Коронавирус в Самарской области, последние новости на 17 июля: самарцы на пляжах, а iВолга-2020 пройдет онлайн

В Самарской области понемногу уменьшается число коронавирусных больных. Значит ли это, что пандемия пошла на спад или "передышка" временная, пока до конца не ясно. Но жители региона мало где соблюдают масочный режим, а с социальной дистанцией в переполненном общественном транспорте и вовсе "туго".

Статистика коронавируса в Самарской области на 17 июля 2020 года

По данным на 7 утра сегодняшнего дня в Самарской области с начала пандемии подтверждено 6135 случаев заболевания коронавирусом. За прошедшие сутки было выявлен 57 новых заболевших: 27 из них в Самаре, 5 в Сызрани, по 4 в Кинеле и Отрадном. Тольятти пока "выбыл" из тройки антилидеров - за сутки COVID-19 там подтвердился у 3 человек. На интерактивной карте можно проследить, в каких городах и районах коронавирусных больных больше, а где меньше.

По-прежнему львиная доля заболевших - это те, кто поступил в больницы с ОРВИ и пневмонией: из 57 заболевших таким образом коронавирус подтвердили у 27 пациентов. Еще 14 человек раньше контактировали с "заразными", а у 16 никаких контактов и симптомов не было вообще, их выявили при профилактическом обследовании.

На данный момент от COVID-19 уже вылечились 3812 пациентов, под наблюдением остаются 293 человека. Показатель смертности в регионе на 100 тысяч человек гораздо меньше, чем по стране: по России фиксируется цифра в 8,18, у нас в регионе - 2,28.

Жизнь с коронавирусом: фестивали под вопросом

Коронавирус продолжает вносить свои правки в жизнь самарцев. Из-за жары пляжи переполнены, и хотя власти просят жителей регионе соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, мало где это по факту получается. В основном маски надевают в "официальных" учреждениях, где об этом на входе просит охрана.

Тем временем организаторы форума iВолга-2020 сообщили, что на мероприятие уже подано более 2000 заявок, регистрация завершится 28 июля, а сам форум пройдет с 24 по 28 августа. Вот только в этом году он состоится в онлайн-формате, как и Грушинский фестиваль до этого. Виной всему - эпидемиологическая обстановка.

Фестиваль "Протока" (организаторы называют его кемпингом) в онлайн-формат переходить не стал, но переехал с привычного места на турбазу, мероприятие запланировано на 3-16 августа 2020, в интернете уже активно продаются путевки.

А вот "Метафест" переезжать с Мастрюковских озёр не желает. Если до 21-22 августа, когда должно состояться мероприятие, коронавирус пойдет на спад и власти разрешат фестивали, "Метафест" состоится, в противном случае - отложится до следующего года. Дату и место проведения организаторы в 2020 году менять не намерены.