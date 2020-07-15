Отмененный гол и удаление: «Крылья Советов» и «Краснодар» сыграли вничью в огненном матче

«Крылья Советов» и «Краснодар» выдали огненный матч в раскаленной жарой Самаре, но голов не забили (по правилам, во всяком случае). Однако и без забитых мячей встреча получилась мощнейшей. Представляем вашему вниманию обзор матча 29 тура чемпионата России по футболу РПЛ Крылья Советов – Краснодар, который прошел 15 июля на стадионе «Самара Арена».

Совершенно шикарный матч выдали команды, который порадовал всем, кроме голов. «Краснодар» отчаянно нуждается в трех очках, чтобы занять второе место и напрямую попасть в групповой этап Лиги чемпионов. «Крылья» же всеми силами лезут из зоны вылета. От спасительной 14-ой позиции их отделяло всего одно очко. Понятно, почему обе команды в жаркой Самаре 15 июля устроили настоящее побоище.

Встреча шла практически от ворот до ворот. «Краснодар» ожидаемо завладел мячом, самарцы отвечали резкими контратаками. И первый по-настоящему опасный момент соорудили именно хозяева. Хорватский форвард «Крыльев» Деян Радоньич оказался прямо перед вратарем южан Матвеем Сафоновым и в восьми метрах от ворот «Краснодара», но в створ балканец не попал.

«Краснодар» осознал, что мог пропустить, и рванул забивать, однако защита «Крыльев», а также голкипер Евгений Фролов играли отчаянно. Дважды мяч был во вратарской хозяев. Сначала Никита Чичерин снял футбольный снаряд прямо с ноги Кристоффера Олссона. Потом оборона и вратарь волжан титаническими усилиями и везением выбили мяч подальше, когда он заметался прямо перед воротами «КС».

Были еще хорошие моменты и у самарцев. Под занавес встречи Деян Радоньич прекрасным пасом верхом нашел вбегающего в штрафную «Краснодара» Максима Глушенкова, но атакующему полузащитнику не хватило совсем чуть-чуть, чтобы обработать мяч прямо перед Сафоновым. В итоге первый тайм завершился с нулями на табло, которые совсем не отражают положение дел на поле.

Игра была обоюдоострой, но голов (по правилам) болельщики не увидели.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Во втором тайме картина не изменилась. «Краснодар» наседал и пытался найти позицию для удара повыгоднее. «Крылья» кололи резко и быстро. Радоньич снова промахнулся почти от границы вратарской – на этот раз мяч пролетел сильно выше ворот. А до этого в том же эпизоде заряженный Глушенков прорвался сквозь оборону «Краснодара»: получил по ногам, упал, поднялся, обыграл нескольких игроков и отдал изящный и точный пас на партнера.

Через 10 минут после начала второй части встречи тренеры решили освежить игру. Причем оба в атаке. Мурад Мусаев бросил в бой вместо уставшего Фернандеша, который за первый тайм наелся прилично, Шапи Сулейманова, а Андрей Талалаев поменял активного Деяна Радоньича на Дениса Поповича. Таким образом тренер «Крыльев» насытил центр и перевел Глушенкова на острие атаки.

Ближе к концу матча игра еще раскрылась, а эмоции накалились. Команды начали играть совсем без центра. Больше владел мячом по-прежнему «Краснодар», но «Крылья» не уступали – прежде всего, в желании. Этот напор вылился в забитый мяч.

Паул Антон нашел пасом врывающегося в пустую зону Глушенкова. Максим убежал от нескольких защитников, вышел один на один с вратарем гостей Сафоновым и пробил аккуратно в сетку ворот. Однако радость была недолгой – судьи посмотрели повтор и решили, что Глушенков залез в микроскопический офсайд. Плечо атакующего полузащитника «КС» оказалось чуть-чуть ближе к воротам «Краснодара», чем части тела защитников гостей.

Одними из главных героев этой встречи стали вратари. Фролов тащил все что было можно, Сафонов не уступал. Что стоит момент, когда Лысцов после передачи пяткой все того же Глушенкова бил в упор по воротам южан. Матвей Сафонов успел среагировать и выстрел отбил. Евгений Фролов действовал не менее эффектно и в итоге стал лучшим игроком встречи. А как не признать MVP матча вратаря в такой огненной игре, которая закончилась без забитых мячей.

«Крылья» в этом матче забили – отличился Глушенков, - но взятие ворот отменили.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Страсти накалились до такой степени, что «Краснодару» пришлось доигрывать матч вдесятером. Сергей Петров получил вторую желтую и покинул поле. В итоге вместо финального штурма ворот «КС» самарские болельщики получили обоюдоострую игру. Увы, только голов в этот день эти самые болельщики не увидели. Хотя сама игра компенсировала взятие ворот с лихвой.

0:0 – ничья, которая на пользу «Крыльям», нежели «Краснодару». Самарцы сравнялись по очкам с «Тамбовом». А вот «быки» не смогли догнать «Локомотив».

В заключительном туре «КС» сыграют дома с «Сочи». Матч пройдет 22 июля. «Краснодар» же 19 июля дома сыграет перенесенный из-за коронавируса матч с «Динамо», а 22 июля примет «Ахмат».