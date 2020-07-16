2020-07-15T11:42:12+03:00
Спорт

Рубин – Ростов 16 июля 2020: прямая онлайн-трансляция матча 29 тура чемпионата России по футболу РПЛ

Футбол, матч Рубин - Ростов 16 июля 2020. Прямая онлайн-трансляция состоится 15 июля 2020. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 29 тура чемпионата России по футболу РПЛ
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Поделиться:
Начало поединка запланировано на 18.00 по московскому времени.Начало поединка запланировано на 18.00 по московскому времени.Фото: Пресс-служба ФК "Рубин"
Изменить размер текста:

Сегодня, 16 июля, на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани встретятся местный «Рубин» и «Ростов». Начало поединка запланировано на 18.00 по московскому времени.

После возобновления чемпионата дела у клубов идут по-разному. «Ростов» подхватил коронавирус, ушел на карантин, привез в «Сочи» юниорский состав и получил 10 мячей. Однако и после того, как на поле вернулась основа, события развиваются не лучшим образом для команды Валерия Карпина. Южане выбыли из гонки за Лигу чемпионов, одержав в шести матчах всего одну победу и трижды сыграв вничью. Причем очки ростовчане потеряли с двумя последними командами РПЛ – «Крыльями Советов» и «Оренбургом».

У «Рубина» все куда лучше. В шести матчах подопечные Леонида Слуцкого набрали 11 очков – три победы и две ничьи. Уступили казанцы только «Локомотиву».

Статистика личных встреч

Между собой в Премьер-лиге команды сыграли 31 встречу. По победам впереди «Рубин». Казанцы выиграли в 12 матчах, ростовчане в 9-ти. Еще 10 игр закончились вничью.

В первом круге этого сезона сильнее был «Ростов». Он добился домашней победы 2:1.

Прогнозы букмекеров на матч Рубин – Ростов 16 июля 2020

Небольшое преимущество букмекеры отдают хозяевам.

Время начала матча Рубин – Ростов 16 июля 2020

Игра начнется в 18.00 по московскому времени.

Где посмотреть матч Рубин – Ростов 16 июля 2020

Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».

Трансляция матча Рубин – Ростов 16 июля 2020

Также смотрите трансляцию игры Рубин – Ростов на сайте kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Локомотив - ЦСКА 16 июля 2020: прямая онлайн-трансляция матча 29 тура чемпионата России по футболу РПЛ
Футбол, матч Локомотив - ЦСКА 16 июля. Прямая онлайн-трансляция состоится 16 июля 2020. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 29 тура чемпионата России по футболу РПЛ
Крылья Советов – Краснодар 15 июля 2020: прямая онлайн-трансляция матча 29 тура чемпионата России по футболу РПЛ
Футбол, матч Крылья Советов – Краснодар 15 июля 2020. Прямая онлайн-трансляция состоится 15 июля 2020. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 29 тура чемпионата России по футболу РПЛ
Спартак - Ахмат 15 июля 2020: прямая онлайн-трансляция матча 29 тура чемпионата России по футболу РПЛ
Футбол, матч Спартак - Ахмат 15 июля. Прямая онлайн-трансляция состоится 15 июля 2020. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 29 тура чемпионата России по футболу РПЛ
Рубин – Ростов 16 июля 2020: прямая онлайн-трансляция матча 29 тура чемпионата России по футболу РПЛ
Футбол, матч Рубин - Ростов 16 июля 2020. Прямая онлайн-трансляция состоится 15 июля 2020. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 29 тура чемпионата России по футболу РПЛ
Новости 24
16 июля Самарскую область ждет палящий зной, ураган и град
Мимо Самары промчалась "Комета" до Ялты
Талалаев об отмененном голе в ворота "Краснодара": "Я не знаю, кто и что смотрит. Все было чисто"
В Похвистнево открыли новый физкультурно-оздоровительный комплекс
В Самаре пресекли преступную деятельность продавцов «бумажного» НДС
В Самарской области сменили военного комиссара
В Куйбышевском районе появится качественная вода
Стала известна судьба сбитой в Сызрани юной велосипедистки
«Динамо» обыграло «Крылья Советов» 9:4 в самарском дерби в чемпионате России по пляжному футболу
Девять призывников в Самарской области оказались носителями COVID
В Самаре рассказали, кому бесплатно сделают тест на коронавирус
На трассе М-5 в Тольятти изменили схему движения в сторону Самары
Синоптики предупредили жителей Самарской области о грозе, сильном ветре и возможном граде
Самарцев обязали соблюдать социальную дистанцию на пляжах
В Самарской области 60-летний мужчина врезался в ВАЗ 18-летнего парня
В Самаре общественник задержал пьяного водителя