Усатая сова, озеро, которого нет и вера в лучшее будущее: показываем, чем живет Безымянка прямо сейчас

«КП-Самара» продолжает новую рубрику в формате фотопрогулки. Виртуальное путешествие длиной в один рабочий день с субъективно выбранными местами, которое, возможно, поможет открыть что-то новое о родном городе, вспомнить любимые места, а главное — послушать истории людей, которые здесь живут.

В годы войны Безымянка стала главным промышленным центром Самары. Именно здесь, рядом со станцией новой железной дороги, которую начали прокладывать в 1875 году, в 1940 году начали возводить авиационные и моторные заводы, эвакуированные в Запасную столицу из разных уголков страны. Потом вокруг огромной стройки начал расти рабочий поселок на 100-150 тыс жителей. К концу войны эта цифра была значительно превышена.

Сегодня Безымянка остается рабочей, хотя по-прежнему в строю далеко не все заводы. Но даже главная аллея Трудовой Славы напоминает о славном прошлом и стахановских подвигах. И если для жителей центра Безымянка - это всего лишь далекий спальный район, то сами жители местных сталинок и хрущевок уверены: то, что Самара стала городом трудовой доблести - их заслуга. Свою прогулку по району наш фотограф начала со знакомства с живописцем безымянской истории - писателем Андреем Олехом.

Андрей Олех, писатель, автор трилогии о БезымянкеФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Андрей Олех, писатель, автор трилогии о Безымянке

На Безымянке много разных двухэтажек, их строили с начала 40-х годов. Часть из них строилась трудмобилизованными, часть – пленными немцами, а те что ближе к площади Кирова – заключенными Безымянлага. Их тяжелая история, осталась историей, сейчас эти домики выглядят очень трогательно.

Двухэтажки ничего не провозглашают в отличии от парадных «сталинок» на Победе, не наводят уныния, как более поздние одинаковые «хрущевки». Если присмотреться, то у каждой двухэтажки есть свое лицо. У них человеческий размер, они утопают в зелени, а если воздух влажный, что на туманной Безымянке случается часто, то можно почувствовать их чуть пыльный, но довольно приятный запах, как и должны пахнуть старые вещи.

Эти дома, построенные 80 лет назад, не молодеют. Заполненные ими кварталы от Металлурга и до 22 Партсъезда редеют с каждым годом. Современная точечная застройка соседствует с заброшенными двухэтажками: выбитые окна, строительный и бытовой мусор внутри. Хотя многие представляют архитектурную ценность, защитников у них пока нет. И в этой уходящей истории для меня все очарование Безымянки.

Упомянутые писателем Андреем Олехом двухэтажки можно увидеть на ВоронежскойФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Экскурсия по Безымянке может оказаться очень любопытной. Не все двухэтажки в хорошем состоянии, но есть и те, что отремонтированы на пять с плюсом. Интересно, но в "быстровозведенных" в то время домах есть некий особенный шарм - вроде бы, тяжелое было время, а про "украшательство" думали.

Зона отдыха на улице ВоронежскойФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители этих домов по-своему счастливы. С одной стороны - живут в городе, в 10 минутах ходьбы от метро, трамвая, автобуса. С другой - во дворе стоят велосипеды, на веревках сушится белье, соседи устраивают посиделки в палисаднике с шашлыками. Все это - тоже определенный безымянский шарм.

А это - бывший туалет, теперь просто стена с граффитиФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Парк Молодежный - центр развлечений Безымянки. Парк металлургов - это уже металл, за дорогой. А тут своя прелесть. Среди деревьев люди устраиваются на пикники, а по всему парку можно найти следы развитой цивилизации. Например, кирпичное здание бывшего туалета. Сейчас здесь только биокабинки, а раньше все было капитально.

Раньше в парке было озеро, а теперь только лягушкиФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Еще одно большое расстройство местных жителей - пересохшее озеро. Раньше здесь даже можно было покататься на катамаранах, но потом вода ушла. Есть несколько версий: из-за строительства многоэтажек по соседству, жаркого лета... Результат один - влажно здесь бывает только весной, тогда тут прыгают радостные лягушки. Летом же сушь и камыш.

Редактор сайта КП-Самара Ольга Афанасьева, Евгений Котмышев, инженерФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ольга Афанасьева, редактор сайта samara.kp.ru:

- На Безымянке я живу всего-то лет пять. Когда мы познакомились с Женей, он как раз купил квартиру около парка Молодежный. Первый раз я ехала к нему в гости с ужасом. В студенческие годы в этот парк нас как-то погнали на субботник. Я долго ехала, заблудилась и была шокирована местными зарослями. Первая мысль была: боже, здесь очень удобно прятать трупы. Но потом оказалось, что жить здесь очень комфортно. Я сама родом из маленького поселка, и все эти человейники и многоэтажки мне не по душе. А вот уютные хрущевки, закрытые дворики и много зелени очень даже по мне. Мы живем практически в двух шагах от парка и всегда по вечерам гуляем либо здесь, либо на аллее Трудовой Славы. И если сама аллея благоустроена, то вот парку не хватает лоска и возможностей. Почему-то все вложения всегда идут в центр, ну либо в более раскрученные места. Жители района мечтают об озере в парке, но пока что здесь даже нет нормального асфальта. Зато есть самое вкусное мороженное с изюмом, которого я не видела больше нигде в городе. На роликах не покатаешься - только кувырком через ямы. А вот со скандинавскими палками здесь гуляют с большой охотой.

