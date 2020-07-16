ФК «Оренбург» вылетел из Российской премьер-лиги

Футбольный клуб «Оренбург» покинул высший дивизион чемпионата России. Это стало известно за тур до конца сезона. В заключительном матче, даже если команда победит, «горожане» уже не смогут подняться с последнего места. Следующий сезон «Оренбург» проведет в ФНЛ.

Из РПЛ «Оренбург» вылетел из-за коронавируса

Не только из-за него, конечно, но COVID-19 сильно ударил по команде Константина Парамонова.

Все началось после матча с «Локомотивом». Это была первая игра для «Оренбурга» после рестарта чемпионата. Играли в Москве, до встречи результаты на коронавирус у всех игроков и сотрудников клуба были отрицательными. Проверились после игры – нашли положительных. При этом в «Локомотиве» зараженных не было.

В итоге Роспотребнадзор закрыл «Оренбург» на карантин. Команда просто не смогла провести два следующих матча – с «Краснодаром» и «Уралом», и ей засчитали два технических поражения.

У «Оренбурга» был выход – выпустить на матчи молодежь и избежать «технарей», однако в клубе этот вариант отвергли.

- Наша молодежная команда не тренировалась и не сможет оказать должного сопротивления гостям. Мы уважаем нашего соперника ФК «Краснодар», матчи с которым всегда носили принципиальный спортивный характер, и не хотим ставить краснодарских коллег перед сложным выбором о переносе матча или игрой с молодежной командой. Такой футбол будет не интересен болельщикам и по нашему мнению принесёт репутационный урон как нашему клубу, так и всему российскому футболу, - транслировали перед встречей с «Краснодаром» позицию клуба в пресс-службе «Оренбурга».

«Горожанам» светило третье подряд техническое поражение, но в итоге власти разрешили «Оренбургу» вылететь в Казань на матч с «Рубином». Дома команда оставила всех больных игроков – в заявке в итоге оказалось всего 16 человек. Обескровленный, почти не тренировавшийся «Оренбург» в итоге дал бой «Рубину», но все равно уступил – 0:1.

Не только коронавирус

Следом команда Парамонова продолжила терять очки. Сначала был разгром от ЦСКА 0:4, затем безголевая ничья с «Ростовом», а финальную точку поставил предпоследний тур. В Петербурге «Оренбург» уступил «Зениту» 1:4, а в параллельном матче «Крылья Советов» сыграли вничью с «Краснодаром» и стали для оренбуржцев недосягаемыми.

В итоге «Оренбург» финишировал на последнем месте, с которого уже не поднимется. У «горожан» в активе 24 очка. У идущих выше «Крыльев Советов» и «Тамбова» по 28. Однако тамбовчане свой матч в 29 туре еще не сыграли.

После рестарта сезона «Оренбург» смог набрать только одно очко – благодаря ничьей с «Ростовом». Фото: ФК «Оренбург».

Перед возобновлением чемпионата «Оренбург» был выше зоны вылета и имел все шансы туда не рухнуть, но коронавирус спутал команде все карты.

Правда, как уже было сказано выше, не только он. Зимой «Оренбург» покинул Владимир Федотов. Он возглавил футбольный клуб «Сочи». На место Федотова взяли Константина Емельянова. Но не успел специалист толком поработать в клубе, как «Оренбург» объявил о его отставке. Команду подхватил Константин Парамонов. Тогда «Оренбург» шел на 13-ом месте, новый наставник и не думал, с какими трудностями ему придется столкнуться.

Помимо перестановок на тренерском мостике произошли пизменения и в самой команде. «Оренбург» покинул лидер атаки Джордже Деспотович. Форвард уже подписал контракт с другим российским клубом. Ходят слухи, что это «Рубин».

«Оренбург» уступил чемпиону страны «Зениту» 1:4 и лишился всех шансов подняться с последнего места. Фото: ФК «Оренбург».

Надежда только на расширение лиги

Обескровленный и изможденный «Оренбург» в итоге вылетел. В элитном дивизионе после возвращения из ФНЛ команда продержалась всего два сезона.

После встречи с «Зенитом» наставник «горожан» Константин Парамонов ухватился, пожалуй, за последнюю ниточку, которая позволила бы команде остаться в РПЛ – расширение лиги:

- Восприму возможное расширение лиги с положительными эмоциями. В конце сезона я не видел спортивной составляющей. Если бы лигу расширили, было бы замечательно. Обращаюсь к руководству лиги – если есть возможность, если вы считаете, что конец этого сезона это форс-мажор… Кому-то дали шанс, той же «Уфе». Наш Роспотребнадзор более строго отнесся к этому [коронавирусу] и не дал нам сыграть два матча. Если есть возможность, предлагаю расширить лигу, сделать следующий сезон экспериментальным. Возможно, в конце следующего чемпионата вылетят не две команды, а четыре.

Однако к словам главного тренера «Оренбурга» вряд ли кто-то прислушается. Клуб точно вылетает в ФНЛ.

А кто еще?

А вот кто составит компанию «Оренбургу» - пока не понятно. И будет ли вообще эта компания. «Тамбов» сегодня, 16 июля примет в Нижнем Новгороде «Сочи», а 22 июля сыграет в Москве с ЦСКА. «Крылья Советов» в тот же день сыграют дома с «Сочи». В этих трех матчах и решится, кто в итоге займет 15 место.

Но будет ли 15 место роковым – решат «Химки». Если подмосковный клуб все-таки соберется в РПЛ, то 15-ая команда вылетит в ФНЛ, если нет, то останется. По последним данным «Химки» собираются остаться в Футбольной национальной лиге.