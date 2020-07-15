ЭКО может все?! Так ли это разбираемся со специалистом

В современном мире технологии внедрились почти во все аспект жизни, и даже в репродукцию. Вспомните блокбастеры Матрицу или Гаттаку, в них показаны такие технологии, где уже все люди начинают жизнь в искусственно созданных условиях. Но это кино, а что же на самом деле, разбирались вместе с врачом акушером-гинекологом, репродуктологом Клинического госпиталя ИДК Анастасией Синицыной.

- Бытует мнение, что сейчас с рождением детей можно не торопиться, спокойно делать карьеру, а если и будут проблемы с возрастом, поможет ЭКО. Этот метод существует более 40 лет, но до сих пор он окружен мифами и страхами, а иногда и необоснованными ожиданиями. ЭКО, действительно, помогло родиться уже больше 8 миллионам детей по всему миру, это самый эффективный метод лечения бесплодия на данный момент, но у метода есть свои ограничения, - предупреждает врач.

Возраст имеет значение

Одно из таких ограничений – возраст. У природы свои законы, главный из которых, продолжить свой род. Природу это интересует больше наших социальных планов, и мы не можем этого не учитывать.

- Подросток созревает, и к моменту 18-20 лет фертильность людей максимальна, даже если сравнивать вероятность зачатия в 20 и 30 лет, в 30 она в 2 раза ниже, а в 35 снижается резко. У мужчин процесс более плавный, но также отмечается снижение показателей фертильности после 35, а особенно после 45 лет, - рассказывает Анастасия Синицына.

Врач отмечает, что снижение показателей фертильности у женщин, прежде всего, связаны с механизмом образования яйцеклеток.

- Они закладываются рано, еще во внутриутробном периоде, а затем находятся в спящем состоянии до полового созревания. Дальше каждый цикл некоторое количество начинает созревать, из них только одна выберется и выйдет из яичника с овуляцией. Каждый цикл идут определенные потери и ни беременность, ни прием комбинированных оральных контрацептивов остановить потери не могут. Плюс с рождения яйцеклетки с нами, все негативные факторы экологии и не только действуют на них, накапливается больше ошибок, с возрастом качество яйцеклеток снижается. Поэтому с возрастом гораздо чаще встречаются и потери беременности и хромосомные патологии, такие как синдром Дауна у детей, - подробнее рассказывает врач акушер-гинеколог.

Технология ЭКО позволяет получить эмбрионы вне тела женщины

Всегда ли помогает ЭКО?

Технология ЭКО позволяет получить эмбрионы вне тела женщины и перенести их в матку. Но эмбрионы получаются из яйцеклетки пациентки и сперматозоида пациента, от их качества зависит эффективность ЭКО.

- Поэтому в возрасте старше 42 лет эффективность ЭКО со своими яйцеклетками очень низка. Часто пациентам старше 35 лет предлагается предимплантационное тестирование эмбрионов на анеупоидии, эта технология позволяет протестировать эмбрионы на наличие хромосомных аномалий до переноса в полость матки, с 99% точностью исключив рождение ребенка, например, с синдромом Дауна или Эдвардса, - отмечает Анастасия Синицына. – Также существует возможность ЭКО с донорской яйцеклеткой, когда молодая фертильная женщина отдает свои яйцеклетки для помощи парам, где нет возможности работы со своим биологическим материалом. Но это чаще крайний вариант. Мы все хотим генетически своих детей.

Как быть тем, кто не готов пока к детям?

Планируя свою жизнь, важно не забывать и о своем продолжении. Если вы понимаете, что точно пока не хотите беременность, а время идет. Есть вариант подстраховки.

- Технологии позволяют провести стимуляцию яичников и заморозить свои яйцеклетки на будущее. Делать это лучше до 35 лет. Им можно воспользоваться, когда вы захотите ребенка, если не получится естественным путем, - подсказывает врач.

Современные технологии сильно поменяли нашу жизнь, но основные законы природы они не отменяют. Стоит беречь время, это самое дорогое, что у нас есть.

Врач-акушер-гинеколог (репродуктолог) Синицына Анастасия Игоревна принимает пациентов в Клиническом госпитале ИДК.

Клинический госпиталь ИДК ГК «Мать и дитя»

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