Иногда становится обидно, что вся красота - в центре. Из "фотозон" у нас клумбы, декоративная капуста на грядке и стелы предприятий. А вот все Буратино, Суховы и прочие малые формы - они только для "центровых". Я хочу, чтобы это изменилось. Хотя и сейчас мне очень нравится устраивать экскурсии друзьям, которые не были на Безымянке: даже на дома можно любоваться очень долго, а уж если начать еще и дворики изучать!

Еще один огромный плюс Безымянки - огромное количество транспорта, всякого разного - и метро, и автобусы, и маршрутки, и трамвай. Прямо рядом с нами ходит 13-й - это наша связь с городом, возможность за 20 минут оказаться рядом с Постниковым оврагом, а это уже полноценный центр Самары. И мне очень нравится, что после рабочего дня в городе я могу уехать из этой суеты, от многолюдья, и оказаться в своем зеленом спальном и рабочем районе.

Еще в Безымянке я люблю людей. Многие из них живут в этих домах и квартирах всю жизнь, здесь же жили их родители. У них есть истории трудовых династий и даже просто в магазине можно разговориться и услышать из первых уст историю целого завода. Разве не чудо для журналиста?

Евгений Котмышев, инженер НИИ "Экран"

Мое знакомство с Самарой началось с Безымянки. Я собирался поступать после 9 класса в авиационный техникум, а он как раз находится здесь. И когда я впервые приехал в областную столицу из Отрадного - небольшого городка в области - я как раз и оказался в центре этого рабочего района. Поэтому Самара показалась мне очень дружелюбной и понятной: такой же пятиэтажной, зеленой, очень похожей на мою малую Родину.

Потом я все-таки не пошел в техникум, уже поступил в аэрокосмичесвкий университет. И так получилось, что самая удобная квартира для меня нашлась опять же на Безымянке, где я и провел чудесные два года до переезда в общежитие.

А потом я купил квартиру тоже здесь. Повезло - она нашлась в доме, где жил мой друг детства. Да и вообще, весь этот район напоминал мне город, где я рос. У нас под окном деревья, в двух шагах -парк, вокруг малоэтажная застройка, а напротив вообще частный сектор. Там поют петухи и лают собаки - а в 6 минутах ходьбы шумный проспект Кирова. Мне кажется, что Безымянка - это район контрастов, но очень необычных.

Интересоваться историей района я стал после того, как прочитал книги Андрея Олеха. Тогда я много ходил по улицам, чтобы найти дома, о которых идет речь, стал смотреть видеоролики в интернете.

Я восхищаюсь тем, что живу в районе победителей - людей, которые в СССР строили самолеты, запускали в космос ракеты, были настоящими профессионалами. Они даже строили себе дома сами - разве это не замечательно? Жалко, конечно, что многое из этого наследства просто разрушено сегодня. Ветшают дома - а новые не годятся им в подметки, куда-то дели озеро, разваливаются дороги, не работают заводы. Хотелось бы, чтобы у Безымянки было еще и будущее, а не только прошлое.

Безымянский ЖКХ-арт радует усатой совой и прочей живностьюФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Здесь есть свой интересный ЖКХ-арт. Удивительные открытия можно сделать, просто гуляя по дворикам. Здесь - на Ставропольской - пошли дальше обычных клумб из бывших автомобильных шин.

Дарья Нефёдова, певица, Фрол Весёлый, художникФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Дарья Нефёдова, певица

Я приехала из Москвы, просидев на карантине месяц в одиночестве, и мне здесь стало очень хорошо. Зелёное — всё, куда ни посмотришь. Кроны тополей какие-то космические, после столичных каменных джунглей они кажутся инопланетными. Я сразу влюбилась в Безымянку!

Фрол Весёлый, художник

Доведись мне экскурсию по Безымянке делать, я бы дворец спорта авиационного завода показал. Здесь раньше местные бандюганы собирались — на спорте, подкачанные. Убивались они где-то в других местах, а здесь у них был заповедник. Напротив стоял пивбар «Рассвет», и там они посиживали. На улицу Победы бы еще привёл, домов интересных много. У меня мастерская там. Творческий беспорядок достиг такого размаха, что даже кошка бежала. Площадь Кирова еще нравится Жаль, что кинотеатр «Сокол» раздолбали. Ходили с отцом туда фильмы смотреть. Тогда индийское кино было популярно. Песни эти все, пляски, эмоции преувеличенные, но однажды очень глубокий фильм посмотрел и был фраппирован. Самое неприятное для меня место на Безымянке — это Кировский вещевой.

