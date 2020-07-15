2020-07-15T12:19:11+03:00
Общество

Власти рассказали, как часто убирают пляжи в Самаре

Из-за большого наплыва отдыхающих прибрежную зону стали убирать еще чаще
Ольга АФАНАСЬЕВА@angelPonaroshku
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Красотой Волги могут полюбоваться все. Фото: Администрация г.о. СамараКрасотой Волги могут полюбоваться все. Фото: Администрация г.о. Самара
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Убирают чаще

Изнуряющая жара сделала самарские пляжи самым желанным местом для любого горожанина. Кто-то мчится сюда сразу после работы, кому-то пришлось скорректировать планы на летний отдых и теперь весь отпуск приходится проводить не у моря, а здесь, на волжском песке. В принципе, разница не столь велика. Самарцам повезло больше, чем кому-либо: в каком еще городе найдешь километры пляжей прямо в черте города? Красивых, обустроенных, с лавочками, зонтиками, раздевалками и душем? Такое счастье жители Самары ценят, поэтому в эти жаркие дни прибрежные полоски суши переполнены отдыхающими. И все это прибавляет работы службам, отвечающим за их содержание. Чтобы горожане могли всегда отдыхать на чистых и безопасных пляжах, работу по уборке прибрежной полосы значительно скорректировали.

- Выполняем уборку ежедневно, не менее двух раз. Первая очистка – в утренние часы, с 5.00 до 9.00, перед открытием пляжей, вторая – после 18.00. Если отдыхающих много – в дневное время также патрулируем территорию и собираем мусор, - рассказал начальник отдела по благоустройству и озеленению Департамента городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара Леонид Дюгаев.

В этом году с пляжей уже вывезли более 200 кубометров мусора.

Бутылкам и банкам – бой

Особое внимание службы благоустройства уделяют и очистке дна от посторонних предметов. Забежит в воду ребенок и поранит ногу стеклом – все, отдых испорчен у всей семьи. Поэтому бутылки, банки, крупные камни и любой мусор из воды тут же отправляется в черный мешок.

Помочь просят и самих отдыхающих: на всех пляжах стоят урны для мусора, всего их 250 штук. Именно сюда просят обязательно доносить всю упаковку, которая осталась после посиделок на пляже. Ведь следом приходят другие гости, и им тоже хочется понежиться в чистом теплом песке, а не выковыривать из него окурки и пластмассу.

Кстати, на всех пляжах работают био-туалеты. Их откачивают и обрабатывают дезинфекционными средствами ежедневно. Горожан просят бережно относиться к самим кабинкам и не портить их, особенно по ночам.

Пляж, доступный всем

В черте Самары для отдыха горожан доступны 8 пляжей. Два из них особенно удобны для мам с детьми, граждан с ограниченными возможностями здоровья. Это пляжи в районе Некрасовского и Полевого спусков.

- На Некрасовском спуске организован съезд непосредственно к настилам, облегчая тем самым доступ к воде. На Полевом спуске волонтеры с помощью ступенькохода помогают спуститься людям с ограниченными возможностями здоровья. Волонтеры работают ежедневно с 10.00 до 20.00, - рассказал заместитель начальника отдела муниципального заказа и организации доступной среды для маломобильных граждан Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации городского округа Самара Роман Фомин.

Волонтеры помогают маломобильным гражданам на Полевом спуске.

Волонтеры помогают маломобильным гражданам на Полевом спуске.

- Мы с семьей любим здесь отдыхать, каждый день приходим и загораем. Я очень довольна как обустроен пляж, нравятся и кабинки для переодевания, и лавочки. А по деревянному настилу можно сразу добраться до воды, - говорит жительница города Людмила Хитина.

«Доступный пляж» - совместный проект Администрации города и Самарской городской общественной организацией детей-инвалидов, инвалидов с детства «Парус надежды», реализуемый с 2016 года. Он получил благодарственное письмо от оргкомитета Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика», а также был отмечен участниками автопробега Всероссийского общества инвалидов «Города Поволжья».

КСТАТИ

На всех пляжах в Самаре дежурят спасатели - купаться в тех местах, где стоят таблички, запрещающие водные процедуры, не рекомендуется. Качество воды в Волге в районе пляжей постоянно проверяет Роспотребнадзор.

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