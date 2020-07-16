Ипотека около нуля: как работают низкие ставки на жилищный кредит в Самаре

Жители Самарской области этим летом столкнулись с необычным ипотечным продуктом. Квартиры в "Новой Самаре" предлагали купить, взяв жилищный кредит по ставке 0,5% . Акция действует уже полтора месяца. Журналисты КП-Самара решили разобраться, откуда берутся такие низкие ставки и получилось ли у кого-то воспользоваться льготами.

Программу "Ипотека полпроцента" в микрорайоне "Новая Самара" запустили буквально в начале лета. Сначала все начиналось с первоначального взноса в 20%, затем и его снизили уже до 15%.

- Мы выбрали квартиру, которая стоила чуть больше 1,5 миллионов рублей, - рассказывают родители Дениса, студента второго курса Самарского университета. - Внесли первоначальный взнос чуть больше 225 тыс рублей - это даже меньше, чем стоила бы машина. Привлекло и то, что переплата по такому кредиту очень низкая, не разорительно. Зато теперь у сына своя квартира в городе и он сможет спокойно учиться, уже не думая о жилищных проблемах.

Семье повезло - удалось купить сразу готовую квартиру, ведь программа действует и на уже построенные дома - главное, покупать у застройщика.

За полтора месяца условия программы изменились, но только в лучшую для покупателей сторону. Размер максимального кредита вырос до 6 миллионов рублей, теперь покупать по низкой ставке в ипотеку можно и готовое жилье, а не только строящееся.

Но вопрос не только в деньгах. В "Новой Самаре" есть, из чего выбрать , сам район развивается - здесь строят школу, которую готовы сдать уже в конце года, возвели современный ледовый дворец «Кристалл» и оборудовали открытые спортивные площадки для занятий летом и зимой.

- В ассортименте жилого микрорайона есть не только однокомнатные квартиры, которые очень быстро разбирают, не только уютные двухкомнатные, не только семейные трехкомнатные, но и хит сезона – четырехкомнатные. Ведь самоизоляция ясно показала, как важно, когда в доме есть дополнительная комната. Например, для обустройства рабочего кабинета родителей или ученической, где дети смогут спокойно заниматься в режиме онлайн, - рассказали представители компании застройщика.

Сегодня программой уже воспользовались десятки самарцев и время не упустить свою выгоду еще есть. Акция «Ипотека #полпроцента» действует до конца лета. Количество квартир участвующих в ней ограничено, уточняйте наличие по телефону 8 (846) 340-05-05. По этому же номеру можно записаться на бесплатную консультацию к ипотечному брокеру или на увлекательную экскурсию.

Ипотека Банка ВТБ. Ставка первые 12 месяцев – 0,5% за счет субсидирования из средств Застройщика ООО «Финстрой», далее 6,5% годовых на оставшийся срок кредита по программе «Ипотека с господдержкой 2020». Первый взнос от 15%, срок кредита до 30 лет, сумма кредита до 6 млн руб, комплексное страхование. Банк предоставляет кредит в случае, если заемщик (созаемщик/поручитель, при наличии) соответствует требованиям госпрограммы и Банка и предоставил полный пакет необходимых документов.Банк вправе отказать в одобрении кредита без объяснения причин. Банк ВТБ (ПАО). Ген. Лицензия ЦБ РФ №1000. Реклама. 214-ФЗ. Срок действия акции с 01.07.20 по 30.09.20. Проектные декларации размещены на сайте https://ДОМ.РФ. Подробности и условия предоставленияипотеки на сайте https://new-samara.ru/