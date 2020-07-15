Ипотека-2020: сколько будут действовать рекордно низкие ставки на покупку жилья

Эпидемии, жара или политика – несмотря ни на что спрос на жилье остается стабильным. А один из главных инструментов для его покупки сегодня – это ипотека. С апреля начала действовать госпрограмма, по которой ставки по жилищным займам опустились до рекордно низких значений в 6,5 процентов годовых. Однако эксперты утверждают – сейчас вполне реально снизить ставку еще больше. Как это сделать, выяснили на круглом столе в пресс-центре «Комсомольской правды - Самара».

Госпрограмма стимулировала спрос

Вопреки опасениям некоторых аналитиков, пандемия не привела к стагнации ипотеки. Скорее наоборот. Как рассказала управляющий отделением по Самарской области Волго-Вятского главного управления ЦБ РФ Марина Мясникова, несмотря на все события первого полугодия 2020 в регионе было выдано более 10,5 тысяч ипотечных кредитов на более чем 20 миллиардов рублей. По сравнению с прошлым годом число займов снизилось всего на 4%, их общая сумма выросла на 3%, а совокупный ипотечный портфель банков в Самарской области достиг 145,2 млрд рублей. При этом уровень просроченных кредитов по ипотеке в Самаре по-прежнему не превышает 1%.

- Если в январе-феврале мы наблюдали снижение спроса на ипотеку, то уже с марта зафиксировали резкий рост спроса – по числу заявок на 19%, а по сумме на 32%, - рассказала Марина Мясникова. - В апреле снова был спад, однако в мае спрос вырос. Мы связываем это с началом действия госпрограммы, по которой ипотеку можно оформить под 6,5% годовых. А в целом средняя ставка по ипотеке падает уже 13 месяцев и сейчас в Самарской области достигла рекордного значения в 7,94% годовых.

Новая госпрограмма, которая начала действовать с апреля, действительно предлагает небывалые раньше условия кредитования.

- В отличие от других действующих государственных программ новый кредит доступен большинству населения, поскольку нет ограничения по месту приобретения недвижимости, т.е. жилую недвижимость можно купить в кредит в любом российском регионе без ограничений – независимо от того, где проживает заемщик, - объяснила заместитель регионального директора по работе с розничными клиентами Операционного офиса «Самарский» ПСБ Ольга Грачева. - Также нет специальных требований по составу семьи и количеству детей. Максимальная сумма кредита по госпрограмме для жителей Самарской области - 6 млн рублей, минимальная - 500 тысяч рублей. Важно, что приобрести жилье в ипотеку по этой программе можно только у юридического лица на первичном рынке, то есть в новостройке по договору купли-продажи с застройщиком или на этапе возведения объекта по договору участия в долевом строительстве. Минимальная сумма первоначального взноса - 15%. Погашение кредита происходит равными или аннуитетными платежами. Чтобы оформить ипотеку на специальных условиях, нужно заключить кредитный договор до 1 ноября 2020 года. Заявку на льготную ипотеку в ПСБ может подать каждый официально трудоустроенный гражданин старше 21 года с общим стажем не менее одного года (на последнем месте работы не менее 4 месяцев). Подтвердить свой доход достаточно справкой любой формы. Заемщиками могут быть не более четырех человек, в том числе и гражданские супруги.

Однако у госпрограммы есть некоторые особенности, о которых важно помнить.

- По закону, в рамках «Ипотеки с господдержкой 2020» можно купить только квартиру в новостройке. Не вторичку, не комнату или долю, и не апартаменты, - отметил руководитель Абсолют Банка в Самаре Олег Кулешов. - Важный момент: в ряде новостроек предлагаются еще не сданные квартиры по договору переуступки. Такие объекты тоже не попадают под действие госпрограммы. По всем документам квартира должна относиться именно к первичному рынку. Ее должен продавать не посредник, а именно застройщик – по договору долевого строительства или схеме проектного финансирования (эскроу-счета). Отмечу, что максимальная сумма – 6 млн рублей – относится именно к размеру кредита, а не к стоимости самой квартиры.

Драйвер для заемщиков и строителей

Срок такого кредита – до 30 лет. Но самое привлекательное в новой госпрограмме – это процентная ставка. По базовым условиям программы равна всего 6,5% годовых. Неудивительно, что многие самарцы уже поспешили воспользоваться этим предложением.

- Программа ипотеки с господдержкой в банке ВТБ стартовала очень успешно, сегодня это один из самых востребованных у наших клиентов вариантов приобретения жилья. Достаточно сказать, что с начала действия программы мы получили от жителей региона около 650 заявок, 264 сделки уже прошло, их общая сумма составила 534 миллиона рублей, - рассказала управляющий директор по ипотеке ВТБ в Самарской области Екатерина Маклакова. – В целом треть всех кредитов на строящееся жилье мы выдали именно по этой программе, и, конечно, заинтересованы в ее продлении.

