Хозяйка медной горы и модница-авиаторша: в самарской детской картинной галерее открылась уникальная выставка кукол
Детская картинная галерея Самары, расположенная в особняке Клодта на улице Куйбышева, 139 снова открыта для посещений и экскурсий.
Действуют правила социальной дистанцииФото: Светлана МАКОВЕЕВА
С 16 июля в музей можно прийти по предварительной записи группой до пяти человек.
В музеях по гостям соскучилисьФото: Светлана МАКОВЕЕВА
При входе кроме привычных бахил посетителей попросят надеть маски, обработать руки антисептиком, а билетер измерит температуру специальным прибором.
- Процедура не займет много времени, зато снизит риски заражения коронавирусом, - отмечают сотрудники галереи.
Детализация персонажей удивляетФото: Светлана МАКОВЕЕВА
К долгожданному открытию здесь подготовили новую выставку «Эксклюзивная кукла особняка Клодта. Сезон 2020». Заслуженный работник культуры РФ Ольга Баканова представила две коллекции кукол: премьеру - «Русская сказка» и более раннюю - «Арт Деко: стиль и вариации». Богатство фактур, тонкая ювелирная работа не оставит равнодушным никого. А экскурсовод расскажет об истории женского костюма 20-30 годов прошлого века, объяснит тайный смысл элементов костюмов сказочных персонажей.
Гостей пришлашают на выставку куколФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Кроме кукол в залах продолжается выставка студий при Детской картинной галерее. Записаться на экскурсию можно по телефону: 332-20-67. Музей открыт с 9.00 до 18.00.
Есть, чем полюбоватьсяФото: Светлана МАКОВЕЕВА
ИСТОЧНИК KP.RU