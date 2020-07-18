Коронавирус в Самарской области, последние новости на 18 июля: открытие детских лагерей и возможность для туристов избежать обсерватора

Количество заразившихся коронавирусом за сутки в Самарской области продолжает скакать вверх и вниз: то немного уменьшается, то чуть увеличивается. Однако, как отметили на заседании оперативного штаба, которое прошло накануне, динамика заболеваемости стабилизируется и наблюдается устойчивая тенденция к ее снижению.

Статистика коронавируса в Самарской области на 18 июля 2020 года

По данным на утро 18 июля в Самарской области подтвердили 6 406 случаев заболевания COVID-19. Выздоровели 3 883 человека, скончались – 73 жителя региона.

При этом эксперты отмечают: показатель заболеваемости в Самарской области на 100 тысяч населения практически в три раза ниже, чем по России. А процент выздоровевших увеличился до 62,7%.

Министр здравоохранения региона Армен Бенян отметил положительную динамику госпитализации. 606 пациентов сейчас находятся в больнице, а 982 лечатся дома, т.к. болезнь у них проходит бессимптомно. По словам Беняна, это признак стабильной ситуации.

Всего же свободных коек в больницах области – 69,3%.

«А чё это вы здесь делаете, а?»

Эта фраза из фильма «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён» плотно ассоциируется у нас с детскими лагерями. А они, кстати, начнут работать в Самарской области уже на этих выходных.

Коронавирус отодвинул начало сезона аж к середине лета. Но это все-таки случилось - 19 июля детей примут 28 лагерей.

- Три детских центра (санаторий «Волжанка» г.о. Самара, ДОЛ «Юность» г.о. Сызрань, ДОЛ «Молодая гвардия» г.о. Чапаевск) планируют принять 380 воспитанников учреждений для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. Педагогический состав детских лагерей усилен педагогами из учреждений, - отметили в правительстве Самарской области.

Не всех туристов посадят в обсерватор

С 1 августа возобновится авиасообщение с некоторыми странами. Конечно, некоторые любители путешествий воспользуются этой возможностью и рванут за границу. Тем более, что они могут избежать обсерватора после возвращения на родину.

Для этого нужно несколько вещей. Во-первых, полететь в ту страну, где благоприятная эпидемиологическая обстановка. Во-вторых, сделать анализ на коронавирус. В третьих, получить отрицательный результат.

Все остальные отправятся в санаторий «Колос» в Кинель-Черкасском районе, где оборудовали обсерватор.