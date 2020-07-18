"Детей не пустят на речку, а вожатых домой": студентка рассказала о посткоронавирусной жизни летних лагерей

В Самаре - да и по всей стране - начинают открываться детские лагеря после коронавируса. Изменится многое. Вожатая из одного из таких лагерей рассказала журналисту КП-Самара, что сейчас происходит за закрытыми дверьми таких "зон отдыха" и как готовятся встретить детей.

Просыпаемся в восемь утра, засыпаем после часа ночи

Сессия закрыта, теперь можно и отдохнуть, жаркое лето этому всячески способствует, а вот моя мама нет. Гулять целыми днями конечно хорошо, но заняться чем-то полезным и параллельно заработать, по ее мнению, еще лучше. А тут как раз подруга предложила пойти вместе работать в лагерь. Детей я люблю, и для моей будущей профессии-учительницы это будет полезный опыт – вот и согласилась.

Готовиться к смене пришлось долго: К традиционным медицинским проверкам добавился и тест на коронавирус. В это время саму территорию лагеря обрабатывали так, что и не снилось: не только от комаров и клещей, но и от микробов.

С самого начала нам раздали анкетки и попросили их заполнить. Там в каждой колонке был перечислен вид деятельности: спорт, танцы, пение, художественное слово, квн, чтение стихов. Нужно было поставить плюсики тому, что нам интересно. Я выбрала спорт и квн, благодаря чему теперь одна из тех, кто отвечает за подготовку спортивных соревнований для детей и номера КВН для общего выступления.

Подъем у нас в восемь утра, лечь спать получается после часа ночи, весь день мы чем-то заняты: мастер-классами, упражнениями на сближение, программой для ребят. Усердно готовим мероприятие-открытие для первого дня, когда дети приедут, продумываем и готовим номера, организаторы нам в этом помогают, они же ставят флэшмоб, дети всегда охотно принимают в нем участие.

Вожатые тоже останутся заперты на все времяФото: Артем КИЛЬКИН

Если детей не привезут, я сама поеду за ними

Вожатые всегда приезжают раньше, чтобы успеть подготовиться к заезду детей. Сначала детей должны были привезти 16 июля, потом сказали – 19, но идут разговоры о том, что смену могут перенести еще дальше или вообще отменить. Этого я не переживу. Если детей не привезут, я сама поеду за ними. Почти всё готово к их заезду, мы очень стараемся. В начале каждого дня мы всегда убираемся, готовим территорию, проверяем корпуса, в общем следим, чтобы везде было чисто и аккуратно.

Когда правительство Самарской области назовёт день, в который разрешат детям заехать, они смогут приехать только в этот единственный день, двумя-тремя днями позже, с опозданием, нельзя будет.

Я уже жду, когда буду с ребятами делать саше, это такие мешочки с наполнителем. Мы подбираем определенные травы или шишки, складываем в фатиновую ткань и обвязываем ленточкой. Они служат для разных целей в зависимости от наполнения, например являются успокаивающими, ароматизирующими и т. д. Впервые я узнала о саше здесь, и мне очень понравилось.

Никого не впускать – никого не выпускать

Я думала, что будет много ограничений из-за ситуации с коронавирусом, боялась, не разрешат общую зарядку, дискотеки и свечки, но пока всё не так уж и строго, если конечно детям вообще разрешат приехать. Помощник директора иногда ходит с антисептиком. Вместо традиционного купания в реке, дети будут плавать только в бассейне, так как за территорию лагеря в этот раз выходить запретили, а река находится за его территорией.

Вот только никого не будут впускать, родственники не смогут навещать детей и передавать им что-то, а также детей и вожатых не будут выпускать на несколько дней домой. Двери закрыты. Лучшая подруга и парень укоризненно смотрели на меня, когда я объявила им, что устроилась работать в лагерь и уезжаю на 21 день. Мол бросаешь нас в самый разгар лета. Так ко всему прочему, мама моего парня, которая живёт далеко, приезжает именно в то время, когда я буду в лагере, а мы должны были с ней познакомиться, ведь больше в этом году такой возможности не будет. И я так надеялась, что смогу выбраться хотя бы на денёк, ведь раньше всегда разрешали, но только не в этот раз.

