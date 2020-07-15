Семейные тарифы и история для всех: как МТС делает жизнь самарцев лучше

Качественная связь для жителя современного мегаполиса - неотъемлемая часть жизни, также как и остальные блага цивилизации. У директора самарского МТС читатели смогли узнать, как же найти "своего" оператора, экономить не на качестве и пользоваться своим тарифом максимально эффективно.

Качество сети

Анна

Уезжаем на дачу на лето. Как удобнее сделать там интернет для работы, чтобы это было и выгодно, и ловило?

Анна, здравствуйте! Я рекомендую приобрести 4G-роутер: тогда с одного устройства вы сможете раздавать интернет всем членам семьи. Роутер удобен еще и тем, что его можно установить в любом месте, где хорошо ловит сеть, а самим при этом работать за ноутбуком или планшетом в другой комнате. Устройство можно вместе с SIM-картой купить в нашем интернет-магазине. Из тарифов подойдет «Для ноутбука» - безлимит на все ресурсы и возможность раздавать WI-FI без доплат за 450 рублей в месяц.

Кстати, если вам на даче нужен не только мобильный интернет, но и ТВ, обратите внимание на нашу акцию со спутниковым ТВ – вы покупаете роутер и тарелку по спеццене и получаете около 200 ТВ-каналов и безлимитный интернет за 590 рублей в месяц. Подробности можно прочитать на нашем сайте.

Игорь

Просто хотел сказать спасибо. На выходных были в Ширяево, внизу между гор из всех трех операторов ловил только МТС. Хочу попросить особенно обратить внимание на места отдыха и дачи, потому что там очень важна связь, хорошо, когда в городе — там еще и интернет обычный есть, а за городом вы единственное спасение.

Игорь, добрый день! Спасибо, очень приятно такое читать! Мы действительно уделяем большое внимание дачным массивам и популярным местам летнего отдыха, активно строим сеть, в том числе в Красноярском, Волжском, Ставропольском и Кинельском районе, где сосредоточена значительная часть дачных и коттеджных поселков. В этом году наблюдался большой рост трафика в этих локациях начиная с апреля, когда самарцы самоизолировались в пригороде и продолжали удаленно учиться и работать. Но и с возросшей нагрузкой наша сеть справляется весьма достойно.

Тарифы и сервисы

Евгения

Здравствуйте. Я хотела бы узнать, есть ли у МТС какое-то предложение, чтобы был один тариф для всей семьи и к моему счету были подключены симкарты детей, и я могла видеть их расходы, пополнять счет один раз на всех. Какие еще услуги к такому объединению можно подключить?

Здравствуйте, Евгения! У нас есть семейный тариф «Наш Smart» - платите 730 рублей в месяц и получаете пакет с безлимитным интернетом, 1500 минут и 1500 SMS, который можно разделить на всю семью. Что же касается дополнительных услуг – при подключении этого тарифа вы получаете бесплатный доступ к онлайн-кинотеатру ivi и сервису МТС Music на месяц.

Александр Меламед ответил на вопросы читателей

Светлана Прокофьева

Я хочу подключить МТС ребенку, но боюсь, что будет тратиться много денег на подписки. Как сделать так, чтобы их не подключали? Насколько для МТС это актуальная проблема?

Светлана, добрый день! Платные подписки чаще всего являются «делом рук» контент-провайдеров, но у людей они чаще ассоциируются именно с операторами связи и негативно отражаются на нашей репутации. Поэтому несколько лет назад МТС ограничила взаимодействие с компаниями, подключающими подписки на платные услуги, и ввела жесткие требования по уведомлению абонентов. Тем не менее, я бы рекомендовал самостоятельно следить за всеми подключенными услугами – это можно сделать, добавив номер ребенка в приложение «Мой МТС», установленное на вашем телефоне.

Елена Нестерова

Добрый день. Я хотела перейти с Мегафона на МТС. Можно ли сделать это без визита в офис и с сохранением номера? Как долго придется ждать? Сколько мне нужно будет платить за сохранение номера и как долго?

