2020-07-16T14:30:44+03:00
Здоровье

Аптечка в дорогу для ребенка: что взять с собой, куда положить и когда использовать

Разбираемся со специалистом, как сделать путешествие с ребенком безопасным для его здоровья
Кристина АДАЕВА
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Как собрать детскую аптечку в дорогуКак собрать детскую аптечку в дорогу
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Лето - время отпусков! Так и хочется окунуться в теплое море или покорить горные вершины, а быть может отправиться в путешествие по другим городам? Какое бы место для семейного отдыха вы бы не выбрали, важно помнить и о том, что путешествуя с детьми, придется позаботиться об их безопасности.

За малышами нужен глаз да глаз, они могут легко перегреться на солнце, получить легкую травму, объесться немытых овощей или фруктов. К большинству таких неожиданностей можно подготовиться заранее, правильно собрав аптечку. Увы, далеко не всегда рядом может оказаться аптека или медицинский пункт. Как укомплектовать аптечку в дорогу для ребенка рассказала врач-педиатр, аллерголог-иммунолог Ирина Кузнецова.

Состав зависит от цели

Как к каждому ребенку нужен индивидуальный подход, так и для каждого путешествия нужная своя аптечка. Тур по городам или пляжный отдых с несколькими поездками на экскурсии – состав аптечки будет не одинаков.

- Список того, что должно входить в аптечку для ребенка, вы можете скорректировать, исходя из плана поездки, индивидуальных особенностей, но есть вещи, которые обязательно нужно взять с собой, - отмечает Ирина Кузнецова.

Есть шесть важных пунктов:

1. Перевязочные материалы и антисептические средства.

- В первую очередь необходимо положить в аптечку перевязочный материал – стерильную вату и стерильные бинты разного размера, пластырь, а также влажные салфетки и ватные палочки. Обязательно взять перекись водорода, йод, зеленку и марганцовку. Весь перевязочный материал и антисептики должны находиться на самом видном месте, - отмечает врач.

2. Противоожоговые средства, особенно, если вы собираетесь провести отпуск на море.

- Обязательно в аптечке должна быть мазь ранозаживляющая, например «Спасатель», солнцезащитный крем, а также "Пантенол спрей" или его аналоги от солнечных ожогов и различных порезов, - перечисляет то, что должно быть в детской аптечке, Ирина Кузнецова.

3. Противопростудные и жаропонижающие средства.

- Из противопростудных средств в детскую аптечку можно положить– детский "Називин", "Аквамарис – спрей" для носа, "Геделикс", "Проспан" , которые помогают при кашле, и "Отипакс" – ушные капли. Из жаропонижающих можно взять свечи "Цефекон" и детский сироп "Нурофен", - отмечает врач.

4. Желудочно-кишечные препараты.

- На случай отравления или кишечной инфекции в аптечку можно положить "Хилак-форте" или "Нормобакт" и "Энтерофурил", а при запорах возможно использовать свечи с глицерином и "Микролакс", - перечисляет Ирина Кузнецова.

5. Противоаллергические средства.

- При аллергии или от укусов насекомых ребенку может помочь капли "Фенистил" и "Супрастинекс", - подсказывает врач.

6. Что еще положить.

- Также в детскую аптечку можно положить глазные капли "Альбуцид" или "Флоксал"; от ушибов или синяков можно использовать Бадягу, а для профилактики кишечных расстройств можно применить аптечную ромашку в чайных пакетиках. И, конечно же, в аптечке должен быть градусник, - напоминает специалист.

Для грудничков

- Если вы берете в путешествие грудничка, для него в аптечку дополнительно нужно положить "Калгель" или "Холисал", на случай, если начнет беспокоить прорезывание зубов. А также "Эспумизан" или "Сабсимплекс", так как новая еда мамы может вызвать у ребенка сильное газообразование. Важно также взять мазь от опрелостей, например, "Бепантен" или его аналоги, - отмечает Ирина Кузнецова.

Собирая детскую аптечку помните - все лекарства в ней должны быть отсортированы, чтобы поиск необходимого не занимал много времени.

Детскую аптечку важно всегда иметь под рукой. Если вы летите самолетом, то нужно собрать детскую мини-аптечку и иметь её при себе в ручной клади. При поездке на автомобиле аптечку для ребенка также не следует далеко прятать. Все должно быть на уровне вытянутой руки. Для ребенка аптечка в дорогу собирается отдельно от аптечки для взрослого человека.

Кузнецова Ирина Владимировна врач-педиатр, аллерголог-иммунолог ведет прием в Клинике «Мать и дитя» г.Новокуйбышевск, ул. Репина 11.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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