Купаться в этом году - только в бассейнеФото: Евгения ГУСЕВА

За нами постоянно следят

«На вас будут всегда смотреть, как вы себя проявляете, какие роли в команде на себя берете, возникает ли контакт внутри группы», – сразу сказали нам организаторы. И не обманули. Какие бы мастер-классы и упражнения ни проводились, мы видели, за нами следят. Да даже во время подготовки к концерту – постоянно.

У нас проводился мастер-класс: мафия. Нет, мы играли не в обычную, многим знакомую игру, роли были схожими и в итоге нам тоже нужно было вычислить мафию до того, как она «убьет» мирных жителей, но условия были другими. Ведущей была женщина-психолог, и она каждый раз их меняла и наблюдала за тем, что происходит внутри команды и с каждым отдельным членом. Она подмечала, почему, например, коп, когда намекал на мафию, не сказал, что он коп, и не попытался убедить других поверить ему. В игре возникали сложные повороты, когда трудно было принять сторону. «Убитый» говорил последние слова, после чего и каждому участнику давалось право высказаться. Я думаю, эта игра показала по нашему поведению, как распределяются роли у нас в команде, кто обладает качествами лидера, кто может убедить других «последовать» за ним, кто провоцирует конфликты, а кто предпочитает оставаться в стороне. После этого мастер-класса я задумалась о том, как я себя веду в сложных ситуациях и какую роль беру.

«Свободное падение» – проверка на доверие

Настоящим испытанием было пройти веревочный курс. Творческий поиск, принятие нестандартных решений, взаимопомощь и поддержка в команде – вот на что он был направлен. Каждая команда должна была пройти десять станций. Крышка от краски, в которую продеты ниточки, стакан воды, стоящий на крышке – на одной из станции команда должна была пронести стакан с водой, держась за ниточки. Было важно чувствовать друг друга и работать слажено. Это испытание показало, что каждый в команде важен.

Но больше всего мне запомнилась станция «Свободное падение». Как нам сказали, это проверка на доверие в команде. Нужно было прыгнуть с высокого пня, доверившись участникам своей команды, что они тебя поймают. Когда пришла моя очередь, и я забралась на пень, ноги трясло. Какой бы смелый ты ни был и как бы ни доверял команде, все равно сами собой возникают мысли: а что если не поймают, не успеют, не удержат, упаду. В моей команде все прыгнули и всех поймали.

Орлятский круг

Слева друг и справа друг,

Чуть качнулся Орлятский круг.

Тут лишь о главном услышишь слова.

Руки в размахе крыльев орла:

Справа на плечи, а слева на пояс.

Тихо звучит о серьезном твой голос.

Круг неразрывный нельзя разорвать.

В центр, лишь прощаясь, можно ступать.

За что я люблю больше всего лагеря, так это за атмосферу. В лагере есть традиция: все встают в орлятский круг, одну руку кладут на плечо соседа, другую – на талию, и все поют песню про вожатых. В этот момент я почувствовала себя частью чего-то большого, важного. Какие бы разногласия у нас не возникали, всегда можно прийти к общему, главное захотеть понять другого человека. И вот они мы, все вместе, чувствуем друг друга, улыбаемся, покачиваемся в такт пению и скоро будем тоже самое испытывать, только вдвойне сильнее, когда будем стоять в орлятском кругу с детьми (я надеюсь). Такие моменты действительно объединяют.

ОТ РЕДАКЦИИ

Детские лагеря в Самарской области открываются с 19 июля. . Всего пройдет две летние смены каждая по 21 день. На 15.07 оставалось 727 незабронированных путевки. Всего же отдохнуть смогут 5 568 ребят в 24 детских лагерях.