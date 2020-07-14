2020-07-14T16:53:10+03:00
Общество

В Самаре волонтеры помогли заслуженной учительнице-ветерану вылечить котика

Женщина не может выйти из дома, а помощь коту была нужна очень срочно
Ольга НОВИКОВА
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Таисия Адамовна переживала за судьбу котика. Фото: СДМТаисия Адамовна переживала за судьбу котика. Фото: СДМ
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В Самаре ребята-волонтеры помогли 90-летней бабушке - ветерану вылечить… котика. Эта добрая история произошла в начале лета. На телефон «горячей линии» уполномоченного по правам человека в Самарской области поступил тревожный сигнал: ветеран войны, заслуженный педагог Таисия Грачева нуждается в помощи. Пожилой даме уже непросто передвигаться, а опасения заразиться коронавирусом и вовсе заперли Таисию Адамовну дома. Однако возникла ситуация, когда сделать это стало необходимо – у женщины появились подозрения, что ее котик нездоров.

Пожилая дама обратилась за помощью к волонтерам. Фото: СДМ

Пожилая дама обратилась за помощью к волонтерам. Фото: СДМ

- В рамках акции #МыВместе мы с ребятами-волонтерами с начала пандемии помогаем пожилым людям - развозим им продукты и лекарства, помогаем с оплатой коммунальных услуг. Обращаются часто, все уже привычно и отработано. Но недавний звонок из аппарата уполномоченного по правам человека заставил нас не на шутку удивиться. 90-летняя Таисия Адамовна обратилась с необычной просьбой: женщине понадобилось срочно отвезти кота к ветеринару, а сама она выходить из дома опасалась, - рассказала журналисту «КП-Самара» волонтер Самарского Дома молодежи Елена Михайлова. – Конечно, мы не могли пройти мимо такой просьбы пожилой женщины, ветерана великой Отечественной войны. Договорились с ветеринарной клиникой «ZooHOME», что они проведут прием бесплатно, и поехали за хвостатым пациентом.

В ветеринарной клинике согласились помочь бесплатно. Фото: СДМ

В ветеринарной клинике согласились помочь бесплатно. Фото: СДМ

Оказалось, что у котика Дани проблемы с почками, а отсюда – и туалетом. Таисия Адамовна призналась – кот не ее, а сына, который угодил в больницу, поэтому пожилой женщине пришлось забрать четвероногого себе. Знакомые посоветовали – мол, надо кастрировать питомца, и проблемы исчезнут. Женщина усомнилась и решила сначала посоветоваться с ветеринаром.

- Когда мы приехали за котом, он вел себя совершенно спокойно, сразу пошел на руки к чужим людям, - рассказала Елена Михайлова. – В клинике нам сказали, что кот уже кастрированный, сазу сделали анализы, выяснили, что у него воспаление в почках и сделали укол антибиотиков. Еще и корм с собой дали! Сказали, чтобы через две недели хвостатый питомец снова приехал на прием. Мы передали все Таисии Адамовне, и сказали, что готовы помочь ей снова.

Волонтеры заверили женщину - при необходимости они готовы снова прийти ей на помощь. Фото: СДМ

Волонтеры заверили женщину - при необходимости они готовы снова прийти ей на помощь. Фото: СДМ

Таисия Адамовна ребятам очень благодарна.

- В войну мы с матерью работали в госпитале, спасали наших раненых бойцов. А сейчас руку помощи молодые ребятишки протянули мне. Это очень приятно, конечно, спасибо им огромное, - поделилась женщина с журналистом «КП-Самара».

ИСТОЧНИК KP.RU

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