2020-07-16T16:26:42+03:00
Спорт

Коронавирус футболистов «Сочи» отправляет «Крылья Советов» в ФНЛ

Однако есть еще надежда - «Химки» могут отказаться от РПЛ в пользу самарской команды.
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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«Крылья» уже точно 15-е: они не догонят «Тамбов», их не догонит «Оренбург».«Крылья» уже точно 15-е: они не догонят «Тамбов», их не догонит «Оренбург».Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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В футбольном клубе «Сочи» нашли коронавирус. Положительные тесты выявили сразу у девяти игроков. Сообщение об этом появилось на сайте Российской премьер-лиги в четверг, 16 июля, в день матча «Сочи» с «Тамбовом».

- Девять представителей «Сочи» сдали положительные тесты на коронавирус. Их результаты стали известны 16 июля. Клуб уведомил региональное управление Роспотребнадзора и ожидает дальнейших указаний ведомства. «Сочи» не сможет принять участие в матче 29-го тура против «Тамбова», - говорится на сайте РПЛ.

Пока окончательного решения нет, но, судя по всему, «Сочи» получит техническое поражение за матч с «Тамбовом». Это совсем не на руку «Крыльям Советов».

Почему коронавирус «Сочи» не выгоден «Крыльям»?

Потому что прямой конкурент за спасительное четырнадцатое место «Тамбов» получит три очка без боя, именно на столько оторвется от самарцев и будет уже недосягаем для команды Андрея Талалаева.

В следующем туре «Крыльям» играть как раз с «Сочи». Эта встреча должна пройти 22 июля на «Самара Арене». Однако пока совсем не понятно, пройдет ли она вообще. После обнаружения коронавируса южане должны минимум две недели просидеть на карантине, как это было с «Оренбургом». Тогда «Сочи» получат еще один «технарь» за матч «Крыльями», а волжане – три очка. Однако власти могут пойти на встречу южанам и разрешить команде сыграть в Самаре здоровыми футболистами.

Как все будет – никто не знает. Остается ждать решения Роспотребнадзора.

Но и в случае, если «Крылья» возьмут три очка в матче с «Сочи» (благодаря техническому поражению или выйдя на поле – не важно), они уже не поднимутся на 14-ое место.

Даже если «Тамбов» потеряет очки в заключительном туре, он будет опережать «Крылья Советов» по личным встречам (самарцы выиграли дома 2:0, но проиграли на выезде 0:3). Это решающий показатель, прописанный в регламенте лиги. Получается, «Тамбов» уже точно 14-ый, а «Крылья» - точно 15-ые.

Судьба «Крыльев» в руках «Химок»

15-ое место – зона вылета. Однако «Крылья» еще могут спастись. Все будет зависеть от «Химок».

Не удивляйтесь. Подмосковный клуб по итогам сезона занял второе место в ФНЛ и получил право на повышение в классе. Однако в «Химках» несколько раз заявляли, что не собираются в Премьер-лигу. У клуба не хватает на это денег. По последним данным, команда продолжит выступление в ФНЛ, а о РПЛ даже не думает.

Однако официально «Химки» пока не объявили о своем решении, но на лицензию в РПЛ на всякий случай подали. Так что судьба «Крыльев Советов» целиком и полностью в руках подмосковной команды.

Самарским болельщикам и «КС» остается ждать, какое решение примут в «Химках».

ИСТОЧНИК KP.RU

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