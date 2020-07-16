2020-07-16T00:12:02+03:00
Общество

Коронавирус в Самарской области, последние новости на 16 июля: пляжи на дистанции и открытие "Океанариума"

Рассказываем последние новости про коронавирус в Самарской области на 16 июля 2020 года: то, что интересно и гостям, и жителям города
Ольга АФАНАСЬЕВА@angelPonaroshku
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Дистанция на пляже должна бытьДистанция на пляже должна бытьФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Ситуация с коронавирусом в Самарской области максимально стабилизировалась. Число заболевших снижается, правда, в Самаре оно остается почти неизменным - в областной столице ситуация самая неблагоприятная. При этом отменяют все больше ограничений - рассказываем последние новости про коронавирус в Самарской области на 16 июля. Статистика, новые правила, все, что интересно жителям города и туристам.

Статистика коронавируса в Самарской области на 16 июля 2020 года

За сутки в регионе заболели 59 человек - это меньше, чем в предыдущие дни. На интерактивной карте видно, что остались лишь два района, где зараженных меньше 10 человек. В Самаре, Сызрани, Ставропольском районе и Новокуйбышевске ситуация хуже, чем в среднем по области. Но дополнительных ограничений здесь не вводят.

Статистика коронавируса

Статистика коронавируса

Выздоровели более 60% человек, умерли 70 человек - четыре смерти прибавились за сутки.

Выздоровели 3745 человек, всего зараженных за все время 6078 человек.

В сутки сделали около 5 тыс тестов на коронавирус, по этому показателю по данным властей мы 11-е по стране.

Жизнь с коронавирусом: новые правила

Несмотря на все ограничения в Самаре продолжают снимать. Например, с 15 иля разрешили открыться фитнес-центрам, баням, бассейнам, музеям и зоопарку. Как сообщили в самарском Океанариуме, здесь также готовы встретить гостей уже 16 июля.

В первый день работы фитнес-центры успели столкнуться с сложностями. Желающих попасть в зал больше, чем возможность принять посетителей, ведь позволено одновременно обслуживать 20% от пропускной способности.

Тем временем в Самаре прошел очередной матч Крылья Советов - Краснодар, на стадион пустили 10: зрителей- около 4 ты. человек.

К концу недели в регионе немного начало холодать. Температура больше не достигает 36-39 градусов и это хорошая новость. Тем не менее жители все же стремятся на пляжи. Здесь спасатели езинфицируют оборудование и действуют требования по социальной дистанции - по пляжу стоят специальные предупреждающие аншлаги. Также в администрации рассказали, что на пляжах стали чаще убираться, так как наплыв посетителей очень большой, не меньше, чем на море.

Что происходит с коронавирусом в регионе читайте в нашем обзоре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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