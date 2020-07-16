«Дали два месяца на эвакуацию в никуда»: почему питомцы приюта в Тольятти снова могут стать бездомными

В Тольятти разворачивается душещипательная история. Местный приют для животных «Добрый дом», созданный семь лет назад и приютивший сотни брошенных собак и кошек, оказался под угрозой закрытия, а его хвостатые питомцы получили реальный шанс снова стать голодными бездомышами.

«Освобождайте территорию»

В недостроенное офисное здание на Лесопарковом шоссе приют «Добрый дом» переехал семь лет назад. Тогда 45 собак и 23 кошки пришлось экстренно спасать из другого приюта города, где они были замурованы кирпичной стеной. Неравнодушные волонтеры буквально на руках выносили животных через окно. Собственник здания на Лесопарковом шоссе разрешил Стелле Белгородцевой разместить спасенных четвероногих на своей площадке, и закипело строительство. Благодаря помощи неравнодушных жителей Тольятти приют благоустроили, создав для животных комфортные условия, численность взятых на попечение собак и кошек перевалила за сотню… Казалось бы, жизнь налаживается, но беда пришла откуда не ждали.

Семь лет назад добровольцам пришлось вручную выносить мусор и приводить здание в порядок. Фото: "Добрый дом"

На днях руководству приюта пришло уведомление от коммунальщиков – мол, готовьтесь, мы вам отключаем свет. В «Добром доме» схватились за голову – все коммунальные платежи вносим вовремя, как же так? Оказалось, что ООО "В/Ч-2003", которое предоставило приюту свои недостроенные здания, исключили из реестра юрлиц. АО «ОРЭС-Тольятти» сразу сообщило, что все договора об энергоснабжении таким образом оказываются недействительными. А значит, отключат электричество, перестанет работать качающий воду насос, вентиляторы, отопление, холодильники и т.д. Кроме того, договор аренды у приюта тоже становится недействительным, а значит, нужно срочно освобождать обжитое место и съезжать «в никуда».

В отчаянии зооволонтеры обратились за помощью к властям, умоляя помочь им выжить. Открытое обращение к властям с просьбой не дать погибнуть приюту на своих страничках в соцсетях опубликовали многие неравнодушные жители Тольятти.

Первое время животным приходилось жить на улице. Там же на печке им готовили еду. Фото: "Добрый дом"

«Предлагаем варианты, а они не соглашаются»

Мэрия отреагировала – 13 июля в администрации собрали совещание, позвали на него зоозащитников.

- Ситуация вокруг приюта для безнадзорных животных на Лесопарковом шоссе находится на личном контроле главы Тольятти, - сообщили журналисту «КП-Самара» в мэрии города. – Мы провели с активистами приюта встречу, предложили несколько альтернативных вариантов для продолжения работы на законных основаниях. В частности, предложили другие территории для размещения имущества и животных. Также до момента переезда администрация готова предоставить приюту генераторы для электроснабжения и насос для воды. Ни по одной из них администрация Тольятти обратной связи не получила. Вынуждены констатировать, что пока активисты и волонтеры благотворительной организации ведут активную деятельность только в социальных сетях, не принимая во внимание предложенные им варианты.

Правда, какие именно участки были предложены приюту, в мэрии Тольятти назвать отказались. Представители приюта в соцсетях утверждают, что ничего конкретного им не предложили.

Сейчас все животные живут в комфорте, тепле и заботе. Фото: "Добрый дом"

- Нам подтвердили, что пока у нашего земельного участка статус временного и проводить с ним какие-либо манипуляции невозможно. Итогом рабочей встречи фактически установлено, что «Доброму дому» даны 2 месяца на эвакуацию приюта. Пока не определено ни место, ни способ эвакуации. В прошлый раз предложили раздолбанную воинскую часть напротив Зеленовки. С горами мусора и с таджиками, устроившими там ферму. Без забора и с разрушенными строениями. Фактически нам дали два месяца на эвакуацию в никуда, - написали представители приюта в соцсетях.

Руководитель приюта Стелла Белгородцева объясняет – нет, зооволонтеры не привередничают.

- В обустройство этого места вложена душа и много-много труда. А еще – деньги обычных горожан, которые помогали бездомным хвостикам от чистого сердца. Мы не можем их предать. Мы не хотим переезжать отсюда, мы просим, чтобы власти нашли возможность помочь нам оформить все по закону и остаться на прежнем месте, - объяснила Стелла Белгородцева журналисту «КП-Самара». Она пояснила, что сейчас руководство приюта готовит письмо на имя губернатора Самарской области Дмитрия Азарова с просьбой подключиться к решению ситуации.

«С документами поможем»

Помощь в решении ситуации пришла от прокуратуры. Здесь оперативно подключились к решению проблемы, провели проверку и выяснили – собственника здания исключили из ЕГРЮЛ без выяснения всех обстоятельств.

- Налоговая служба провела проверку и выяснила, что ООО «В/Ч-2003» не осуществляет финансово-экономическую деятельность, и на этом основании исключили компанию из реестра юрлиц, - пояснил журналисту «КП-Самара» прокурор Центрального района Тольятти Рамис Сабирзянов. – Однако в налоговой не учли тот факт, что у компании имеется имущество, которое безвозмездно сдается приюту. Прокуратура разъяснила налоговой службе данный факт и сейчас при нашей поддержке собственник готовит заявление на восстановление записи в ЕГРЮЛ. С ресурсоснабжающими организациями вопрос тоже решен – мы договорились, что они не будут отключать электричество и возобновят действие договоров. Прокуратура будет держать ситуацию на контроле.