- Сбербанк зашел в проект новой госпрограммы с 20 апреля. За этот период мы одобрили в Самаре 1300 заявок, выдали 600 ипотечных кредитов на сумму около 1 млрд рублей, - поделилась начальник отдела по работе с партнерами и ипотечного кредитования Самарского отделения ПАО Сбербанк Ольга Третьякова. - Это колоссальная цифра, и если сравнивать объем выданных кредитов на первичном рынке за 6 мес. текущего года с аналогичным периодом 2019г, то в этом году выдачи на первичном рынке в 2 раза выше, чем в прошлом году. Это говорит о том, что ипотека с господдержкой является драйвером и для потребителей, и для застройщиков.

- «Ипотека с господдержкой 2020» безусловно интересна самарцам, - отмечает Олег Кулешов.- Если в 2019 году и в начале 2020 года доля сделок на первичном рынке у нас составляла не более 20% от общего числа, то сейчас она достигла почти 60% от общего числа. При этом доля сделок по новой госпрограмме в мае 2020 года составляла 34% от общего числа, в июне она выросла до 42%. Мы ожидаем, что в ближайшие месяцы доля сделок по «Ипотеке с господдержкой 2020» может вырасти до 50%. Однако лучшие результаты будут у банков с субсидированной базовой ставкой и с крепкими связями с партнерами среди ведущих застройщиков. Средний чек по «Ипотеке с господдержкой 2020» у нас в Самарской области составляет 1,55 млн рублей. Эта сумма значительно ниже средней суммы ипотечного кредита на вторичное жилье – 2,2 млн рублей. По новой госпрограмме самарцы чаще берут однокомнатные квартиры метражом до 42 кв м. А в случае с вторичкой на первом месте по популярности – двухкомнатные квартиры площадью до 60 кв м. Новая госпрограмма позволяет реально экономить - например средний для Самары кредит в 2,2 млн на 20 лет при средней ставке 9,5 годовых потребует ежемесячных платежей в 20,5 тысяч рублей. А при действующей в «Абсолют-Банке» ставке в 6,25% годовых размер ежемесячного платежа снижается до 16 тысяч рублей. То есть каждый месяц заемщик будет экономить 4,5 тысячи рублей. За весь срок кредита сэкономленная сумка превысит 1 млн рублей.

Игра на понижение

При этом 6,5% годовых – это не предел. Многие банки по собственной инициативе предлагают дополнительные инструменты, чтобы снизить процентную ставку еще больше.

- Сбербанк начал прием заявок на ипотеку с господдержкой по льготной ставке 6,4% годовых на приобретение квартир в новостройках, - рассказала Ольга Третьякова. – Кроме того, наши клиенты могут дополнительно снизить ставку на 0,3 процентных пункта – акция банка, позволяет снизить ставку по ипотечному кредиту при использовании сервиса «Электронная регистрация» до 1 февраля 2021 года. Также есть возможность получить дополнительный дисконт от 0,7 до 4% у застройщиков, использующих в Сбербанке проектное финансирование и эскроу-счета, а также субсидирование застройщиком части процентной ставки в рамках спец.программ застройщиков и банка. Перечень застройщиков, предлагающих клиентам дополнительные скидки по процентным ставкам можно увидеть на сайте «ДомКлик» в разделе «Новостройки». Таким образом ставка по госпрограмме 2020 для клиента может составить от 1,2% годовых на первые года обслуживания кредита, а далее 4,7% на весь срок кредита. Ставка в рамках господдержки для семей с детьми (если второй и последующий ребенок родился после 01.01.2018г) сможет быть от 0,1% на первые два года, а также 3,6% на весь срок кредитования в зависимости от предложений застройщика и пожеланий клиента. Самые низкие процентные ставки, по которым мы выдавали кредит с начала действия программ господдержки,на период строительства объекта- 2,4%, на весь период кредитования - 3,3%.

Эксперты рекомендуют при выборе жилья внимательно изучить специальные совместные программы банков и застройщиков – здесь можно очень хорошо сэкономить.

