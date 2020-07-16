"У нас был настоящий беби-бум": в самарском зоопарке рассказали, чем готовы удивить гостей после открытия

– Мы открытия очень ждали, и вот наконец это случилось. Как будто день рождения! –главный зоотехник Самарского зоопарка Александр Кузовенко не может сдержать радости. – Это не было неожиданно, так как в течение последнего месяца неоднократно говорили, что зоопарк скоро откроется. Мы всё это время готовились.

Сотрудники очень рады, что здесь теперь будет много посетителейФото: Светлана МАКОВЕЕВА

14 июля стало известно, что со среды зоопарк начинает работать - постановление подписал губернатор. И с 15 июля с самого утра здесь уже достаточно много посетителей. Во время карантина любители животных следили за их жизнью в социальных сетях, и пост с новостью об открытии завалили комментариями «Урааа» – с многократным «а».

В зоопарке всегда есть, на кого полюбоватьсяФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Гостей встречают не только постоянные обитатели, но и малыши, которые появились на свет в дни карантина. В эти дни в зоопарке произошел настоящий беби-бум – на свет появились волчата, эублефары, семь темно-тигровых питонов, дальневосточный леопард Амур и ослик.

– Питоны вылупились из яиц в июне этого года. – рассказывает заведующий отделом Науки и просвещения Алена Киреева . – Уже каждый со своим характером: кто-то вредный и злой, бросается, как только открываешь крышку, чтоб покормить, кто-то спокойный и медлительный. Все ведут себя по-разному. Правда, увидеть малышей пока нельзя, на экспозиции находятся только их родители – крупные темно-тигровые питоны.

Леопарденыш осваивает азы охоты.

Зато можно встретиться с осликом, который, хоть ему нет и месяца, уже во всю резвится в вольере. Как его назвать пока не придумали, и помочь с этим может любой желающий – в группе ВКонтакте Самарского зоопарка проходит конкурс вариантов.

У ослика даже нет пока имениФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пока посещение зоопарка остается строго бесконтактным.

– Когда будут сняты ограничения, некоторых животных можно будет погладить. Но многих в любом случае трогать запрещено. Таков закон. Например, нельзя трогать хищников, даже если они совсем малыши. Тот же самый новорожденный леопард мог бы раньше участвовать в акции «погладь меня». Но сейчас из хищников, которых можно потрогать, остались только хорьки. Поэтому разрешено гладить «только глазами», - продолжает экскурсию Алена.

Малыш очень резвый и игривыйФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Посетителей здесь очень ждут, но предупреждают: правила нужно соблюдать: действует масочный режим. Находиться на территории без средств индивидуальной защиты запрещено, необходимо соблюдать социальную дистанцию. Работники зоопарка контролируют количество посетителей, чтобы избежать скопления людей, «толкучки». Таковы новые реалии мира постпандемии.

Во время карантина зоопарк жил привычной жизнью. Кроме того, в это время продолжалась стройка на базе питомника по разведению диких видов животных в поселке Формальный Кинельского района. Вскоре там появится сафари-парк.