Елена, здравствуйте! Оформить заявление на перенос номера можно без визита в офис, на сайте МТС. Сама услуга портации стоит 100 рублей, больше никаких доплат нет. Важный момент: на момент перехода на МТС у вас не должно быть задолженности перед предыдущим оператором, иначе заявление будет отклонено. Срок переноса номера – от 8 дней. Если вам пришло сообщение о том, что номер не может быть перенесен по техническим причинам – скорее всего, речь идет о расхождении паспортных данных в поданном вами заявлении и в системе вашего предыдущего оператора. Если это произойдет, вам нужно обратиться в офис «старого» оператора, попросить внести в систему верные данные и повторно написать заявление на перенос номера.

Андрей Синаков

Пару месяцев назад видел новость, что МТС во время самоизоляции предоставляла возможность дистанционно консультироваться с врачами. Запустите ли вы снова эту услугу, если ограничения вернут?

Андрей, речь идет о нашем телемедицинском приложении Smartmed, которое работает уже несколько лет. Вы регистрируетесь в приложении или на сайте https://www.smartmed.pro/, выбираете нужного специалиста и время и общаетесь с врачом в чате или по видеосвязи. В период самоизоляции, когда многие, особенно родители с маленькими детьми, предпочитали лишний раз не обращаться в районную поликлинику, наш сервис для многих стал настоящим спасением. Самара и так была в числе лидеров по количеству пользователей Smartmed, а за время карантина их число увеличилось в несколько раз, потому что телемедицина – это действительно удобно. До 31 июля вы можете бесплатно проконсультироваться через приложение с любым врачом, введя промокод «ПОВОЛЖЬЕ».

Все о «спутнике»

Мария Шарипова

Много раз видела рекламу спутникового телевидения с Нагиевым. Это действительно тоже услуга МТС? Вашей связью пользуюсь много лет, никаких нареканий, сейчас думаем купить «тарелку» на дачу и хочется не ошибиться с выбором.

Мария, конечно же, это действительно наш «спутник». МТС уже давно не просто оператор связи – мы предоставляем финансовые услуги, разрабатываем и воплощаем проекты «умного дома» и «умного города», работаем в сфере искусственного интеллекта, предлагаем нашим абонентам десятки развлекательных сервисов, и, конечно, развиваем собственное спутниковое ТВ. За качество не переживайте – в любой точке Самарской области наши «тарелки» отлично принимают сигнал и обеспечат вас двумя сотнями телеканалов. Узнать подробные условия и оставить заявку на подключение можно на нашем сайте или по телефону +79050187130.

Анна Васильева

Мы хотим на дачу в Кинельском районе — ближе к Смышляевке — купить МТС Спутник. Насколько хорошо там ловит? Смогу ли я через тарелку пользоваться интернетом?

Анна, здравствуйте! Наше спутниковое ТВ работает в любой точке области без ограничений. Но вот интернетом через «тарелку» МТС пользоваться, к сожалению, нельзя, она предназначена только для просмотра ТВ-каналов. В Кинельском районе у нас хорошее покрытие сети, поэтому я бы рекомендовал вам взять по акции спутниковое ТВ и 4G-роутер и пользоваться пакетом услуг всего за 590 рублей в месяц.

Социальные проекты

Анна

В прошлом году вы в Самаре делали станции ТО для велосипедистов. Будете ли продолжать этот проект? Это было очень удобно

Анна, здравствуйте! В этом году из-за периода самоизоляции мы не запустили велоСТО весной, как обычно, но сейчас как раз вернулись к этому вопросу – в парке Гагарина стойка с инструментами уже стоит, в ближайшее время установим также в Струковском саду и парке Победы.

Василий Степанович

Спасибо вам большое за выставку по истории Безымянки. С удовольствием посмотрели и почитали информацию с внуками. Планируете ли вы делать такие выставки и в других районах?

Василий Степанович, большое спасибо вам за интерес к проекту! Мы активно занимаемся цифровыми историческими выставками и путеводителями уже несколько лет: в позапрошлом году, например, запустили большой интерактивный гид «Виртуальная прогулка по Самаре», в прошлом – организовали выставку «Самара. Из прошлого в будущее» на площади Славы. Сейчас в работе большой проект с нацпарком «Самарская Лука» и мобильный гид по Сызрани, которые, я надеюсь, мы сможем совсем скоро презентовать.