В Самаре десятки приговоров наркоманам могут быть пересмотрены из-за полицейских-фальсификаторов

В Самаре в скором времени начнут рассматривать громкое дело о фальсификации уголовных дел в подразделении по борьбе с наркотиками. Кто, зачем и как отправлял невиновных людей за решетку, пытались разобраться корреспонденты «КП-Самара».

Подставь друга, выйдешь сам

Рубеж 2015-2016 гг для Александра Ш. выдался крайне неудачным: подстава от друга, уголовное преследование, обвинительный приговор. Парень оказался в колонии строгого режима, а сейчас выясняется, что его подставили.

- Мне позвонил друг, предложил «скинуться» на спайс, ну мы так иногда делали, поэтому я согласился. Купил, сколько договаривались, друг за своей долей приехал тем же вечером. Я вышел к нему в подъезд, и меня тут же скрутили 5 полицейских, - рассказывал парень в суде. – Они забрали все деньги, которые были в кошельке, потом спросили, как будем решать вопрос. Один сказал, что нужно отдать им миллион рублей, другой – 300 тысяч, третий – что ничего не надо, сейчас меня будут «оформлять».

По словам Александра, чуть позже полицейские предложили ему «подставить» кого-то другого, тогда его бы отпустили домой с условным сроком. Парень согласился, выучил текст, который ему дали, но не смог опознать парня, который якобы продал ему спайс, поэтому сам пошел под суд. Ему вменили сбыт наркотиков в крупном размере, в 2016 году его признали виновным и приговорили к 10 годам колонии строгого режима.

В число жертв попадали те, кто ранее попадал в поле зрения полиции за употребление наркотиковФото: ГУ МВД России по Самарской области

В 2020 году выяснилось, что Александр на суде говорил правду – никаких наркотиков он другу не продавал и виновен был разве что покупке и хранении «запрещенки», а это совсем другие сроки.

Сейчас прокуратура и суды думают, что делать с Александром и такими, как он, - число жертв фальсификации давно перевалило за десяток. Получается, что их нужно выпустить, а уголовные дела расследовать вновь?

Не побоялись заявить

На полицейских не побоялась заявить в 2017 году семья Евгения Р., к которому с обыском пришли те же люди, что и к Александру. Они заявили, что точно знают: тут спрятаны запрещенные вещества. Чтобы ничего не нашлось и уголовное дело «не возбудилось», полицейские просили полмиллиона рублей. Но денег не было – Евгений только-только купил новую машину. Иномарку пришлось спешно продать за 430 рублей, еще 70 тысяч мужчине удалось «наскрести по сусекам». Когда вопрос был решен, он написал заявление на обидчиков в подразделение собственной безопасности областного МВД.

Расследование длилось много месяцев, в итоге силовики пришли к выводу, что в вымогательствах и фальсификации уголовных дел участвовали 6 полицейских, помогали им 15 «прикормленных» наркоманов, которые за небольшую мзду и дозу готовы были когда угодно оговорить того, на кого им укажут.

Следователи насчитали более 30 преступленийФото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

- По версии следствия, по такой схеме они работали с 2015 по 2017 гг, - рассказали корреспонденту «КП-Самара» в прокуратуре Самарской области. – Изначально все придумали для того, чтобы увеличить показатели раскрываемости. Но в итоге в двух случаях им удалось получить с задержанных деньги – в общей сложности 750 тысяч рублей, эти люди были отпущены на свободу.

Вскрылась правда

Остальным повезло меньше: жертвами становились наркоманы или те, кто раньше уже попадался на торговле наркотиками – эти люди знали, что не чисты перед законом, поэтому готовы были «к сотрудничеству». Если у задержанных были при себе наркотики, их изымали, но не оформляли процесс, как положено.

Вместо этого полицейские звали на подмогу «своих» наркоманов, которые помогали имитировать процесс покупки запрещенных веществ столько раз, сколько было нужно их «нанимателям». Расплачивались с псевдо-понятыми и псевдо-закупщиками либо изъятыми у наркотиками, либо наличными.

Четверо полицейских написали явки с повинной, но вину признали частично: стражи порядка настаивают, что у каждого из задержанных ими самарцев действительно при себе были наркотики. А вот «умножением» эпизодов и «утяжелением» преступлений они действительно занимались, но их к этому якобы подтолкнула палочная система.

По версии следствия, если у задержанных были при себе наркотики, их изымали, но не оформлялиФото: ГУ МВД России по Самарской области

- Начальство требовало выявлять как минимум один факт сбыла наркотиков в неделю. Где же на районе в реальности столько наркоманов найти? - жаловались они следователям. - А что невиновных в итогу за решетку посадили – так это вопросы не к нам, а к прокуратуре и суду, что ж они «подставу»-то не выявили?

Двое полицейских от дачи показаний отказались, воспользовавшись статьей 51 Конституции России, которая гласит, что никто не обязан свидетельствовать против себя и своих близких.

Под суд в итоге пойдут 6 полицейских и 15 наркоманов. «Подставных» было больше, но некоторые в ходе следствия скончались и их уголовное преследование прекратили в связи со смертью.

В зависимости от роли каждого из обвиняемых в преступной схеме им предъявили обвинения в мошенничестве (ст.159 УК РФ), превышении должностных полномочий (ст.286 УК РФ), незаконном приобретении и хранении наркотиков (ст.228), а также в фальсификации результатов оперативно-розыскной деятельности (ст.303), теперь им самим грозят длительные тюремные сроки.