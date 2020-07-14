Саратовского "террориста" в зал суда в Самаре привезли в инвалидном кресле

Физик по образованию, политический активист по призванию и террорист по мнению Росфинмониторинга - Сергей Рыжов в СИЗО находится более полутора лет по обвинению в подготовке теракта. Прошлым летом его привезли в Самару, чтобы судить, но он неудачно упал и сломал шейку бедра. Сегодня начала судебного заседания пришлось ждать почти 2 часа, потому что подсудимый просто не мог встать.

Суть обвинения

По версии следствия, в 2017 году Сергей Рыжов задумал теракт, чтобы дестабилизировать политическую обстановку в Саратовской области и заставить местную власть сложить с себя полномочия.

- В неустановленное время в неустановленном месте при неустановленных следствием обстоятельствах он приобрел 192,6 грамма тротилла и 7 бутылок с воспламеняющейся жидкостью, - зачитал сегодня гособвинение старший прокурор отдела гособвинителей уголовно-судебного управления прокуратуры Самарской области Святослав Михайловский.

Силовики считают, что таким образом Рыжов планировал теракт на 4-5 ноября 2017 года, под ударом оказались бы здания правительства и минздрава Саратовской области, Главпочтамт, ПАО “Саратовэнерго”, параллельно телефоны экстренных служб «атаковались» бы угрожающими звонками, трассы бы перекрыли, а телефонную связь через некоторое время оборвали.

Но воплотить план в жизнь не удалось, потому что 1 ноября 2017 года Рыжова задержали сотрудники ФСБ. В настоящее время ему предъявлено обвинение в приготовлении к совершении террористического акта и незаконном хранении взрывчатых веществ. Имя Рыжова в 2018 году внесено в перечень террористов и экстремистов, опубликованном на сайте Росфинмониторинга.

Часть фотографий, которые есть в "копилочке" силовиков и которые ранее публиковались в открытом доступе мы не можем публиковать из-за запрещенной символики в кадреФото: Соцсети

Страдает за политические убеждения?

Сегодня на суде Сергей Рыжов твердо заявил: виновным себя не признает.

- Его называют сторонником организации «Артподготовка», но это не так, - рассказала корреспонденту “КП-Самара” мама подсудимого Лариса Рыжова. - У него просто был свой канал на YouTube, где он выражал свою политическую позицию, плюс он организовывал протестные акции, к примеру, против вырубки Кумысной поляны - это природный парк, который называют «легкими» Саратова, там сейчас строят коттеджи.

Адвокат Рыжова со ссылкой на показания своего подзащитного, которые тот давал на следствии, рассказал: задержали его не дома, а в гостях у его знакомого, сотрудники ФСБ выбили входную дверь и одновременно лезли в окна, в какой-то момент они и могли подкинуть взрывчатку, которой там до этого не было.

После задержания саратовца отвезли в Лефортово в Москве, где он пробыл до лета 2019 года, потом его этапировали в Самарскую область, так как дело должен рассматривать Центральный окружной военный суд.

В июле дело в суд поступило, однако уже в ноябре судебное разбирательство пришлось приостановить. 1 ноября Рыжов неудачно упал и сломал шейку бедра, восстановиться от этой травмы ему не удалось до сих пор.

Уголовное дело рассматривает Центральный окружной военный суд в СамареФото: Александра БУДАЕВА

- Я не могу стоять, не могу сидеть, пока ехал в суд, боли усилились до такой степени, что я не смог встать на костыли, - рассказал сегодня суду Сергей Рыжов. В зал судебного заседания его ввезли на инвалидной коляске.

Как рассказал адвокат подсудимого, Игорь Элифханов, Рыжову срочно нужна операция –имплантация эндопротеза, семья его клиента готова была даже сделать ее за свой счет, но разрешения на это так и не было получено.

Сегодня сторона защиты просила в связи с состоянием здоровья отпустить подсудимого под домашний арест в Саратов, обещав обеспечивать его явку в самарский суд, когда это будет необходимо. Однако суд согласился с гособвинением, что оснований для изменения меры пресечения тем, тем более, что в больнице ФСИН России по Самарской области состояние пациента оценивают как удовлетворительное и обещают скоро выписать его обратно в СИЗО. Таким образом, арест Рыжову продлили еще на три месяца.

Молодому мужчине 35 лет, ему грозит с десяток лет лишения свободы, если его признают виновным.

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