Пожар на складе пластмассы в Самаре: кто виноват и можно ли было его избежать

В Самаре продолжаются работы на вспыхнувшем 13 июля складе пластмассы. Возгорание ликвидировали только спустя двое суток после начала пожара, днем 15 июля. На Профильной, 6 располагалось производство и склады крупной компании по производству ПВХ-пленок - «Трасса-С» («Орто»). Собственников и работников предприятия пока не пускают на место пожарища, однако заместитель директора компании Сергей Разумков рассказал журналисту «КП-Самара», как начался пожар, в каком состоянии находится склад сейчас, и собираются ли собственники восстанавливать производство.

«Все сгорело, убытки колоссальные»

- Пожар начался на складе, где хранилась специальная краска, используемая в производстве. Конечно, краски горючие, но это закрытое помещение, туда не падали солнечные лучи. У нас есть видеозапись, на которой видно начало пожара, мы передали ее компетентным органам, - рассказал Сергей Разумков. – В результате сгорел склад готовой продукции и несколько цехов.

Сергей Разумков отметил: предприятие выпускало уникальные для страны ПВХ-пленки, которыми покрывали двери и мебель.

- Такие пленки, как у нас, в России больше не производят. Сейчас на нас обрушился буквально шквал звонков от контрагентов, все спрашивают, когда мы запустимся. А еще – опасаются повышения цен на мебель и двери, если мы не восстановимся, и нашим клиентам придется покупать такие пленки за границей.

Сергей Разумов признается – сейчас все мысли руководства и сотрудников предприятия - о восстановлении производства.

- Мы пока не понимаем, как это сделать, нас еще пока даже мне пускают на место пожара. Все работники, 250 человек, сидят дома в ожидании, - рассказал Сергей Разумков журналисту «КП-Самара». - Понятно, что нужно разбирать завалы, подсчитывать суммы ущерба. У нас все производство и склады были сосредоточены на этой площадке. МЧС предварительно озвучило цифру в 100 тонн продукции на складе, но ее там было гораздо больше. Убытки огромные. Мы надеемся, что власти окажут нам какую-то помощь и поддержку в восстановлении.

Дым от горящего склада был виден во всех уголках города. Фото: ПСО

«Не рассчитали пожарную нагрузку»

Собственники уверяют, что в здании соблюдались все правила пожарной безопасности, а с сотрудниками проводились тренинги по обращению с опасными материалами, которые используются в производстве. Однако эксперты считают, что все может быть не так однозначно, тем более что в марте этого года по этому адресу уже тушили солидный пожар. Так, директор Самарского филиала Научно-исследовательского института по обеспечению пожарной безопасности Роман Демидов считает, что самовозгорание действительно могло произойти, однако не исключает, что на предприятии могли быть нарушены требования по безопасному совместному хранению продукции, а также нормативы по противопожарной безопасности.

- Если посмотреть на фотографии здания после пожара, то отчетливо видно, что оно буквально «сложилось» внутрь. Это свидетельствует о том, что внутри поднялась очень высокая температура, а также о том, что здание скорее всего не было разделено на пожарные отсеки, как того требуют правила безопасности. Скорее всего, здесь также не было системы автоматического пожаротушения, - рассказал Роман Демидов журналисту «КП-Самара». – Такие отсеки с огнестойкими стенами, способными выдержать горение находящихся именно на этом производстве веществ, должны быть предусмотрены на этапе строительства, чтобы снизить пожарную нагрузку, препятствовать распространению пламени и не допустить такого масштабного пожара.

Эксперт отмечает – в этом районе Самары не лучшая ситуация с водоснабжением, коммуникации старые, а строительство – активное. И, конечно, мало кто при возведении предприятий учитывает, сколько воды понадобится, случись вдруг несчастье, и где ее предстоит брать. Впрочем, как пояснил Роман Демидов, одной водой при тушении таких пожаров не обойтись.

- Это тлеющие вещества, для их тушения нужно изолировать доступ кислорода – залить водой с пенообразователем. Так справиться с возгоранием удалось бы гораздо быстрее и пожар бы не достиг таких огромных масштабов, - считает эксперт.

Сейчас на месте склада остались только сгоревшие руины. Фото: ПСО

«На таком производстве реальной пожарной безопасности не достичь»

Работники химической отрасли говорят, что подобные производства нередко работают с нарушениями правил пожарной безопасности, и в подобных условиях, да еще и на 35-градусной жаре краски или продукция действительно могли вспыхнуть как спичка.

- Декоративные пленки делают из различных материалов, у каждого производства есть своя технология. В Самаре есть завод, который производит пленки из фенолформальдегидных смол, на ОРТО делали пленку из ПВХ - капсул. Судя по всему, полный цикл только у них на предприятии. Достичь на таком производстве реальной пожарной безопасности очень тяжело, - рассказала журналисту «КП-Самара» на условиях анонимности девушка, которая работала несколько лет назад технологом на подобном производстве декоративных пленок. - У нас, например, склад находился рядом с цехом, было очень жарко и охладительные системы просто не справлялись. Понятно, что самовоспламенение произошло из-за нарушения каких-то противопожарных требований. Восстановить такое производство практически нереально, если пострадала линия - то это огромные затраты, сама продукция сгоревшая - это тоже колоссальные потери. Кроме того, все это явно не могло пройти бесследно для экологии – при горении ПВХ выделяется масса опасных веществ. Как правило, такие производства ощутимо пахнут, потому что поставить систему очистки, которая бы удаляла запах, практически невозможно, и на это часто закрывают глаза.

ОТ РЕДАКЦИИ

Сейчас главное – не только и не столько выяснить, кто виноват в том, что в Самаре двое суток полыхал склад с ядовитыми веществами, и горожане были вынуждены вдыхать разносящуюся по воздуху гарь. Гораздо важнее, чтобы ситуация не повторилась снова.

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