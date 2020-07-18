2020-07-18T13:36:51+03:00
Общество

Хозяйка медной горы и модница-авиаторша: в самарской детской картинной галерее открылась уникальная выставка кукол

Коллекция художницы Ольги Бакановой стала для посетителей первым подарком после карантина.
Айна УТИБАЕВА
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Музеи наконец-то открылисьМузеи наконец-то открылисьФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Детская картинная галерея Самары, расположенная в особняке Клодта на улице Куйбышева, 139 снова открыта для посещений и экскурсий.

Действуют правила социальной дистанции Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Действуют правила социальной дистанцииФото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 16 июля в музей можно прийти по предварительной записи группой до пяти человек.

В музеях по гостям соскучились Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В музеях по гостям соскучилисьФото: Светлана МАКОВЕЕВА

При входе кроме привычных бахил посетителей попросят надеть маски, обработать руки антисептиком, а билетер измерит температуру специальным прибором.

- Процедура не займет много времени, зато снизит риски заражения коронавирусом, - отмечают сотрудники галереи.

Детализация персонажей удивляет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Детализация персонажей удивляетФото: Светлана МАКОВЕЕВА

К долгожданному открытию здесь подготовили новую выставку «Эксклюзивная кукла особняка Клодта. Сезон 2020». Заслуженный работник культуры РФ Ольга Баканова представила две коллекции кукол: премьеру - «Русская сказка» и более раннюю - «Арт Деко: стиль и вариации». Богатство фактур, тонкая ювелирная работа не оставит равнодушным никого. А экскурсовод расскажет об истории женского костюма 20-30 годов прошлого века, объяснит тайный смысл элементов костюмов сказочных персонажей.

Гостей пришлашают на выставку кукол Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Гостей пришлашают на выставку куколФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кроме кукол в залах продолжается выставка студий при Детской картинной галерее. Записаться на экскурсию можно по телефону: 332-20-67. Музей открыт с 9.00 до 18.00.

Есть, чем полюбоваться Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Есть, чем полюбоватьсяФото: Светлана МАКОВЕЕВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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