- Совместные программы с отдельными застройщиками позволяют получить ипотечный кредит со ставкой от 0,5% на первые несколько лет, остальные расходы застройщик возьмет на себя. Это стало возможным благодаря запуску новой системы ипотечных дисконтов для застройщиков, которую запустил ВТБ. Для своих партнеров банк увеличил до 6 п.п. и 8 п.п. размер возможной скидки к базовым ставкам по ипотеке. Для клиента, приобретающего квартиру в жилом комплексе такого застройщика, ставка по кредиту может снизиться до 0,5% годовых.Есть и другие программы, предусматривающие снижение ставки. Самая низкая – 0, 01%. Такое условие на первый год обслуживания кредита получил житель Сызрани, который приобрел квартиру от застройщика в Москве. Стоит отметить, что сделка прошла полностью онлайн, то есть клиент вообще не приезжал в офис банка и застройщика.

Часто скидку по ипотеке заемщик может рассчитать самостоятельно – например, на сайте банка.

- В середине июня ПСБ запустил агрегатор скидок на жилье, который позволяет заемщикам сэкономить до 5% на покупке квартиры и обслуживании ипотеки, а партнерам-застройщикам дает возможность увеличить клиентский поток и нарастить продажи за счет специальных преференций от ПСБ, - рассказала Ольга Грачева. - Сейчас на платформе представлено более 230 жилых комплексов в 38 регионах России. Количество партнеров-застройщиков насчитывает 70 компаний. Сервис агрегирует спецпредложения от застройщиков, которые предоставляют дисконт по стоимости квартиры, а часть строительных компаний также предлагает ипотечным заемщикам компенсацию процентов по кредиту до конца текущего года. Все новостройки, представленные на платформе, аккредитованы ПСБ, что позволяет клиентам ускорить проведение сделки. Со специальной страницы на сайте банка клиенты могут перейти на сайт застройщика и, выбрав квартиру, оформить заявку на ипотеку в ПСБ. Партнерам-застройщикам банк предоставляет преференции в виде дисконтов к действующим ставкам ипотеки. Максимальный дисконт для клиентов составляет 0,7% от базовой ставки.

Сервис на дистанции

Еще одна новая реальность ипотеки 2020, которая уже пришлась по вкусу многим самарцам – то, что жилищный кредит можно оформить не выходя из дома, целиком и полностью дистанционно. Банки, которые и без того в последнее время делали ставку на развитие онлайн-сервисов, во время пандемии и режима самоизоляции разработали механизмы для максимальной быстроты и удобства удаленного взаимодействия с клиентами.

- Во время пандемии мы столкнулись с ограничениями со стороны МФЦ и Росреестра по регистрации сделок и в результате разработали собственную платформу регистрации сделок по готовому жилью. Также мы перешли на электронный документооборот с Пенсионным фондом, так что теперь заявление на использование материнского капитала можно подать в офисе банка, - рассказала Екатерина Маклакова. – Многие риелторские агентства предлагают услугу осмотра квартиры онлайн, это очень удобно. Недавно мы реализовали сделку полностью дистанционно – клиент удаленно осмотрел квартиру, удаленно получил кредит, удаленно подписал документы с застройщиком с использованием квалифицированной цифровой подписи и дистанционно зарегистрировал сделку в Росреестре.

- Наши контрагенты, риелторы, покупатели – все привыкли к тому, что Сбербанк использует дистанционные технологии, и во время пандемии «ставка на диджитал» себя в полной мере оправдала, - уверена Ольга Третьякова. – Для покупателей и продавцов очень удобна площадка «ДомКлик», где можно выбрать готовый или строящийся объект, узнать подробности программ конкретного застройщика, подать заявку на ипотеку, а также получить возможность предоставления дополнительной скидки по процентной ставке при покупке жилья на вторичном рынке на «ДомКлик».

- Клиенты Абсолют-банка могут полностью самостоятельно подать заявку на ипотеку в режиме онлайн, без визита в офис, просто зайдя на сайт банка, - отметил Олег Кулешов. - Там можно заполнить анкету и прикрепить все необходимые документы. Скорость ответа по заявке – от 15 минут. Если вы нуждаетесь в улучшении жилищных условий, накопили хотя бы 15% от стоимости квартиры и у уверены в стабильности собственных доходов, откладывать покупку «в долгий ящик» не стоит. Во-первых, госпрограмма продлится только до 1 ноября 2020 года. По сути, у заемщиков есть только 4 месяца. И надо понимать, что в сентябре-октябре мы столкнемся с ажиотажем. Во-вторых, если объектов на вторичном рынке у нас предостаточно – почти 17 тысяч, то с первичкой это не так. На продажу выставлено всего около 3,8 тысяч квартир. И совершенно очевидно, что в первую очередь по госпрограмме будут покупать самые интересные по цене, качеству и расположению варианты. А также в домах с высокой степенью готовности – в которые можно будет заселиться уже через 2-3 месяца, без долгого ожидания. Мы видим, что уже сейчас у застройщиков резко, порой в разы, выросло число забронированных объектов.