвардейской на самой высокой видовой точке будет находиться панно с конькобежцами,- рассказал Дмитрий Орлов.

Срок сдачи Дворца спорта пока неблизок – сентябрь 2021 года. Пока все работы идут по графику. Строители обещают, что уже к концу 2020 года внешне Дворец спорта будет готов.

Через год здесь будут ярки кресла и шумные болельщики. Фото: Дмитрий Орлов

- После того, как здание примет завершенный внешний вид, нам предстоит еще довольно много работы по внутренней отделке и монтажу оборудования, - пояснил Дмитрий Орлов.