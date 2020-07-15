Коронавирус в Самарской области, последние новости на 15 июля 2020 года: открываются фитнесс-центры, музеи и зоопарк

Коронавирус в Самарской области пока еще держит свои позиции, но заболеваемость все же постепенно снижается. Как следствие – власти снимают последние из оставшихся коронавирусных запретов: например, с 15 июля наконец-то начинают работать фитнес-центры, музеи и даже зоопарк. Собрали последние новости про коронавирус в Самарской области на 15 июля 2020.

Статистика заболеваемости коронавирусом в Самарской области. Фото: Яндекс

Статистика заболеваемости на 15 июля 2020 года (7.00 утра)

За минувшие сутки в Самарской области было подтверждено 65 новых случаев заболевания коронавирусом. Это немного меньше, чем в предыдущие дни. Подавляющее большинство новых коронавирусных пациентов обнаружено в Самаре – 50 человек. Еще пятеро заболевших – жители Кинеля, по двое – из Тольятти и Волжского района. По одному заболевшему обнаружено в Сызрани, Большеглушицком, Большечерниговском, Елховском, Кинельском районе и Кошкинском районах. Большинство из них – 41 человек – угодили к медикам с диагнозом «внебольничная пневмония» или ОРВИ. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 6019 человек.

Радует рост числа выздоровевших. Коронавирус победили уже более половины пациентов медиков – 3666 человек. Из них за последние сутки 25 пациентов выписаны из стационаров Самары, Тольятти, Сызрани и Кинеля А еще 34 человека из Самары, Тольятти, Сызрани завершили амбулаторное лечение. Число смертей от коронавируса в Самарской области выросло до 66 человек. В том числе среди последних погибших две мужчин – 65 и 54 лет, оба они страдали от сопутствующих заболеваний.

В среднем показатель смертности на 100 тыс. населения в Самарской области составляет 2,07 (по стране - 7,96). Коэффициент летальности в регионе - 1,1, в стране - 1,57.

Коронавирусные запреты: открыты фитнесс, бассейны, музеи и зоопарк

В регионе уже давно работают салоны красоты и торговые центры, в июле к работе приступили бары и рестораны, в город приплывают туристические пароходы, работают все городские пляжи, самарцы активно едут отдыхать на дачи и за Волгу, а число рейсов в Сочи из аэропорта Курумоч выросло до четырех в день.

Региональные власти продолжают дополнительно снимать коронавирусные ограничения в Самарской области. Глава региона подписал новое постановление, и с 15 июля возобновляют свою работу фитнес-центры, бассейны, музеи и зоопарки. Этого решения и самарцы, и предприниматели ждали очень долго, поэтому жители региона очень обрадовались снятию запретов.

Правда, при работе спортивных и развлекательных организаций сохраняются некоторые ограничения. Так, фитнес-центры и бассейны должны следить за загрузкой заведений и не допускать одновременного нахождения в помещении более чем 20% от максимальной вместимости посетителей.

Ограничено и пребывание в музее и зоопарке. Здесь нужно будет заранее записываться на посещение, а численность туристических экскурсионных групп не должна будет превышать пяти человек.