Рубин – Ростов 16 июля 2020: прямая онлайн-трансляция матча 29 тура чемпионата России по футболу РПЛ

Сегодня, 16 июля, на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани встретятся местный «Рубин» и «Ростов». Начало поединка запланировано на 18.00 по московскому времени.

После возобновления чемпионата дела у клубов идут по-разному. «Ростов» подхватил коронавирус, ушел на карантин, привез в «Сочи» юниорский состав и получил 10 мячей. Однако и после того, как на поле вернулась основа, события развиваются не лучшим образом для команды Валерия Карпина. Южане выбыли из гонки за Лигу чемпионов, одержав в шести матчах всего одну победу и трижды сыграв вничью. Причем очки ростовчане потеряли с двумя последними командами РПЛ – «Крыльями Советов» и «Оренбургом».

У «Рубина» все куда лучше. В шести матчах подопечные Леонида Слуцкого набрали 11 очков – три победы и две ничьи. Уступили казанцы только «Локомотиву».

Статистика личных встреч

Между собой в Премьер-лиге команды сыграли 31 встречу. По победам впереди «Рубин». Казанцы выиграли в 12 матчах, ростовчане в 9-ти. Еще 10 игр закончились вничью.

В первом круге этого сезона сильнее был «Ростов». Он добился домашней победы 2:1.

Прогнозы букмекеров на матч Рубин – Ростов 16 июля 2020

Небольшое преимущество букмекеры отдают хозяевам.

Время начала матча Рубин – Ростов 16 июля 2020

Игра начнется в 18.00 по московскому времени.

Где посмотреть матч Рубин – Ростов 16 июля 2020

Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».

Трансляция матча Рубин – Ростов 16 июля 2020

Также смотрите трансляцию игры Рубин – Ростов на сайте kp.ru.