Здесь многое хочется переделать. Плиткой застелить. Я на Безымянке побольше паблик-арт проектов поставил. Сейчас только памятник Кирову да «Женщина-мать» в сквере «Родина» остались. Этого очень мало для такого большого жилого массива.

Скульптурная композиция «Женщина-мать» в сквере «Родина»Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сквер Калинина - или "Родина", как его называют сейчас - место легендарное. Сейчас здесь стоит фигура Женщины - матери, которая ждет с войны сыновей и мужа. А раньше это было место сходок фураг - представителей безымянской субкультуры.

Юля, свадебный стилистФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Юля, свадебный стилист

Я родилась на Безымянке, выросла и сейчас живу. Хочу сказать, что район меняется и не всегда в лучшую сторону. Например, на месте котлована в «Молодёжном» было прекрасное озеро, по которому плавали катамараны, и мы здесь даже купались. С будущим мужем я в этом парке познакомилась. Атмосфера, которая здесь была тогда, очень располагала: много кафе, музыка играла, танцевать можно было.

До 1949 года улица Победы называлась Второй улицей Безымянки, в тот период она была застроена монументальными СталинкамиФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Улица Победы - одна из главных безымянских артерий. Раньше по ней проходили трамвайные рельсы, а сейчас от них не осталось и следа. Зато здесь есть метро.

Торговая зона на улице ПобедыФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Но местами, конечно, все не так красиво - стоит буквально завернуть за угол.

Клавдия, пенсионер

На Безымянке живу давно, тридцать с лишним лет. Вот уже три года как хобби у меня появилось — воробьев кормить. Стараюсь так хлеб кидать, чтобы только им доставалось: воробьи шустрые, сразу схватывают, а голуби медленные, пока перетаптываются, у них добычу-то и уводят из-под клюва. Прихожу сюда пару раз в день в любую погоду почти.

Мне все в этом районе нравится, но вот сквер Авиаконструкторов до ума бы довели. Асфальт здесь никудышный, выглядит неопрятно.

Сквер Авиаконструктора получил свое название только в 2014 году, до этого он был безымяннымФото: Светлана МАКОВЕЕВА

В сквере и в самом деле очень много сделано: поставили лавочки, навели порядок. Но асфальт - это главная болезнь не только Безымянки, но и всей Самары.

Дома с интересными балконами в переулке ЩтамповшиковФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Все дома на Безымянке разные. Например, больница Семашко вообще похожа на какую-то купеческую усадьбу. Но такого никогда не было.

Татьяна, в декретном отпускеФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Татьяна, в декретном отпуске

Жарила во дворе шашлык, фотографироваться отказалась, но дети с её согласия охотно позировали, а заодно и охлаждались, прыгая в ближайшую лужу

Уже десять лет тут живу, район нравится, а вот дом наш, двухэтажка, разваливается, Крыша течет, стены трескаются, штукатурка осыпается. Его признали аварийным. Ждём теперь, когда переселят.

В августе прошлого года на Кировском рынке частично начали сносить торговые павильоны, и вид с моста начал менятьсяФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кировский рынок - тоже часть Безымянки. Вокруг - много заводов, но они уже закрыты. А еще - железная дорога и станция метро.

Обанкротившийся подшипниковый завод № 9Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Один из этих заводов - подшипниковый. Здесь делали действительно уникальную продукци, но капитализм победил всех.

Али, продавец на Кировском рынкеФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Али, продавец на Кировском рынке

Сам я из Таджикистана, сюда недавно приехал. Город красивый и погода отличная, жаркая. Сейчас торговля хорошо идет, а на время карантина мы не работали, и это тяжело было.

Вообще я хочу тут девушку хорошую встретить и жениться.

На Безымянском рынке запрещено снимать, но один из продавцов сказал, что согласится и назвал стоимость — 5 тысяч рублейФото: Светлана МАКОВЕЕВА

А этот рынок находится на улице Воронежская. Внутри все не так красиво, но снаружи выглядит просто монументально.

Площадь Кирова — одна из основных достопримечательностей на БезымянкеФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Дворец культуры за забором, его реконструируют. На площади также есть доска почета с именами людей, прославивших Самару своим трудом.

Темпераментный абориген около помещения, которое раньше было киоском «соки – воды», потом магазином и наливайкойФото: Светлана МАКОВЕЕВА

По Безымянке лучше бродить прохладным осенним днем. Конечно, чувствуется, что здесь все далеко от центра. Гораздо больше заброшенных и неухоженных мест. Но теперь все, возможно, изменится. Ведь в городе трудовой доблести, которым стала Самара совсем недавно, самый трудовой район должен стать настоящей достопримечательностью. Интересно, получится?