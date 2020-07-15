2020-07-14T16:13:51+03:00
Спорт

Крылья Советов – Краснодар 15 июля 2020: прямая онлайн-трансляция матча 29 тура чемпионата России по футболу РПЛ

Футбол, матч Крылья Советов – Краснодар 15 июля 2020. Прямая онлайн-трансляция состоится 15 июля 2020. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 29 тура чемпионата России по футболу РПЛ
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Матч начнется в 19.00 по самарскому времени (18.00 по московскому).Матч начнется в 19.00 по самарскому времени (18.00 по московскому).Фото: пресс-служка ФК "Краснодар".
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В 29 туре Российской премьер-лиги в Самаре встретятся местные «Крылья Советов» и «Краснодар». Клубы располагаются в разных частях турнирной таблицы и решают противоположные задачи.

Хозяева отчаянно борются за выживание. После 28 туров «Крылья» идут на предпоследнем месте, отставая от спасительной 14-ой позиции на одно очко.

Чтобы не вылететь самарцы решились на смену главного тренера. Место Миодрага Божовича занял Андрей Талалаев. Смена наставника сработала – в первых трех матчах «КС» набрали пять очков. Однако потом волжане оступились и проиграли «Динамо» 0:2.

«Краснодар» же идет на третьем месте в турнирной таблице РПЛ и борется за вторую строчку, которая дает прямую путевку в Лигу чемпионов. От заветной позиции «быков» отделяют три очка.

Последние игры «Краснодар» провел не так успешно, как планировал. За ничьей в южном дерби с «Ростовом» последовали поражения от «Зенита» и «Рубина». Однако потом «быки» немного реабилитировались, забив три безответных мяча в ворота «Урала».

Статистика личных встреч

Друг с другом команды встречались 15 раз. В пяти матчах сильнее были южане, в четырех – самарцы. Ничьи зафиксировали в шести играх.

В последний раз «Крылья» обыгрывали «Краснодар» семь лет назад – в 2013 году. Тогда самарцы одолели «быков» на «Металлурге» 1:0. После этого было пять поражений и две ничьи.

В первом круге этого сезона «Крылья Советов» уступили команде Мурада Мусаева 2:4.

Прогнозы букмекеров на матч Крылья Советов – Краснодар 15 июля 2020

Букмекеры считают, что фаворит предстоящей встречи – «Краснодар».

Прогноз на матч Крылья Советов – Краснодар 15 июля 2020

Скорее всего, гости победят с перевесом в один мяч. Забьют обе команды.

Время начала матча Крылья Советов – Краснодар 15 июля 2020

Из-за сильной жары в Самаре начало встречи перенесли на два часа позже. Игра на «Самара Арене» начнется в 19.00 по самарскому времени.

Где посмотреть матч Крылья Советов – Краснодар 15 июля 2020

В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер», однако возможны изменения из-за переноса времени начала матча.

Трансляция матча Крылья Советов – Краснодар 15 июля 2020

Прямую трансляцию встречи смотрите также на сайте kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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